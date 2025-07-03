Visa, dolandırıcılığa karşı toplumu eğitecek
Dijital dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün gelişirken, Visa yeni eğitim projesiyle toplumu bu tehditlere karşı koruma altına almayı hedefliyor. “Dijitalde Güvendeyim” projesi ile 2 bin kişiye uygulamalı eğitimler verilmesi amaçlanıyor. Hedef kitlesi 18 yaş üstü bireyler olarak planlandı.
Visa, dijital dolandırıcılığa karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla “Dijitalde Güvendeyim” adlı eğitim projesini hayata geçirdi. UNDP ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen proje; bireylerin ve küçük işletmelerin, giderek karmaşıklaşan dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı korunmasını hedefliyor.
Artan dijitalleşme, dolandırıcılık tekniklerinin çeşitlenmesine neden olurken, özellikle sosyal mühendislik saldırıları bireyler üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Bu bağlamda Visa, eğitim odaklı bir yaklaşımla hem dijital güvenliği güçlendirmeyi hem de kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlıyor.
2 bin kişiye eğitim desteği verilecek
Projenin ilk aşamasında Türkiye genelinde çevrim içi ve yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlerle 2 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Eğitimlerde; oltalama (phishing), zararlı yazılımlar, yapay zekâ temelli dolandırıcılık girişimleri ve kimlik sahtekârlıkları gibi tehditlere karşı alınabilecek önlemler aktarılıyor.
Eğitimler, gerçek vakalar üzerinden uygulamalı olarak işlenirken, Visa’nın önerdiği “3D Kuralı – Dur, Düşün, Danış” yaklaşımı katılımcılara temel bir güvenlik davranışı olarak sunuluyor. Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, güvenliğin Visa için stratejik bir öncelik olduğunu vurgulayarak, dünya genelinde ağ güvenliğine yönelik 12 milyar doları aşkın yatırım yaptıklarını belirtti.
Mümin, sadece teknoloji yatırımlarıyla değil, toplumsal bilinçlendirme çalışmalarıyla da dijital ekosistemin güvenliğini desteklediklerini söyledi. Visa’nın 2024’te kurduğu Ödeme Ekosistemi Risk Komitesi (PERC) sayesinde yalnızca bir yıl içinde 40 milyar dolarlık dolandırıcılık girişiminin önüne geçildiği açıklandı.
Mümin, dolandırıcıların insanların korku, panik, merhamet, merak, güven gibi duygularını istismar ettiğini belirterek, bu duygusal manipülasyonlara karşı toplumu bilinçlendirmek için eğitimlerde özel senaryolar kullandıklarını aktardı.
Habitat ve UNDP’den sahada destek
Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, dijital güvenlik konusunda güçlü saha deneyimlerini, Visa’nın uzmanlığı ve UNDP’nin küresel bakış açısıyla birleştirdiklerini belirtti. Eğitimler, atölyeler, animasyonlar, podcastler ve kampanyalar ile desteklenerek toplumun farklı kesimlerine ulaşılması hedefleniyor. UNDP Türkiye, Programdan Sorumlu Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali ise güvenli dijital ortamların, bireylerin gelişimine katkı sağladığını ve bu tür projelerin toplumsal direnci artırdığını ifade etti.
Dolandırıcılık vakaları %51 arttı
Visa’nın yayımladığı Avrupa Ödeme Raporu, dijital dolandırıcılığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi:
-2024’ün son 6 ayında, dolandırıcılık vakalarında %51 artış yaşandı.
-Aile bireylerinin kimliğine bürünerek yapılan dolandırıcılıkların %82’si 55 yaş üstünü hedef alıyor; bu vakaların %95’i maddi kayıpla sonuçlanıyor.
-35-44 yaş grubundaki bireyler, oltalama mesajlarına en fazla yanıt veren grup olarak öne çıkıyor.
-Küçük işletmelere yönelik saldırıların %24’ü oltalama yöntemine dayanıyor.
Katılımcı odaklı eğitimler
Projenin hedef kitlesi, 18- 50 yaş arası bireyler, 50 yaş üstü bireyler ve küçük işletmeler olarak belirlendi. Eğitim içerikleri, gerçek yaşam deneyimleri, grup tartışmaları, mini testler ve vaka temelli anlatımlarla zenginleştirildi. Eğitim içerikleri, gerçek yaşam deneyimlerine dayanarak hazırlandı.
Katılımcı odaklı ve etkileşimli şekilde tasarlanan bu eğitimlerde; şifre ve veri güvenliği, kimlik koruma yöntemleri, dolandırıcılık türleri ve korunma yolları detaylı biçimde ele alınacak. Ayrıca, akraba ve kamu görevlisi kılığına girilerek yapılan dolandırıcılıklar ve yapay zekâ tabanlı saldırı türleri de vaka temelli örneklerle aktarılacak.