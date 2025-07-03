Visa, dolandırıcılığa karşı toplumu eğitecek

Dijital dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün gelişirken, Visa yeni eğitim projesiyle toplumu bu tehditlere karşı koruma altına almayı hedefliyor. “Dijitalde Güvendeyim” projesi ile 2 bin kişiye uygulamalı eğitimler verilmesi amaçlanıyor. Hedef kitlesi 18 yaş üstü bireyler olarak planlandı.

Visa, dijital dolandırı­cılığa karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla “Dijitalde Güven­deyim” adlı eğitim projesini hayata geçirdi. UNDP ve Ha­bitat Derneği iş birliğiyle yü­rütülen proje; bireylerin ve küçük işletmelerin, giderek karmaşıklaşan dijital dolan­dırıcılık yöntemlerine karşı korunmasını hedefliyor.

Ar­tan dijitalleşme, dolandırıcı­lık tekniklerinin çeşitlenme­sine neden olurken, özellikle sosyal mühendislik saldırıla­rı bireyler üzerinde ciddi et­kiler yaratıyor. Bu bağlamda Visa, eğitim odaklı bir yak­laşımla hem dijital güvenli­ği güçlendirmeyi hem de ka­muoyunu bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

2 bin kişiye eğitim desteği verilecek

Projenin ilk aşamasın­da Türkiye genelinde çevrim içi ve yüz yüze gerçekleştiri­lecek eğitimlerle 2 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Eği­timlerde; oltalama (phishing), zararlı yazılımlar, yapay zekâ temelli dolandırıcılık girişim­leri ve kimlik sahtekârlıkla­rı gibi tehditlere karşı alına­bilecek önlemler aktarılıyor.

Eğitimler, gerçek vakalar üze­rinden uygulamalı olarak iş­lenirken, Visa’nın önerdiği “3D Kuralı – Dur, Düşün, Da­nış” yaklaşımı katılımcılara temel bir güvenlik davranışı olarak sunuluyor. Visa Tür­kiye Genel Müdürü Samile Mümin, güvenliğin Visa için stratejik bir öncelik olduğu­nu vurgulayarak, dünya gene­linde ağ güvenliğine yönelik 12 milyar doları aşkın yatırım yaptıklarını belirtti.

Mümin, sadece teknoloji yatırımla­rıyla değil, toplumsal bilinç­lendirme çalışmalarıyla da di­jital ekosistemin güvenliğini desteklediklerini söyledi. Vi­sa’nın 2024’te kurduğu Öde­me Ekosistemi Risk Komite­si (PERC) sayesinde yalnızca bir yıl içinde 40 milyar dolar­lık dolandırıcılık girişiminin önüne geçildiği açıklandı.

Mümin, dolandırıcıla­rın insanların korku, panik, merhamet, merak, güven gibi duygularını istismar ettiğini belirterek, bu duygusal mani­pülasyonlara karşı toplumu bilinçlendirmek için eğitim­lerde özel senaryolar kullan­dıklarını aktardı.

Habitat ve UNDP’den sahada destek

Habitat Derneği İcra Ku­rulu Başkanı Bora Caldu, di­jital güvenlik konusunda güçlü saha deneyimlerini, Visa’nın uzmanlığı ve UN­DP’nin küresel bakış açısıy­la birleştirdiklerini belirtti. Eğitimler, atölyeler, animas­yonlar, podcastler ve kam­panyalar ile desteklenerek toplumun farklı kesimleri­ne ulaşılması hedefleniyor. UNDP Türkiye, Programdan Sorumlu Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali ise güvenli dijital ortamların, bireylerin gelişimine katkı sağladığını ve bu tür proje­lerin toplumsal direnci artır­dığını ifade etti.

Dolandırıcılık vakaları %51 arttı

Visa’nın yayımladığı Avru­pa Ödeme Raporu, dijital do­landırıcılığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi:

-2024’ün son 6 ayında, dolandırıcılık vakalarında %51 artış yaşandı.

-Aile bireylerinin kimliği­ne bürünerek yapılan dolan­dırıcılıkların %82’si 55 yaş üstünü hedef alıyor; bu vaka­ların %95’i maddi kayıpla so­nuçlanıyor.

-35-44 yaş grubundaki bi­reyler, oltalama mesajlarına en fazla yanıt veren grup ola­rak öne çıkıyor.

-Küçük işletmelere yöne­lik saldırıların %24’ü oltala­ma yöntemine dayanıyor.

Katılımcı odaklı eğitimler

Projenin hedef kitlesi, 18- 50 yaş arası bireyler, 50 yaş üstü bireyler ve küçük işletmeler olarak belirlendi. Eğitim içerikleri, gerçek yaşam deneyimleri, grup tartışmaları, mini testler ve vaka temelli anlatımlarla zenginleştirildi. Eğitim içerikleri, gerçek yaşam deneyimlerine dayanarak hazırlandı.

Katılımcı odaklı ve etkileşimli şekilde tasarlanan bu eğitimlerde; şifre ve veri güvenliği, kimlik koruma yöntemleri, dolandırıcılık türleri ve korunma yolları detaylı biçimde ele alınacak. Ayrıca, akraba ve kamu görevlisi kılığına girilerek yapılan dolandırıcılıklar ve yapay zekâ tabanlı saldırı türleri de vaka temelli örneklerle aktarılacak.