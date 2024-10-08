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“Yarın” dahi “geç” ise…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Üretimi artırmak için işçi bulamıyo­rum…

O nedenle, yurtdışından sipariş alma­ya korkuyorum.” diyen ihracatçılarımız varken…

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“Yüzde 100’lerde, yüzde 120’lerde faizler gördük…

O dönemlerde dahi işimizi büyütebili­yorduk...

Şimdi mevcudu korumakta zorlanıyo­ruz…” diyen sanayicilerimiz varken…

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“ “Üniversite mezunu mühendislere” 5 yılda alamadıkları eğitimi, maliyetlerine katlanarak, fabrikalarımızda veriyoruz…

Okullarımızın yapamadığını yapıp, onla­rı, meslek sahibi yapıyoruz…

Ama gözleri kamuda…

İşe gitmeden, yorulmadan maaş alan kamu personelleri var çünkü çevrelerinde…” diyen sanayicilerimiz varken…

***

“Çalıştığımız ülkelerin çoğunda koruma­cılık/iç kargaşa/savaş var…

Gümrük-liman-navlun ve lojistikte zor­luklarla uğraşıyoruz…

Ve bu zorlukların tamamı ile ferdi olarak mücadele veriyoruz…” diyen ihracatçıla­rımız varken…

***

Ve…

Dün açıklanan bir ankete göre:

“Çalışanların yüzde 13’ü işine isteyerek gidiyor” sonucuna ulaşılmışken…

Yani:

(Bulunabilen) Çalışanların yüzde 87’si “verimsiz” çalışıyorken…

 VELHASIL

Dün, Ekonomi Koordinasyon Kuru­lu toplandı…

31’i büyüme ve ticaret, 13’ü beşeri sermaye, 10’u iş ve yatırım ortamı başlıkları altında yer alan 79 eylemi (reformu) hızlandırma kararı alındı…

***

“Beşeri sermayede ne durumda­yız?”, biliniyor…

İlkokuldan üniversitelere, meslek/sanat liselerinin sayısından öğretmenlerin niteliğine/haklarına, çalışma hayatında verimliliği azaltan ücret/hak eşitsizliğine kadar birçok alanda yapılması gerekenler de biliniyor…

“Bu adımları atmak için “yarın” dahi geç”; o da biliniyor…

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