“Yas Bayramı” nedir bilir misiniz?
Yas Bayramı, hane içinde yaşanan bir kaybın ardından yaşanan ilk bayramdır. Kaybınızın üzerinden 10 ay geçtiyse bile evinizde bayram yası tutulur, kaybın yarası yeniden açılır, eviniz yeniden cenaze evine döner.
Bu bayram, asrın felaketi diye nitelendirilen deprem nedeniyle 11 ilde yas bayramının da ötesinde bir bayram olarak yaşandı. Açıklanan 50 bin rakamlarının çok daha üzerinde can kayıplarının olduğu bu bayramda, insanların “yas bayramı”nı yaşayacakları evleri hatta memleketleri bile yok!
Cenazelerini bularak sevinen insanların yakınını halen bulamayanlara “darısı başınıza” temennisinde bulunduğu tarifi zor bir bayramdı bu bayram…
Ev temizliği yerine bu bayram 11 ilde moloz temizliği yapıldı!
Anneler yemekler, sütlaçlar, baklavalar yapamadı bu bayram çünkü anneler öldü!
Babalar ellerini öptürüp, bayram harçlığı veremedi bu bayram çünkü babalar öldü!
Şeker Bayramı ve 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın beraber kutlanacağı bu özel bayramda çocuklar, kapı kapı dolaşıp şeker toplayamadı çünkü ne dolaşacakları evler vardı ne de arkadaşları…
Bu bayram evlerimiz daha doğrusu kalan evlerimiz varsa, “yas bayramı”nın da ötesinde, bir daha hiç yaşanmasını istemediğimiz bir bayram olarak geçti.
Herşeye rağmen, depremin tüm olumsuzluklarını daha dün gibi hisseden depremzedelerin yanında güzel kalpli insanlarımız vardı.
Acıları paylaşmak, yalnız olunmadığını göstermek için her türlü maddi ve manevi destek sunan, sunmak için can atan insanlarımız vardı.
Özellikle çocukların yüzünü güldürmek için çabalayan koca yürekli insanlar vardı.
Siz hep var olun…
Diğer tarafta seçim çalışmaları için gelen, oy kaygısı taşıyan insanlar da vardı…
Bu bayram başka bir bayram olarak gelip, geçti…
Bundan sonrasında söylenecek söz, lütfen deprem gerçeğini ülke olarak unutmayalım.
Depremi yaşamış insanlarımızı unutmayalım.
İnsanlarımıza ev, iş ve en çokta gelecek hayalleri kurdurtacak güzel bir ülke inşaa edelim.