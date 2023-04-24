“Yas Bayramı” nedir bilir misiniz?

Yas Bayramı, hane içinde yaşanan bir kaybın ardından yaşanan ilk bayram­dır. Kaybınızın üzerinden 10 ay geç­tiyse bile evinizde bayram yası tutulur, kay­bın yarası yeniden açılır, eviniz yeniden ce­naze evine döner.

Bu bayram, asrın felaketi diye nitelendiri­len deprem nedeniyle 11 ilde yas bayramının da ötesinde bir bayram olarak yaşandı. Açık­lanan 50 bin rakamlarının çok daha üzerin­de can kayıplarının olduğu bu bayramda, in­sanların “yas bayramı”nı yaşayacakları evleri hatta memleketleri bile yok!

Cenazelerini bularak sevinen insanların yakınını halen bulamayanlara “darısı başı­nıza” temennisinde bulunduğu tarifi zor bir bayramdı bu bayram…

Ev temizliği yerine bu bayram 11 ilde mo­loz temizliği yapıldı!

Anneler yemekler, sütlaçlar, baklavalar ya­pamadı bu bayram çünkü anneler öldü!

Babalar ellerini öptürüp, bayram harçlığı veremedi bu bayram çünkü babalar öldü!

Şeker Bayramı ve 23 Nisan Çocuk Bayra­mı’nın beraber kutlanacağı bu özel bayram­da çocuklar, kapı kapı dolaşıp şeker toplaya­madı çünkü ne dolaşacakları evler vardı ne de arkadaşları…

Bu bayram evlerimiz daha doğrusu kalan evlerimiz varsa, “yas bayramı”nın da ötesin­de, bir daha hiç yaşanmasını istemediğimiz bir bayram olarak geçti.

Herşeye rağmen, depremin tüm olumsuz­luklarını daha dün gibi hisseden deprem­zedelerin yanında güzel kalpli insanlarımız vardı.

Acıları paylaşmak, yalnız olunmadığını göstermek için her türlü maddi ve manevi destek sunan, sunmak için can atan insanla­rımız vardı.

Özellikle çocukların yüzünü güldürmek için çabalayan koca yürekli insanlar vardı.

Siz hep var olun…

Diğer tarafta seçim çalışmaları için gelen, oy kaygısı taşıyan insanlar da vardı…

Bu bayram başka bir bayram olarak gelip, geçti…

Bundan sonrasında söylenecek söz, lütfen deprem gerçeğini ülke olarak unutmayalım.

Depremi yaşamış insanlarımızı unutmaya­lım.

İnsanlarımıza ev, iş ve en çokta gelecek ha­yalleri kurdurtacak güzel bir ülke inşaa ede­lim.