Yapay zekâ çip (Yarı iletken) talebinde yeni bir sıçrama yaratır mı?
Yapay zekâ devrimi hemen hemen her sektörü etkiliyor, dönüştürücü bir güç olarak duruyor, geleceği yeniden şekillendiriyor ve yeniden hayal ettiriyor. Bu devrimin kalbinde, yapay zekâdaki hızlı ilerlemelerin en büyük destekçisi de yarı iletken endüstrisi olarak gözüküyor.
Yapay zekânın arkasındaki değişim gücü geliştikçe, yarı iletken şirketleri yalnızca katılımcı değil aynı zamanda yenilikçiliği, verimliliği ve ölçeklenebilirliği destekleyen önemli oyuncular olacak.
Yarı iletken şirketleri yapay zekâ devrimini sürdürmeye nasıl yardımcı oluyor?
Yarı iletken üreticileri yapay zekâ algoritmalarının büyük uygulama gereksinimlerini karşılamak için gereken özel donanımı tasarlıyor ve üretiyor.
Üretilen gelişmiş işlemciler yapay zekâ modellerinin eğitim ve çıkarım aşamalarını çok daha hızlı bir süreç haline getiriyor. Büyük şirketler, çip performansının sınırlarını zorlamaya devam ederek, daha karmaşık ve güçlü yapay zekâ uygulamalarını mümkün kılarak bu mücadeleye öncülük ediyor.
Üretken yapay zekâya olan ilginin ve kullanımının artması, yarı iletkenlere olan talebin artmasına yol açarak sektörü daha hızlı yenilik yapmaya, daha yetenekli ve verimli çipler üretmeye itiyor.
Yapay zekâ ile yarı iletken talebi daha da artacak
Üretken yapay zekâ uygulamaları dünyayı kasıp kavururken, yarı iletken endüstrisi kendisini yeni bir talep patlamasına yaklaştırıyor. Merak edilen ise şirketler ve sektörün buna ayak uydurup uyduramayacağı...
Yarı iletken için bu dönüştürücü aşamada bilgi işlem talebinde büyük bir artış beklenirken, akıllı telefonlar gibi uç cihazlara yönelik etkilerin çok daha küçük ölçekte mevcut olduğunu görülüyor.
Sermaye ve ekipman gibi kısıtlamalar göz önüne alındığında yarı iletken endüstrisinin potansiyel olarak sağlayabileceği gerekli fabrika sayısı ve veri merkezleri için gerekli enerji tedariği sağlanabilecek mi, konusu da gündemde…
2030’da yapay zekâ etkisi daha da artacak
Yapay zekânın 2030’a kadar küresel çip satışlarını 1 trilyon dolar artırması bekleniyor. Otomotivden akıllı alanların ve ticari drone’ların yükselişine kadar, özerklik, emek ve jeopolitik güçler bir araya geldikçe çiplere olan yüksek talep devam edecek.
Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ulusal güvenliği güçlendirmek ve ekonomik refahı artırmak için yarışırken, çok büyük yatırımlar Çin, Japonya, Hindistan, İspanya, Almanya, İngiltere, Singapur, Tayvan, İtalya, Kore ve Malezya’ya doğru çip üretimine akıyor.
ABD’nin çip üretimi için CHIPS Yasası’ndan 52 milyar dolar ayırmış ve mevcut %10’luk pazar payından daha fazlasını kazanmak için adımlar atmıştı.
Otomotiv sektöründe akıllı araçlar çip talebini destekli kılar mı?
Otomotiv yarı iletken pazarı, araçlarda gelişmiş elektroniklere yönelik artan talebin etkisiyle hızla büyüyen bir sektör haline geldi. Yarı iletkenler, modern araçlarda motor kontrolü ve bilgi-eğlence sistemlerinden gelişmiş sürücü destek sistemlerine ve elektrikli araç güç aktarma organlarına kadar çok çeşitli işlevlere olanak tanıyan kritik bileşenlerden oluşuyor.
Pazar öncelikle otomotiv endüstrisinin elektrikli ve otonom araçlara yönelmesiyle besleniyor. Örneğin elektrikli araçlar, güç yönetimi, akü kontrolü ve elektrikli tahrik işlevlerine duyulan ihtiyaç nedeniyle geleneksel içten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha fazla yarı iletken içeriğe ihtiyaç duymaya başladı.
Benzer şekilde, otonom araçların geliştirilmesi, işlem gücü, sensör entegrasyonu ve iletişim sistemleri için büyük ölçüde yarı iletkenlere dayanacak ve yapay zekâ ile yarı iletken talebini daha da güçlü kılacak.