Wuhu’da ünlü bir Türk
İstila deyip olayı basitleştirmek istemem. Geçtiğimiz haftayı Chery Türkiye’nin davetiyle Çin’de geçirdim. Önce Şangay ardından Wuhu. Öncelikle yazıma şöyle başlayayım: Çin çok zor bir ülke, özellikle de bizim kıtamızda yaşayanlar için. İletişimi, dili, pratikliği, her şeyi… Eğer kabullenemezseniz asla barınamazsınız. Burada Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan’dan hoş bir cümle alıntılıyorum: “Denge önemli, iki farklı kültür arasında yaşayabilmek için bolca empati şart.”
Tabii biz sadece bir hafta kaldığımız için o yeterli empatiye eriştik diyemem. Ama şunu anlıyorum, bundan 30 sene önce hayatında bisiklet, motosiklet olan ülkede şu anda en az 2 bazen 3 ekranı olmayan otomobil kalmamış; en azından benim gittiğim Şangay’da. Eminim taşrada durum farklıdır.
Mutlak bir disiplin, kuralcılık söz konusu ve hedef odaklılık. Bana biraz askerlik günlerimi hatırlattı. Pek sorgulamanın olmadığı günler. Ama ciddi bir kuralcılık var, her sokak kamerayla dolu, trafikte hata mı yaptınız kaçışınız yok. Bizdeki gibi öyle müsait bir yerde dur da ineyim yok, şoförler asla inmiyor. Hatta fırça bile yiyebilirsiniz. Bunlar kısa izlenimlerim, bu arada hayatımda sosyal medyada daha çok etkileşim aldığım gün olmadı şu ana kadar. Yani Çin merak ediliyor.
Otomobil tarafına gelince, Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Turan, fabrikada oldukça ünlü. Bize sunum yapan Çinli çalışanlar Ahu Turan ile fotoğraf çektirmek istediler, buradan anlıyorum ki Türkiye orada da çok konuşuluyor. Ahu hanımın markanın ilk gününden bu yana verdiği emeği takdir ediyorlar, Turan da gelecek sene Türkiye’ye oldukça uygun olduğu belli olan Sedan Arrizo8’i getireceklerini açıklarken, grubun Premium markası Exeed için de olumlu sinyaller aldığını söyledi.
“Daha emekleme dönemindeyiz” diyen Chery Türkiye Başkanı Si Fenghou de ilk iki ayı harika tamamladıklarını, mayıs ayında 4.000’e yakın satış yapacaklarını söylerken sene sonu tahmini vermekten kaçındı. Bana tıpkı biz Türklerin nazar hissi gibi geldi. Ama benim anladığım Chery Türkiye’de ilk yıl ODMD rakamlarında ilk 10’a girerse kimse şaşırmasın. Ahu Turan üretim konusunda hiçbir sorunlarının olmadığını, tüm taleplere cevap verebileceklerini ve ortalama yaklaşık 30 günde otomobillerin tedarik edildiğini söylerken kimi Türkiye’de üretilen modellerde 3-5 aylık sıranın olduğunu hatırladım.
Bu arada sayfamda belirttiğim gibi bir de çarpışma testi izledik test merkezinde. Nihayetinde Çinliler üretimde çok güçlü, markalaşmayı başarabilir, dayanıklılık konularında da kafalarda soru işareti bırakmazlarsa birkaç yıl sonra her yıl Çin’e fuara gidiyor oluruz.