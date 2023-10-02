Yabancının yatırımı, teknolojisi, malı, parası…

Yabancıların doğrudan yatırımları çok önemli… Bakan Şimşek’in yabancı yatırımcı çekmek için yaptığı/yapacağı yurtdışı girişimleri de…

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Yanı sıra… Öncelikli işlerimizin olduğunu gösteren fotoğrafları görmek ve çözüm için adımları hızlandırabilmek de önemli…

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Önceki gün, bir sanayi şehrimizde, sanayicilerle sohbet ediyoruz… Onlarca sanayici (mevcut yatırımcılarımız) umutlu bir bekleyişte!!!

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Neden mi? O şehirde bulunan yüzlerce okul arasında; Bir-iki tane meslek okulu var diye… Ve… Bu bir-iki okul, “60 makine teknikeri mezun verecek” diye! (Bütün şehirlerimizde aynı fotoğraf )

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Yarın enflasyon oranı açıklanacak… Sadece arz/talep dengesizliği veya üretim maliyetleri fiyatları yükseltmiyor…

Siyasal, sosyal ve ekonomik politikalara güvensizlik ve beşeri/finansal kaynak beklentilerindeki bozulma da, “fiyatları önden yükseltme” gibi normal olmayan alışkanlıklar kazandırıyor… Zaten: Arz/talep dengesizliğinin ve ithal ürün gereksiniminin temelini de bu güvensizlik ve beklentilerdeki bozulmalar güçlendiriyor…

VELHASIL…

“Üretmek/İhracat için sipariş almaktan korkuyorum; çünkü o siparişi üretecek eleman bulmakta zorlanacağım” diyen bir sanayicin varken…

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“Genç, dinamik, iyi eğitimli nüfusa sahibiz” diyerek, uzaklardan gelmeye ikna edeceğimiz yatırımcı, hangi elemanla geliştirip/üretecek?

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On bininci kez tekrarlayalım: Enflasyondan cari açığa tüm sorunların çözümü için, gençlerin teknik altyapısını geliştirmemiz ge re ki yor…

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Teknik altyapısı olan ülkeler mi? Zaten yabancının teknolojisine/parasına/ malına ihtiyaç duymuyor…