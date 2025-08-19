Yaşandı bitti saygısızca
Gençler bilmez, Burak Kut 1995’te, New York Manhattan’dan seslenir. 1995’te İsveç ve Finlandiya Avrupa Birliğine kabul edildi, Dünya Ticaret Örgütü kuruldu. Türkiye ve AB arasında Gümrük Birliği Anlaşması imzalandı. Sadri Alışık ve ressam Bob Ross’u o yıl kaybettik. Dua Lipa aynı yıl doğdu. İnsanlığın yine gözü önünde, Gazze’deki gibi, Bosna’da soykırım o seneydi. Kardak Krizi sırasında tarihe geçen meşhur cümle söylendi: “Bizde tek çakıl taşı verilmez”.
Gençler yine bilmez, o zamanlar cep telefonları hayatımıza yeni girmeye başlamıştı, internetle yeni tanışıyorduk. Sosyal medya yoktu, özel televizyonlar yeni yeni yayına başlarken, “Radyomu İstiyorum” kampanyası ile özel radyo yayınlarını yine yeniden kazanmıştık. Kulakları çınlasın, kampanyanın mimarı Saint Joseph Lisesinden ağabeyim Osman Ataman ile o günleri yine bir özel radyoda, Endüstri Radyo’daki “Kobilerin Koçu, Finans Doktoru” programımda konuştuk.
Macera dolu Amerika
Aynı sene bir diğer hit parça Rafet El Roman’dan elinde gitarı ile yine Manhattan’dan geldi. Gençler bilmez, o zamanlar müzikler bir başkaydı. Boşuna 90’lar denmiyor, partileri düzenlenmiyor. Aynı yıl Roxette “The Workers’ Gymnasium” Pekin İşçi Stadyumu’nda, özel izinle ilk konser veren Batılı grup olur. O yıl BYD Grup (otomobil) kurulur. ABD’de federal bütçe nedeni ile federal hükümet kapanır.
Bugün BYD elektrikli otomobil piyasasında Tesla’yı geride bırakırken, Elon Musk’ın önderliğinde DOGE ile bütçe açıkları kapatılmaya çalışılıyordu. 1995’te Elon Musk, Stanford’daki malzeme bilimi mühendisliği doktora programını bırakıp, kardeşiyle birlikte ilk şirketi Zip2’yi kurmuştu.
Malzeme biliminde nadir elementler başta elektrikli otomobiller olmak üzere ABD ve Çin arasında dünyada sorunken, aslında küresel ticarette yaşananlar saygısızca günümüzde devam ediyor. İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmuşken, Alaska Frigo Buzzz ve Grönland Kanada derken, Baltıklar ve Arktik yine gündemde, soğuk savaş oyunu oynanıyor. Dua Lipa dünyaca meşhur, Cold Play gibi.
Aradan 30 sene geçti. Amerika daha fazla macera doldu. Bugün dünya ticaretinde tarife, gümrük savaşları ile kur ve ticaret savaşları bir adım öteye taşındı. Hala AB üyesi değiliz, AB de eskisi gibi bir (birlik) mi ayrı tartışma konusu. Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler gibi kurumlar kâğıt üzerinde var, çünkü bu kurumlar artık insanlığın sorunlarına çözüm yaratmakta zorlanıyorlar. Ama geçen yıl kurumların önemi İsveç Merkez Bankasından Nobel anısına ekonomi ödülü aldı. Muhtemelen eskiye duyulan özlem olsa gerek. Gerçi IMF ve onun neoklasik ortodoks programları o zamanlarda dahi çözüm yaratamıyordu ama.
Hercai
1995 Türkçe Pop yılının belki de nirvanasıydı. Futbolda Metin-Ali-Feyyaz neyse İzel-Çelik-Ercan da oydu. Hercai, Sayenizde, Hasretim şarkılarına Ferda Anıl Yarkın Sonuna Kadar diyordu. Yeşim Salkım Deli Mavi derken, Gülay Cesaretin Var mı Aşka diyordu. Delice Bir Sevda Ege’den gelirken, Hakan Peker Ateşini Yolla Bana diyordu.
Dedik ya, gençler bilmez, 90’lar başkaydı. Soner Arıca Derbeder, Ebru Gündeş Fırtınalar, Yeni Türkü Bana Bir Masal Anlat Baba, Sibel Alaş Adam, Levent Yüksel Zalim, Mirkelam Her Gece, Tarkan Kış Güneşi, Emel Müftüoğlu Hovarda, Candan Erçetin Umurumda Değil, MFÖ Mazeretim Var Asabiyim Ben, Suat Suna Yalan Değil diyordu.
Japon işi
Kemal Sunal ve Fatma Girik başrol, Kartal Tibet yönetmen filmi 1987 yapımı. Kemal Sunal’a Japonya’dan bir robot hediye gelir. O yıl ABD’nin Japonya’ya dış ticaret açığı 58 milyar dolar, parite 144 Yen.
1995’te bizde ekonomi %7,2 büyürken, enflasyon %89. İşsizlik %7 iken, bütçe açığı/GSYH %3,8 ve cari açığın oranı %2,4. Nominal faiz oranı üç hanede. ABD’de ise %2,7 büyüme ve %2,8 enflasyona karşılık işsizlik %5,6. Politika faizi %5,5 iken, bütçe açığı/GSYH %2,2 ve cari açığın oranı %1,5. Dolar Mark paritesi 1,37 ve Japon Yeni 79 ile en düşük seviyede.
1990’ların başında ABD Japonya’yı otomotiv ve elektronik sektörlerinde “haksız rekabet” ve “pazar kapatma” ile suçlayarak ticaret gerilimi yaratmış, 1992’de Bush’un Japonya’da ziyareti bu yüzden olmuştu ve Bush bayıldığında parite 126 Yen idi. Ve o yıl Bill Clinton başkan oldu. Burak Kut’un 1995 albümünün adı mı? “Nereden Geldim Nerelere Gideceğim” idi.