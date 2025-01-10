Yan haklar ve refah talepleri daha önemli hale gelecek
İş dünyasında taşlar yerinden oynarken insan kaynakları yönetimi de bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor. Hızlanan dijitalleşme sadece teknolojiyi değil aynı zamanda çalışanların beklentilerini ve şirketlerin organizasyonel yapısını kökten değiştirdi.
Artık çalışanlar için maaş ve unvan kadar iş-yaşam dengesi, anlamlı bir kariyer yolu ve kişisel gelişim olanakları da en az diğerleri kadar önemli hale geldi. Özellikle genç yetenekler, bir iş yerinde bireysel değerlerinin ve ihtiyaçlarının de dikkate alındığı bir ortam arıyor. Bu arayış, şirketlerin geleneksel İK politikalarını kökten sarsarken yetenek savaşında fark yaratmak isteyen organizasyonlar için yepyeni fırsatlar sunuyor.
Youthall’un yayımladığı ‘Türkiye’de İK’nın Geleceği: 2025 İK Trendleri Araştırması’ konuya dair dikkat çekici bulgular ortaya koyuyor. Gelin, bu araştırmanın öne çıkan başlıklarına birlikte göz atalım…
Araştırmada uzun vadeli iş gücü planlamasına odaklanan, çalışan mutluluğu ve refahını önceliklendiren, veri odaklı insan kaynakları yönetimiyle çalışan bağlılığını artıran şirketlerin geleceğin iş dünyasında fark yaratacağı vurgulanıyor. Youthall CEO’su Emre Aykan, “Değişimi fırsata dönüştüren, çalışan bağlılığına yatırım yapan ve teknolojiyi etkin kullanan şirketler; yalnızca bugünün değil, yarının da başarılı organizasyonları olacak” ifadelerini kullanıyor.
‘2025 İK Trendleri’ raporunda öne çıkan yedi ana başlık şöyle sıralanıyor:
1 Sürekli öğrenmeyle yetenekleri şekillendirmek,
2 Dijital dönüşümle insan kaynaklarında yapay zekâyı kullanmak
3 Çalışma modellerindeki değişim sürecine adapte olmak,
4 Stratejik iş gücü planlamasında geleceğin yetenek ihtiyaçlarını planlamak,
5 Refah odaklı stratejilerle çalışan deneyimini güçlendirmek,
6 Veri odaklı insan kaynakları yaklaşımlarına odaklanmak,
7 Geleceğin iş dünyasında değişimi yönetmek.
Çalışan refahı yeni bir gündem maddesi olacak
2025, insan kaynakları dünyasında çeviklik, teknoloji ve çalışan odaklı stratejilerin öne çıktığı bir dönem olacak. Araştırma da 2025’te insan kaynakları liderlerinin en önemli önceliğinin ‘çalışan memnuniyeti ve deneyiminin iyileştirilmesi’ olduğunu ortaya koyuyor. Sonuçlara göre ‘çalışan deneyimi ve memnuniyetini iyileştirmek’ yüzde 52,2 ile insan kaynakları liderlerinin gündeminde ilk sırada yer alıyor.
2024 araştırmasının sonuçlarında ‘insan merkezli liderlik ve esnek çalışma modelleri’ öncelik olarak dikkat çekiyordu. 2024’te daha insan odaklı, teknolojiye adapte ve sürdürülebilir bir iş dünyası öne çıkmıştı, 2025’in bu eğilimlere ek olarak çalışan refahını artırmak ve maddi hakları güçlendirmek gibi somut beklentilerin öne çıkacağı bir yıl olması bekleniyor.
Finansal destek ve refah desteği bekleniyor
Araştırmaya katılan profesyoneller, 2025 yılına ilişkin çalışanların yan hak beklentilerinin net bir şekilde finansal destek ve refah odaklı talepler etrafında yoğunlaştığını ifade ediyor. Buna göre yüzde 64’lük büyük bir çoğunluk, çalışanlara yönelik finansal desteklerin en önemli beklenti olduğunu vurguluyor. Yüzde 45,6’lık bir oran, ek izin günleri ve tatil paketlerini öncelikli yan haklar arasında gördüğünü belirtirken yüzde 41,9’luk bir kesim, kapsamlı kariyer gelişimi ve terfi programlarının önemli olduğunu dile getiriyor. Yüzde 28,7 ise çalışanların ilgi alanlarına yönelik sosyal veya kültürel etkinliklerin yanı sıra kapsamlı sağlık sigortasını da beklentileri arasında sıralıyor.
Youthall CEO’su Emre Aykan, 2025’te insan kaynakları dünyasında değişime hızlı adapte olanların başarılı olacağını vurgulayarak “Bu yılın başlıkları doğrultusunda çalışan memnuniyetinin iyileştirilmesi, rekabetçi maaş ve yan hak paketlerinin organizasyonların en büyük önceliği haline geldiğini gösteriyor. Ekonomik koşulların etkisiyle çalışanların refahı ve motivasyonu, liderler için kritik bir sınav olacak” ifadesinde bulunuyor.