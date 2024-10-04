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Yapay zekâ çip (Yarı iletken) talebinde yeni bir sıçrama yaratır mı?

Koray ÖZTOPÇU
Koray ÖZTOPÇU Mobilitiye Doğru

Yapay zekâ devrimi hemen hemen her sektörü etkiliyor, dönüştürücü bir güç olarak duruyor, geleceği yeniden şekillen­diriyor ve yeniden hayal ettiriyor. Bu dev­rimin kalbinde, yapay zekâdaki hızlı ilerle­melerin en büyük destekçisi de yarı iletken endüstrisi olarak gözüküyor.

Yapay zekânın arkasındaki değişim gücü geliştikçe, yarı iletken şirketleri yalnızca katılımcı değil aynı zamanda yenilikçiliği, verimliliği ve ölçeklenebilirliği destekle­yen önemli oyuncular olacak.

Yarı iletken şirketleri yapay zekâ devrimini sürdürmeye nasıl yardımcı oluyor?

Yarı iletken üreticileri yapay zekâ algo­ritmalarının büyük uygulama gereksinim­lerini karşılamak için gereken özel donanı­mı tasarlıyor ve üretiyor.

Üretilen gelişmiş işlemciler yapay zekâ modellerinin eğitim ve çıkarım aşamala­rını çok daha hızlı bir süreç haline getiri­yor. Büyük şirketler, çip performansının sınırlarını zorlamaya devam ederek, daha karmaşık ve güçlü yapay zekâ uygulama­larını mümkün kılarak bu mücadeleye ön­cülük ediyor.

Üretken yapay zekâya olan ilginin ve kul­lanımının artması, yarı iletkenlere olan ta­lebin artmasına yol açarak sektörü daha hızlı yenilik yapmaya, daha yetenekli ve verimli çipler üretmeye itiyor.

Yapay zekâ ile yarı iletken talebi daha da artacak

Üretken yapay zekâ uygulamaları dün­yayı kasıp kavururken, yarı iletken en­düstrisi kendisini yeni bir talep patla­masına yaklaştırıyor. Merak edilen ise şirketler ve sektörün buna ayak uydurup uyduramayacağı...

Yarı iletken için bu dönüştürücü aşa­mada bilgi işlem talebinde büyük bir artış beklenirken, akıllı telefonlar gibi uç cihaz­lara yönelik etkilerin çok daha küçük öl­çekte mevcut olduğunu görülüyor.

Sermaye ve ekipman gibi kısıtlamalar göz önüne alındığında yarı iletken endüst­risinin potansiyel olarak sağlayabilece­ği gerekli fabrika sayısı ve veri merkezleri için gerekli enerji tedariği sağlanabilecek mi, konusu da gündemde…

2030’da yapay zekâ etkisi daha da artacak

Yapay zekânın 2030’a kadar küresel çip satışlarını 1 trilyon dolar artırması bekle­niyor. Otomotivden akıllı alanların ve ti­cari drone’ların yükselişine kadar, özerk­lik, emek ve jeopolitik güçler bir araya geldikçe çiplere olan yüksek talep devam edecek.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ulu­sal güvenliği güçlendirmek ve ekonomik refahı artırmak için yarışırken, çok büyük yatırımlar Çin, Japonya, Hindistan, İspan­ya, Almanya, İngiltere, Singapur, Tayvan, İtalya, Kore ve Malezya’ya doğru çip üreti­mine akıyor.

ABD’nin çip üretimi için CHIPS Yasa­sı’ndan 52 milyar dolar ayırmış ve mevcut %10’luk pazar payından daha fazlasını ka­zanmak için adımlar atmıştı.

Otomotiv sektöründe akıllı araçlar çip talebini destekli kılar mı?

Otomotiv yarı iletken pazarı, araçlarda gelişmiş elektroniklere yönelik artan tale­bin etkisiyle hızla büyüyen bir sektör hali­ne geldi. Yarı iletkenler, modern araçlarda motor kontrolü ve bilgi-eğlence sistemle­rinden gelişmiş sürücü destek sistemleri­ne ve elektrikli araç güç aktarma organla­rına kadar çok çeşitli işlevlere olanak tanı­yan kritik bileşenlerden oluşuyor.

Pazar öncelikle otomotiv endüstrisinin elektrikli ve otonom araçlara yönelme­siyle besleniyor. Örneğin elektrikli araç­lar, güç yönetimi, akü kontrolü ve elekt­rikli tahrik işlevlerine duyulan ihtiyaç ne­deniyle geleneksel içten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırıldığında önemli ölçü­de daha fazla yarı iletken içeriğe ihtiyaç duymaya başladı.

Benzer şekilde, otonom araçların geliş­tirilmesi, işlem gücü, sensör entegrasyonu ve iletişim sistemleri için büyük ölçüde ya­rı iletkenlere dayanacak ve yapay zekâ ile yarı iletken talebini daha da güçlü kılacak.

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