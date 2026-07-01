Yapay zekânın riskleri de var
Yapay zekâ, artık yalnızca teknoloji şirketlerinin geliştirdiği bir yazılım olmaktan çıktı; günlük hayatın, iş dünyasının ve kamu yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Vergi danışmanlığından muhasebeye, hukuk hizmetlerinden bankacılığa, sağlık sektöründen eğitime kadar hemen her alanda yapay zekâ uygulamaları kullanılmaya başlandı.
Kuşkusuz bu gelişme, verimlilik ve hız açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak her teknolojik dönüşüm gibi yapay zekânın da göz ardı edilmemesi gereken ciddi riskleri bulunuyor. Özellikle mali müşavirlik ve denetim mesleğinde yapay zekâ destekli uygulamalar; veri analizi, raporlama, belge sınıflandırma ve mevzuat taraması gibi birçok işlemi birkaç dakika içerisinde gerçekleştirebiliyor. Bu durum, meslek mensuplarının iş yükünü azaltırken hata oranlarını da önemli ölçüde düşürebiliyor. Fakat yapay zekânın ürettiği her sonucun doğru olduğu düşüncesi ciddi sorunlara yol açabilir.
Yapay zekâ, hukuki sorumluluk taşıyan bir kişi değildir
Ürettiği bilgi, kullandığı veri kadar güvenilirdir. Güncelliğini yitirmiş mevzuat, eksik veri veya yanlış yorumlar sonucunda hatalı analizler yapılabilir. Özellikle vergi uygulamalarında küçük bir yorum farklılığı dahi milyonlarca liralık vergi, ceza ve faiz yükü doğurabilir.
Bir başka önemli risk ise kişisel verilerin ve ticari sırların korunmasıdır. Birçok kullanıcı, hazırladığı sözleşmeleri, mali tabloları, müşteri bilgilerini veya şirket içi belgeleri farkında olmadan yapay zekâ sistemlerine yükleyebilmektedir. Oysa bu belgeler içerisinde yer alan ticari sırlar, kişisel veriler ve finansal bilgiler bakımından ciddi gizlilik riskleri oluşabilmektedir. Özellikle sır saklama yükümlülüğü bulunan mali müşavirler, avukatlar ve bağımsız denetçilerin bu konuda çok daha dikkatli davranmaları gerekmektedir.
Yapay zekânın bir diğer riski ise “sahte içerik” üretme kabiliyetidir. Günümüzde ses, görüntü ve videolar gerçeğinden ayırt edilmesi güç biçimde üretilebilmektedir. Bu durum sadece bireyler açısından değil, sermaye piyasaları, finans sektörü ve şirket itibarı bakımından da önemli tehditler oluşturmaktadır. Gerçek dışı bir haber veya sahte bir yönetici açıklaması, şirketlerin piyasa değerini kısa sürede etkileyebilecek boyutlara ulaşabilmektedir.
İş piyasası ve vergi idaresi de yapay zekadan yararlanıyor
İş gücü piyasası açısından da önemli değişimler yaşanmaktadır. Yapay zekâ, rutin ve tekrar eden işleri büyük ölçüde otomatikleştirirken bazı mesleklerin dönüşmesine, bazılarının ise zamanla ortadan kalkmasına neden olabilecektir. Ancak bunun yanında yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıkacağı da açıktır. Dolayısıyla mesele, yapay zekâ ile rekabet etmek değil; onu doğru kullanabilecek bilgi ve yetkinliğe sahip olmaktır.
Vergi idareleri de yapay zekâdan yoğun şekilde yararlanmaya başlamıştır. Risk analizi, elektronik denetim, sahte belge tespiti, kayıt dışılıkla mücadele ve büyük veri analizlerinde yapay zekâ uygulamaları her geçen gün daha etkin kullanılmaktadır. Bu durum, vergiye gönüllü uyumu artırabilecek olmakla birlikte algoritmaların şeffaflığı ve mükellef haklarının korunması konusunda da yeni hukuki tartışmaları beraberinde getirmektedir.
Bugün birçok ülkede yapay zekâya ilişkin hukuki düzenlemeler yapılırken; veri güvenliği, fikri mülkiyet hakları, etik ilkeler ve algoritmik sorumluluk konuları ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de de bu alandaki düzenlemelerin önümüzdeki dönemde hız kazanması beklenmektedir.
Sonuç olarak; yapay zekâ ne mutlak bir kurtarıcıdır ne de kaçınılması gereken bir tehdittir. Doğru kullanıldığında üretkenliği artıran güçlü bir yardımcıdır; yanlış kullanıldığında ise hukuki, mali ve etik açıdan önemli riskler doğurabilir. Bu nedenle yapay zekâdan elde edilen sonuçlar mutlaka uzman denetiminden geçirilmeli, nihai kararın sorumluluğunun insanda olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.
Teknoloji geliştikçe insanın değeri azalmaz; aksine bilgi, deneyim, muhakeme gücü ve etik sorumluluğu daha da önem kazanır. Yapay zekâ geleceği şekillendirebilir; ancak geleceğe yön verecek olan yine insan olacaktır.
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