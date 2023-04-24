  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Volkan DEMİRKUŞAK
  4. Wuhu’da ünlü bir Türk

Wuhu’da ünlü bir Türk

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

İstila deyip olayı basitleştirmek iste­mem. Geçtiğimiz haftayı Chery Türki­ye’nin davetiyle Çin’de geçirdim. Önce Şangay ardından Wuhu. Öncelikle yazıma şöyle başlayayım: Çin çok zor bir ülke, özel­likle de bizim kıtamızda yaşayanlar için. İletişimi, dili, pratikliği, her şeyi… Eğer ka­bullenemezseniz asla barınamazsınız. Bu­rada Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan’dan hoş bir cümle alıntılıyorum: “Denge önemli, iki farklı kültür arasında yaşayabilmek için bolca empati şart.”

Tabii biz sadece bir hafta kaldığımız için o yeterli empatiye eriştik diyemem. Ama şunu anlıyorum, bundan 30 sene önce ha­yatında bisiklet, motosiklet olan ülkede şu anda en az 2 bazen 3 ekranı olmayan oto­mobil kalmamış; en azından benim git­tiğim Şangay’da. Eminim taşrada durum farklıdır.

Mutlak bir disiplin, kuralcılık söz konu­su ve hedef odaklılık. Bana biraz askerlik günlerimi hatırlattı. Pek sorgulamanın ol­madığı günler. Ama ciddi bir kuralcılık var, her sokak kamerayla dolu, trafikte hata mı yaptınız kaçışınız yok. Bizdeki gibi öyle müsait bir yerde dur da ineyim yok, şoför­ler asla inmiyor. Hatta fırça bile yiyebilir­siniz. Bunlar kısa izlenimlerim, bu arada hayatımda sosyal medyada daha çok etki­leşim aldığım gün olmadı şu ana kadar. Ya­ni Çin merak ediliyor.

Otomobil tarafına gelince, Chery Tür­kiye Başkan Yardımcısı Turan, fabrikada oldukça ünlü. Bize sunum yapan Çinli ça­lışanlar Ahu Turan ile fotoğraf çektirmek istediler, buradan anlıyorum ki Türkiye orada da çok konuşuluyor. Ahu hanımın markanın ilk gününden bu yana verdi­ği emeği takdir ediyorlar, Turan da gele­cek sene Türkiye’ye oldukça uygun olduğu belli olan Sedan Arrizo8’i getireceklerini açıklarken, grubun Premium markası Exe­ed için de olumlu sinyaller aldığını söyledi.

“Daha emekleme dönemindeyiz” di­yen Chery Türkiye Başkanı Si Fenghou de ilk iki ayı harika tamamladıklarını, ma­yıs ayında 4.000’e yakın satış yapacakla­rını söylerken sene sonu tahmini vermek­ten kaçındı. Bana tıpkı biz Türklerin na­zar hissi gibi geldi. Ama benim anladığım Chery Türkiye’de ilk yıl ODMD rakamla­rında ilk 10’a girerse kimse şaşırmasın. Ahu Turan üretim konusunda hiçbir so­runlarının olmadığını, tüm taleplere ce­vap verebileceklerini ve ortalama yaklaşık 30 günde otomobillerin tedarik edildiğini söylerken kimi Türkiye’de üretilen model­lerde 3-5 aylık sıranın olduğunu hatırla­dım.

Bu arada sayfamda belirttiğim gibi bir de çarpışma testi izledik test merkezinde. Nihayetinde Çinliler üretimde çok güçlü, markalaşmayı başarabilir, dayanıklılık ko­nularında da kafalarda soru işareti bırak­mazlarsa birkaç yıl sonra her yıl Çin’e fua­ra gidiyor oluruz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Çin’de neler oluyor? 17 Nisan 2023
Ford Otosan’dan dev hamle 10 Nisan 2023
Dubai’de otomotive yön veren Türk 27 Mart 2023
Türk tasarımcı imzalı SUV 20 Mart 2023
Bitmeyen bayi sorunsalı 13 Mart 2023
Matrah ve Togg hikayesi 06 Mart 2023
Kredi sorunsalı 27 Şubat 2023
Arabada boya var 20 Şubat 2023
Yollarda tedarikli olmak 13 Şubat 2023
Bazı güzel şeyler 06 Şubat 2023