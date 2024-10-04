Yapay zekâ çip (Yarı iletken) talebinde yeni bir sıçrama yaratır mı?

Yapay zekâ devrimi hemen hemen her sektörü etkiliyor, dönüştürücü bir güç olarak duruyor, geleceği yeniden şekillen­diriyor ve yeniden hayal ettiriyor. Bu dev­rimin kalbinde, yapay zekâdaki hızlı ilerle­melerin en büyük destekçisi de yarı iletken endüstrisi olarak gözüküyor.

Yapay zekânın arkasındaki değişim gücü geliştikçe, yarı iletken şirketleri yalnızca katılımcı değil aynı zamanda yenilikçiliği, verimliliği ve ölçeklenebilirliği destekle­yen önemli oyuncular olacak.

Yarı iletken şirketleri yapay zekâ devrimini sürdürmeye nasıl yardımcı oluyor?

Yarı iletken üreticileri yapay zekâ algo­ritmalarının büyük uygulama gereksinim­lerini karşılamak için gereken özel donanı­mı tasarlıyor ve üretiyor.

Üretilen gelişmiş işlemciler yapay zekâ modellerinin eğitim ve çıkarım aşamala­rını çok daha hızlı bir süreç haline getiri­yor. Büyük şirketler, çip performansının sınırlarını zorlamaya devam ederek, daha karmaşık ve güçlü yapay zekâ uygulama­larını mümkün kılarak bu mücadeleye ön­cülük ediyor.

Üretken yapay zekâya olan ilginin ve kul­lanımının artması, yarı iletkenlere olan ta­lebin artmasına yol açarak sektörü daha hızlı yenilik yapmaya, daha yetenekli ve verimli çipler üretmeye itiyor.

Yapay zekâ ile yarı iletken talebi daha da artacak

Üretken yapay zekâ uygulamaları dün­yayı kasıp kavururken, yarı iletken en­düstrisi kendisini yeni bir talep patla­masına yaklaştırıyor. Merak edilen ise şirketler ve sektörün buna ayak uydurup uyduramayacağı...

Yarı iletken için bu dönüştürücü aşa­mada bilgi işlem talebinde büyük bir artış beklenirken, akıllı telefonlar gibi uç cihaz­lara yönelik etkilerin çok daha küçük öl­çekte mevcut olduğunu görülüyor.

Sermaye ve ekipman gibi kısıtlamalar göz önüne alındığında yarı iletken endüst­risinin potansiyel olarak sağlayabilece­ği gerekli fabrika sayısı ve veri merkezleri için gerekli enerji tedariği sağlanabilecek mi, konusu da gündemde…

2030’da yapay zekâ etkisi daha da artacak

Yapay zekânın 2030’a kadar küresel çip satışlarını 1 trilyon dolar artırması bekle­niyor. Otomotivden akıllı alanların ve ti­cari drone’ların yükselişine kadar, özerk­lik, emek ve jeopolitik güçler bir araya geldikçe çiplere olan yüksek talep devam edecek.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ulu­sal güvenliği güçlendirmek ve ekonomik refahı artırmak için yarışırken, çok büyük yatırımlar Çin, Japonya, Hindistan, İspan­ya, Almanya, İngiltere, Singapur, Tayvan, İtalya, Kore ve Malezya’ya doğru çip üreti­mine akıyor.

ABD’nin çip üretimi için CHIPS Yasa­sı’ndan 52 milyar dolar ayırmış ve mevcut %10’luk pazar payından daha fazlasını ka­zanmak için adımlar atmıştı.

Otomotiv sektöründe akıllı araçlar çip talebini destekli kılar mı?

Otomotiv yarı iletken pazarı, araçlarda gelişmiş elektroniklere yönelik artan tale­bin etkisiyle hızla büyüyen bir sektör hali­ne geldi. Yarı iletkenler, modern araçlarda motor kontrolü ve bilgi-eğlence sistemle­rinden gelişmiş sürücü destek sistemleri­ne ve elektrikli araç güç aktarma organla­rına kadar çok çeşitli işlevlere olanak tanı­yan kritik bileşenlerden oluşuyor.

Pazar öncelikle otomotiv endüstrisinin elektrikli ve otonom araçlara yönelme­siyle besleniyor. Örneğin elektrikli araç­lar, güç yönetimi, akü kontrolü ve elekt­rikli tahrik işlevlerine duyulan ihtiyaç ne­deniyle geleneksel içten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırıldığında önemli ölçü­de daha fazla yarı iletken içeriğe ihtiyaç duymaya başladı.

Benzer şekilde, otonom araçların geliş­tirilmesi, işlem gücü, sensör entegrasyonu ve iletişim sistemleri için büyük ölçüde ya­rı iletkenlere dayanacak ve yapay zekâ ile yarı iletken talebini daha da güçlü kılacak.