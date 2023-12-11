Yapay zekâya da “Pes” dedirten…

Bazı ülkelerde… Kanunların etrafından dolaşılabiliyor… Birbiriyle çelişmeyen, evrensel kanunlar da koysa; kendine ‘hukuk devleti’ de dese; adaleti mülke temel de yapsa; kural tanımaz vatandaşlar, kendi menfaatleri doğrultusunda bir yol(unu) bulabiliyor…

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Niteliksiz eğitim, ücrette/koşullarda/haklarda adil olmayan çalışma hayatı, adaletli olmayan hukuk… Ve bunların nedeni/sonucu olan “sosyo-politik kültürel yapı” ortaklığıyla: “Benden sonrası tufan” diye düşünebilmek, “yeni normal” haline gelebiliyor…

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Hatta, kural tanımazlar: Aklını/çabasını kurallara uyarak kullanıp, yarattığı katma değer ve ödediği vergilerle kendilerine yaşam alanı sağlayanlara da hiç düşünmeden zarar verebiliyor… Yapay zekâya dahi “Pes!” dedirtebiliyor…

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Türkiye’de de var böyle örnekler…

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Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan anlattı: “Eskiyen haritaların kullanımı nedeniyle, navigasyon kullanan araç sahipleri hedefe ulaşmakta güçlük yaşıyor.

Örneğin Google, haritalarını ‘yapay zekâ’ yardımıyla güncellemeye çalışıyor. Birkaç araç kural ihlali yapıp, girilmez yola girmişse ya da ters yönü kullanmışsa, yapay zekâ orayı ‘normal yol’ olarak algılayıp araçları yönlendiriyor. Can ve mal kayıplı büyük kazalara yol açılmış oluyor.”

VELHASIL

Hata nerede?

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Harita yatırımı yapmaktan imtina edip; yapay zekâ yardımıyla maliyet düşürmeye çalışan yabancı şirkette mi?

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Kazanacağı zaman, yapacağı yakıt tasarrufu için; birçok kişinin zaman, tasarruf, can ve/veya mal kaybını hiçe sayan, birçok kişiye de örnek olup, topluma olumsuz alışkanlıklar kazandıran ‘kural tanımaz’ da mı?

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Her ikisine de fırsat sunan yapımızda mı?