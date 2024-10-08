“Yarın” dahi “geç” ise…
Üretimi artırmak için işçi bulamıyorum…
O nedenle, yurtdışından sipariş almaya korkuyorum.” diyen ihracatçılarımız varken…
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“Yüzde 100’lerde, yüzde 120’lerde faizler gördük…
O dönemlerde dahi işimizi büyütebiliyorduk...
Şimdi mevcudu korumakta zorlanıyoruz…” diyen sanayicilerimiz varken…
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“ “Üniversite mezunu mühendislere” 5 yılda alamadıkları eğitimi, maliyetlerine katlanarak, fabrikalarımızda veriyoruz…
Okullarımızın yapamadığını yapıp, onları, meslek sahibi yapıyoruz…
Ama gözleri kamuda…
İşe gitmeden, yorulmadan maaş alan kamu personelleri var çünkü çevrelerinde…” diyen sanayicilerimiz varken…
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“Çalıştığımız ülkelerin çoğunda korumacılık/iç kargaşa/savaş var…
Gümrük-liman-navlun ve lojistikte zorluklarla uğraşıyoruz…
Ve bu zorlukların tamamı ile ferdi olarak mücadele veriyoruz…” diyen ihracatçılarımız varken…
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Ve…
Dün açıklanan bir ankete göre:
“Çalışanların yüzde 13’ü işine isteyerek gidiyor” sonucuna ulaşılmışken…
Yani:
(Bulunabilen) Çalışanların yüzde 87’si “verimsiz” çalışıyorken…
VELHASIL
Dün, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı…
31’i büyüme ve ticaret, 13’ü beşeri sermaye, 10’u iş ve yatırım ortamı başlıkları altında yer alan 79 eylemi (reformu) hızlandırma kararı alındı…
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“Beşeri sermayede ne durumdayız?”, biliniyor…
İlkokuldan üniversitelere, meslek/sanat liselerinin sayısından öğretmenlerin niteliğine/haklarına, çalışma hayatında verimliliği azaltan ücret/hak eşitsizliğine kadar birçok alanda yapılması gerekenler de biliniyor…
“Bu adımları atmak için “yarın” dahi geç”; o da biliniyor…