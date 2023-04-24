Wuhu’da ünlü bir Türk

İstila deyip olayı basitleştirmek iste­mem. Geçtiğimiz haftayı Chery Türki­ye’nin davetiyle Çin’de geçirdim. Önce Şangay ardından Wuhu. Öncelikle yazıma şöyle başlayayım: Çin çok zor bir ülke, özel­likle de bizim kıtamızda yaşayanlar için. İletişimi, dili, pratikliği, her şeyi… Eğer ka­bullenemezseniz asla barınamazsınız. Bu­rada Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan’dan hoş bir cümle alıntılıyorum: “Denge önemli, iki farklı kültür arasında yaşayabilmek için bolca empati şart.”

Tabii biz sadece bir hafta kaldığımız için o yeterli empatiye eriştik diyemem. Ama şunu anlıyorum, bundan 30 sene önce ha­yatında bisiklet, motosiklet olan ülkede şu anda en az 2 bazen 3 ekranı olmayan oto­mobil kalmamış; en azından benim git­tiğim Şangay’da. Eminim taşrada durum farklıdır.

Mutlak bir disiplin, kuralcılık söz konu­su ve hedef odaklılık. Bana biraz askerlik günlerimi hatırlattı. Pek sorgulamanın ol­madığı günler. Ama ciddi bir kuralcılık var, her sokak kamerayla dolu, trafikte hata mı yaptınız kaçışınız yok. Bizdeki gibi öyle müsait bir yerde dur da ineyim yok, şoför­ler asla inmiyor. Hatta fırça bile yiyebilir­siniz. Bunlar kısa izlenimlerim, bu arada hayatımda sosyal medyada daha çok etki­leşim aldığım gün olmadı şu ana kadar. Ya­ni Çin merak ediliyor.

Otomobil tarafına gelince, Chery Tür­kiye Başkan Yardımcısı Turan, fabrikada oldukça ünlü. Bize sunum yapan Çinli ça­lışanlar Ahu Turan ile fotoğraf çektirmek istediler, buradan anlıyorum ki Türkiye orada da çok konuşuluyor. Ahu hanımın markanın ilk gününden bu yana verdi­ği emeği takdir ediyorlar, Turan da gele­cek sene Türkiye’ye oldukça uygun olduğu belli olan Sedan Arrizo8’i getireceklerini açıklarken, grubun Premium markası Exe­ed için de olumlu sinyaller aldığını söyledi.

“Daha emekleme dönemindeyiz” di­yen Chery Türkiye Başkanı Si Fenghou de ilk iki ayı harika tamamladıklarını, ma­yıs ayında 4.000’e yakın satış yapacakla­rını söylerken sene sonu tahmini vermek­ten kaçındı. Bana tıpkı biz Türklerin na­zar hissi gibi geldi. Ama benim anladığım Chery Türkiye’de ilk yıl ODMD rakamla­rında ilk 10’a girerse kimse şaşırmasın. Ahu Turan üretim konusunda hiçbir so­runlarının olmadığını, tüm taleplere ce­vap verebileceklerini ve ortalama yaklaşık 30 günde otomobillerin tedarik edildiğini söylerken kimi Türkiye’de üretilen model­lerde 3-5 aylık sıranın olduğunu hatırla­dım.

Bu arada sayfamda belirttiğim gibi bir de çarpışma testi izledik test merkezinde. Nihayetinde Çinliler üretimde çok güçlü, markalaşmayı başarabilir, dayanıklılık ko­nularında da kafalarda soru işareti bırak­mazlarsa birkaç yıl sonra her yıl Çin’e fua­ra gidiyor oluruz.