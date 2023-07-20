Yabancıların en çok alım yaptığı hisseler

Borsa İstanbul’da seçimler sonrası başlayan ralli önceki gün sekteye uğradı. 25 Mayıs’ta 4 bin 404 puana inen BIST 100 Endeksi, Salı günü 6 bin 662 puana kadar çıktı. Yani 1 ayda endekste yüzde 50’nin üzerinde yükseliş yaşandı.

Bu kadar sert yükselişin ardından gelebilecek satışlar konusunda bu köşede uyarılarda bulunmuştuk. Piyasada genel görüş yükseliş trendinin devamı için bu tür düzeltme hareketleri sağlıklı. Merkez Bankası’nın bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı piyasaların ana gündem maddesi. Hem faiz kararı hem de verilecek mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

‘Temkinli iyimser’ yaklaşım

Ekonomi yönetiminin değişimi ve ardından verilen mesajların etkisiyle uzun zamandır hisse senedi piyasasında satıcı konumunda olan yabancı yatırımcıların alıma geçtikleri rakamlara da yansıdı. Yabancılar son 1 ayda yaklaşık 1.5 milyar dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

1 Haziran’da yüzde 27.44 seviyesinde olan hisse senedi piyasasında ki yabancı payı yüzde 29.41’e çıktı. Ancak yapılan alım tutarı ve yabancı payı geçmiş yıllardaki rakamların çok altında. Yabancıların ekonomi yönetiminde yaşanan ‘makas değişikliği’ ile ortaya çıkabilecek fırsatları kaçırmak istemedikleri ancak gelişmelere temkinli yaklaştıkları izlenimi var.

Tofaş Oto hissesi ilk sırada

Peki yabancı yatırımcılar son aylarda en çok hangi hisse senetlerinde alıcı hangi hisse senetlerinde satıcı konumunda? Bu konuyla ilgili Halk Yatırım geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınladı. Rapora göre son 3 ayda yabancı payının en fazla arttığı hisse senedi Tofaş Oto oldu.

18 Temmuz itibarıyla Tofaş hisselerinde yüzde 44.39 olan yabancı payında son 3 ayda 11 puan, son 1 ayda ise 5 puanlık artış yaşandı. Koç Holding’te yabancı payı 3 ayda 6.8 puan artarak yüzde 58.74’e çıktı. 1 Temmuz’da BIST 30 Endeksi’ne dahil olan Astor’da ise yabancı payı 3 ayda 4.2 puan artarken son 1 ayda 2.2 puan azaldı. Gübre Fabrikaları, Akbank, THY, Ford Otosan, İş Bankası C, Yapı Kredi Bankası, BİM, Sabancı Holding, Petkim yine yabancı payı artan BIST 30 hisseleri olarak sıralandı.

Yabancı çıkışı olan hisseler

Son 3 aylık periyotta yabancı payı düşen hisseler listesinde üst sırada Alarko Holding var. Alarko Holding’te yabancı payı 3 ayda 6.5 puan azalarak yüzde 9.51’e inmiş durumda. TAV hisselerindeki yabancı payı ise 3 ayda 5.7 puan azaldı. Pegasus hisselerinde 3 ayda 5.27 puan azalan yabancı payı son 1 ayda 1.5 puan yükseldi. Rapordaki verilere bakıldığında son 1 ayda yabancı payının düştüğü hisse sayısı oldukça az. Yani yabancılar temmuz ayında neredeyse tüm BIST 300 hisselerinde alıcı konumunda. Yabancı payının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ise ekonomi yönetiminin atacağı adımlara bağlı olacak.