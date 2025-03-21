“Yaşlanan” değil, “Yetenek/saygı/ paylaşım geliştirmeden yaşlanan” nüfus sorun…

Yaşlanan nüfusa “tüm dünyada” sorun olarak bakılıyor…

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Gelişmiş ülkelerin bazıları ise:

“Gelişmelerinin katalizörü olmuş” ve son 20 yılda sayısı/oranı artmış “yaşlı nüfusunun” faydasını görmeye devam ediyor…

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Tabi ki:

Ekonomik aktiviteler için “genç nüfus” önemli…

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Ancak…

Gençlerle tecrübe/bilgi/deneyim pay­laşan;

Onları iyiye/bilime/gerçeğe, yetenek/ beceri geliştirmeye yönlendiren “yaşlı nüfus”;

Sadece ekonomik aktivite için değil, ekonominin temelini sağlamlaştıran sos­yo/kültürel, araştıran/geliştiren/sorgu­layan/bağımsız yapının oluşumu için çok daha önemli…

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70 yaş üstü bir kimsenin ekonomiye faydası:

Gençliğinde “fırsat eşitliğinin oldu­ğu, rekabetçi bir eğitim/çalışma haya­tında” yetenek/beceri geliştirmesi;

Edindiği/edindirildiği kültürle, adalet/ hukuk/etik/ehliyet/liyakat/paylaşım/ adil rekabet gibi değerlere “doğal olarak” saygı duyması;

“Basit anlatımla” hayatı gerçekçi ya­şaması ve bu birikimleri ile gençlere örnek olmasına bağlı/bağımlı…

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(Tersi durum da olabilir; ki, duru­mu anlatan atasözümüz de var: Katra­nı kaynatsan olur mu şeker, her şey cinsi­ne çeker…)

VELHASIL

“Yaşlı nüfus (65 yaş üstü) oranımız, 2024 yılında yüzde 10.6’ya yükseldi” diye tedirgin oluyoruz…

Ve…

2080 yılında, yüzde 29.8’e çıkacağını varsayıp, önlem almaya çalışıyoruz…

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Örneğin Japonya:

Bizim 2080 yılında çıkacağımız “yaşlı nüfus oranına” 10 yıl önce çık­tı…

Bugün yüzde 30’lar civarında…

(İtalya, Almanya, Hollanda gibi ülkele­rin, benzer durumu da ortada… )

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Soru şu:

Herhangi iç veya dış kaynaklı sıkıntı­da; sosyal yaşam ve kültürel/ekonomik yapılarında:

Yaşlı nüfus oranı yüzde 1.9 olan Zam­biya’dan veya yüzde 2.2 olan Orta Afri­ka Cumhuriyetlerinden veya yüzde 10.6 olan Türkiye’den, daha fazla bir volatili­teye (oynaklığa) sahipler mi?

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Bu nedenle:

Tüm dünyada, “Yaşlanan” değil, “Mes­lek/yetenek/saygı/paylaşım/gerçekçi bakış geliştirmeden yaşlanan” nüfus so­rununu çözmek öncelik olmalı…