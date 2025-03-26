Yabancı yatırımcıların TL macerası: Girişler, çıkışlar ve swap kısıtlamaları
Kurdaki oynaklığın arttığı geçtiğimiz haftadan önce, yabancı yatırımcıların TL varlıklara belirgin giriş yapmış olması ve toplam TL pozisyonunun oldukça yüksek seviyelere ulaşması, piyasalarda artan volatiliteye katkıda bulunmuş gibi görünmektedir.
TCMB’nin yüklü döviz satışının yanında, swap kısıtları sebebiyle yurt dışı faizlerin ulaştığı yüksek seviye, daha fazla çıkışın önüne geçmiş gözüküyor. Kurdaki oynaklık bir süre düşük kalabilirse, bu faiz seviyelerinden kısa vadeli portföy yatırımlarına tekrar giriş olabilir.
Dalgalanma öncesi pozisyon TCMB’nin açıkladığı son portföy verilerine göre, 14 Mart haftasında yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyü 0.5 milyar dolar artarken, devlet tahvili portföyü 0.6 milyar dolar yükseldi. Döviz cinsi yatırımlar tarafında ise, devlet eurobond portföyü 0.5 milyar dolar, şirket ve banka eurobond portföyü de 0.2 milyar dolar geriledi. (Grafik)*
Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekir. Genellikle piyasada devlet tahvili ve eurobond için kullanılan akım verisi, TCMB’nin açıkladığı fiyat ve kur/parite hareketlerinden arındırılmış kesin alım verisidir. Ancak bu veri, Türkiye’deki bankaların yurt dışı şubeleri ile yapılan işlemleri de içermektedir. Yabancı yatırımcıların fon akımlarını takip ederken, bu hareketleri hariç tutuyoruz.
Bunun yanında, BDDK’nın açıkladığı bankaların bilanço dışı döviz pozisyonu ile TCMB’nin swap miktarındaki değişimden hareketle, ağırlıklı olarak yabancı yatırımcılarla ilişkili olduğunu düşündüğümüz swap pozisyonlarındaki akımları hesaplıyoruz. Buna göre, 14 Mart haftasında bu kanaldan nette 1.7 milyar dolarlık oldukça yüksek bir swap (carry trade) girişi gerçekleşti.
Böylece, 14 Mart haftasında yabancı yatırımcıların toplam portföy girişinin 2.1 milyar dolar olduğunu hesaplıyoruz. Kur performansı açısından daha belirleyici olan TL cinsinden portföy (hisse, DİBS, carry trade) girişi ise 2.8 milyar dolar olarak yüksek gerçekleşti.
2024 başından beri en belirgin yabancı portföy girişi 41.4 milyar dolar ile swaplara olurken, bunu 15 milyar dolar ile devlet tahvilleri takip etmektedir. Hisse senetlerinde ise 2024 başından bu yana halen 1.8 milyar dolarlık çıkış görülmektedir.
TCMB’nin geçtiğimiz hafta 25 milyar dolar civarında bir döviz satışı yaptığını dikkate alırsak, 2024 başından beri TL cinsi yatırımlardaki 55 milyar dolarlık girişin 10-15 milyar dolar civarında bir kısmı kapanmış olabilir.
Swap kısıtları çıkışı sınırlıyor
2018’deki kur dalgalanmasının ardından, TL’nin yabancı piyasalarda açığa satışını engellemek amacıyla offshore swap piyasasına kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamalar, yabancı yatırımcıların TL borçlanma imkanlarını kısıtlayarak, TL’ye karşı spekülatif işlemleri zorlaştırmıştır. Bu düzenlemede, Türk bankalarının yabancı muadilleriyle yapabilecekleri swap işlemleri, bankaların öz sermayelerinin belirli bir yüzdesi ile sınırlandırılmıştır.
Yabancı yatırımcılar TL’nin kısa vadeli faizinden faydalanmak istediklerinde, dövizlerini satarak elde ettikleri TL’yi swap işlemleri yoluyla yurtiçi bankalara borç vermektedir. Ancak bu pozisyonları hızla kapatmak istediklerinde TL borçlanmaları gerekmektedir. Kısıtlamalar nedeniyle yurtiçi bankaların belirli bir noktadan sonra limitleri dolduğunda, bu imkan ortadan kalkmakta ve yurtdışı piyasalarda TL faizleri hızla yükselmektedir. Örneğin, geçen hafta 1 haftalık vadede swap faizi yüzde 130’a kadar yükselmişti. Daha önce Mayıs 2023’te bu faizin yüzde 335’e kadar çıktığı görülmüştü.
Bu durum yurt içi faiz hadlerini fazla etkilemezken, yurt dışı TL faizindeki bu yükseliş, yabancıların TL yatırımlarını azaltma eğilimlerini de sınırlamıştır. Ayrıca piyasada volatilitenin azalması durumunda da bu faiz düzeyi bazı yatırımcılara cazip gelerek, tekrar girişi destekleyebilir. Yabancı yatırımcıların portföy hareketleri (kümülatif, milyar USD)
Kaynak: TCMB, BDDK, kendi hesaplamalarımız