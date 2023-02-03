Yapılandırma yasalarına başvuruda yargısal yaklaşım-II

Bu yazıda yapılandırma yasalarına başvuruda yargısal yaklaşım konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuya ilişkin ilk yazımıza wwww.dunya. com internet adresinden erişebilirsiniz.

Yapılandırma yasasından yararlanma borcu kabul anlamına gelir mi?

Tarhiyatın kurumlar vergisine ilişkin kısmı yapılandırılmış olmakla kayıt ve beyan dışı bırakıldığı saptanan kazancın örtülü biçimde dağıtıldığının kabulü gerekeceğinden, aksi yöndeki gerekçeyi hükme esas alan vergi mahkemesi kararının bir kat vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisinin kaldırılmasına ilişkin hüküm fıkrasının bozulması gerekmiştir. (Danıştay 3. Daire, E.2019/5434, K.2020/4664, T:17.11.2020)

Matrah artırımının KV oranına etkisi

Kanunla düzenlenen bir husus davacı aleyhine çıkarılan tebliğlerle genişletilemeyeceğinden, artırılan kurumlar vergisi matrahına kanunda öngörülen yüzde 15 vergi oranı yerine Tebliğ hükmü esas alınarak damga vergisinin süresinde ödenmemesi neden gösterilip yüzde 20 vergi oranı uygulanmak suretiyle fazladan tahakkuk ettirilen kurumlar vergisinde hukuka uyarlık görülmemiştir. (Ankara BİM, 1. VDD, E. 2017/886 K. 2017/2263 T. 21.12.2017)

Kanunun yayım tarihinden sonra düzenlenen görüş ve öneri raporunu dayanak alan tarhiyatlar

Matrah artırımında bulunan ancak sonrasında sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme yönünden yapılan cezalı tarhiyata muhatap kalan mükellef için kanunun yayın tarihinde bu yönde bir tespit bulunmadığı, somut tespit ve delil bulunmaması nedeniyle yapılan tarhiyatın hukuka aykırı olduğu kabul edilmiştir. (Danıştay, 3. Daire, E.2019/1216, K.2022/2195, T.09.05.2022)

Matrah artırımında bulunmasına rağmen ödeme yapmayan mükelleflerin durumu

6111 sayılı Kanun uyarınca matrah ve vergi artırımı sonucu ödenmesi gereken taksitlerin süresi içinde ödenmemesinin matrah artırım hükümlerinin ihlali anlamına gelmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle, vergi artırımı sonucu ödemesi gereken taksitleri süresi içinde ödenmemiş olması nedeniyle matrah artırım hükümlerini ihlal ettiğinden de söz edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. (Danıştay 3. Daire, E.2022/188, K. 2022/2640, 01.06.2022)

Gelir unsurlarının bir kısmı açısından matrah artırımında bulunmak

İhtirazi kayıtla yapılan matrah artırımı bildirimi üzerine tahakkuk ettirilen vergilerin gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iradına ilişkin kısmının kaldırılması istemiyle açılan davayı kabul eden vergi mahkemesi kararı ve istinaf başvurusunu reddeden karar hukuka uygun bulunmuştur. (Danıştay 9.Daire, E.2018/3128, K.2021/4299, T. 29.09.2021)

Ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi

Şirketin gerçekleştirdiği kâr ve zarar mahsubunun gerçek bir ticari faaliyet sonrası yapılan mahsup işlemi olmadığı, kanun gereği kayıtların düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan zararın, işletmenin ticari faaliyetinin devamı kapsamında muhasebeleştirilmesinden ibaret olduğu, dolayısıyla ortada bir kâr dağıtımının bulunmadığı gerekçesiyle hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiş, istinaf başvurusu ise reddedilmiştir. (Ankara BİM 1. VDD, E.2017/13, K.2017/2225, T: 20.12.2017)

Hatalı matrah artırım oranı beyanı

2017 kurumlar vergisi matrahının yüzde 15’ini beyan etme olanağı varken, yüzde 100 oranında matrah artırımında bulunulmasının ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu haliyle de yapılan matrah artırım oranının sehven yazıldığının kabulü gerektiği ve redde ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. (Danıştay 4.Daire, E.2020/2183, K.2020/3476, T.06.10.2020)

KV matrah artırımının kâr dağıtım stopajına etkisi

6736 sayılı Kanun’un “Matrah ve vergi artırımı” başlıklı 5/1. fıkrasında tanzim olunan “‘kurumlar vergisi matrah artırımında bulunan mükellefler hakkında artırımda bulunulan yıllar için kurumlar vergisi kapsamında inceleme yapılamayacağı” yönündeki hükme aykırı olarak yapılan vergi incelemesi uyarınca düzenlenen vergi tekniği raporu dayanak alınmak suretiyle tarh edilen kurum stopaj vergisinde hukuka uyarlık bulunmadığına karar verilmiştir. (Malatya Vergi Mahkemesi, E.2020/756, K.2021/135