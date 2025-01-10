Yan haklar ve refah talepleri daha önemli hale gelecek

İş dünyasında taşlar yerinden oynarken in­san kaynakları yönetimi de bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor. Hızlanan dijital­leşme sadece teknolojiyi değil aynı zamanda çalışanların beklentilerini ve şirketlerin or­ganizasyonel yapısını kökten değiştirdi.

Ar­tık çalışanlar için maaş ve unvan kadar iş-ya­şam dengesi, anlamlı bir kariyer yolu ve kişi­sel gelişim olanakları da en az diğerleri kadar önemli hale geldi. Özellikle genç yetenekler, bir iş yerinde bireysel değerlerinin ve ihti­yaçlarının de dikkate alındığı bir ortam arı­yor. Bu arayış, şirketlerin geleneksel İK po­litikalarını kökten sarsarken yetenek sava­şında fark yaratmak isteyen organizasyonlar için yepyeni fırsatlar sunuyor.

Youthall’un yayımladığı ‘Türkiye’de İK’nın Geleceği: 2025 İK Trendleri Araş­tırması’ konuya dair dikkat çekici bulgular ortaya koyuyor. Gelin, bu araştırmanın öne çıkan başlıklarına birlikte göz atalım…

Araştırmada uzun vadeli iş gücü planla­masına odaklanan, çalışan mutluluğu ve refahını önceliklendiren, veri odaklı insan kaynakları yönetimiyle çalışan bağlılığını artıran şirketlerin geleceğin iş dünyasında fark yaratacağı vurgulanıyor. Youthall CE­O’su Emre Aykan, “Değişimi fırsata dönüş­türen, çalışan bağlılığına yatırım yapan ve teknolojiyi etkin kullanan şirketler; yalnız­ca bugünün değil, yarının da başarılı orga­nizasyonları olacak” ifadelerini kullanıyor.

‘2025 İK Trendleri’ raporunda öne çı­kan yedi ana başlık şöyle sıralanıyor:

1 Sürekli öğrenmeyle yetenekleri şe­killendirmek,

2 Dijital dönüşümle insan kaynakla­rında yapay zekâyı kullanmak

3 Çalışma modellerindeki değişim sürecine adapte olmak,

4 Stratejik iş gücü planlamasında ge­leceğin yetenek ihtiyaçlarını plan­lamak,

5 Refah odaklı stratejilerle çalışan deneyimini güçlendirmek,

6 Veri odaklı insan kaynakları yakla­şımlarına odaklanmak,

7 Geleceğin iş dünyasında değişimi yönetmek.

Çalışan refahı yeni bir gündem maddesi olacak

2025, insan kaynakları dünyasında çe­viklik, teknoloji ve çalışan odaklı stratejile­rin öne çıktığı bir dönem olacak. Araştırma da 2025’te insan kaynakları liderlerinin en önemli önceliğinin ‘çalışan memnuniye­ti ve deneyiminin iyileştirilmesi’ olduğu­nu ortaya koyuyor. Sonuçlara göre ‘çalışan deneyimi ve memnuniyetini iyileştirmek’ yüzde 52,2 ile insan kaynakları liderleri­nin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

2024 araştırmasının sonuçlarında ‘insan mer­kezli liderlik ve esnek çalışma modelleri’ öncelik olarak dikkat çekiyordu. 2024’te daha insan odaklı, teknolojiye adapte ve sürdürülebilir bir iş dünyası öne çıkmıştı, 2025’in bu eğilimlere ek olarak çalışan re­fahını artırmak ve maddi hakları güçlen­dirmek gibi somut beklentilerin öne çıka­cağı bir yıl olması bekleniyor.

Finansal destek ve refah desteği bekleniyor

Araştırmaya katılan profesyoneller, 2025 yılına ilişkin çalışanların yan hak beklen­tilerinin net bir şekilde finansal destek ve refah odaklı talepler etrafında yoğunlaştı­ğını ifade ediyor. Buna göre yüzde 64’lük bü­yük bir çoğunluk, çalışanlara yönelik finan­sal desteklerin en önemli beklenti olduğunu vurguluyor. Yüzde 45,6’lık bir oran, ek izin günleri ve tatil paketlerini öncelikli yan hak­lar arasında gördüğünü belirtirken yüzde 41,9’luk bir kesim, kapsamlı kariyer gelişi­mi ve terfi programlarının önemli olduğunu dile getiriyor. Yüzde 28,7 ise çalışanların ilgi alanlarına yönelik sosyal veya kültürel et­kinliklerin yanı sıra kapsamlı sağlık sigorta­sını da beklentileri arasında sıralıyor.

Youthall CEO’su Emre Aykan, 2025’te insan kaynakları dünyasında değişime hızlı adapte olanların başarılı olacağını vurgulayarak “Bu yılın başlıkları doğrul­tusunda çalışan memnuniyetinin iyileşti­rilmesi, rekabetçi maaş ve yan hak paket­lerinin organizasyonların en büyük önce­liği haline geldiğini gösteriyor. Ekonomik koşulların etkisiyle çalışanların refahı ve motivasyonu, liderler için kritik bir sınav olacak” ifadesinde bulunuyor.