  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. “Yaşlanan” değil, “Yetenek/saygı/ paylaşım geliştirmeden yaşlanan” nüfus sorun…

“Yaşlanan” değil, “Yetenek/saygı/ paylaşım geliştirmeden yaşlanan” nüfus sorun…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Yaşlanan nüfusa “tüm dünyada” sorun olarak bakılıyor…

***

Gelişmiş ülkelerin bazıları ise:

“Gelişmelerinin katalizörü olmuş” ve son 20 yılda sayısı/oranı artmış “yaşlı nüfusunun” faydasını görmeye devam ediyor…

***

Tabi ki:

Ekonomik aktiviteler için “genç nüfus” önemli…

***

Ancak…

Gençlerle tecrübe/bilgi/deneyim pay­laşan;

Onları iyiye/bilime/gerçeğe, yetenek/ beceri geliştirmeye yönlendiren “yaşlı nüfus”;

Sadece ekonomik aktivite için değil, ekonominin temelini sağlamlaştıran sos­yo/kültürel, araştıran/geliştiren/sorgu­layan/bağımsız yapının oluşumu için çok daha önemli…

***

70 yaş üstü bir kimsenin ekonomiye faydası:

Gençliğinde “fırsat eşitliğinin oldu­ğu, rekabetçi bir eğitim/çalışma haya­tında” yetenek/beceri geliştirmesi;

Edindiği/edindirildiği kültürle, adalet/ hukuk/etik/ehliyet/liyakat/paylaşım/ adil rekabet gibi değerlere “doğal olarak” saygı duyması;

“Basit anlatımla” hayatı gerçekçi ya­şaması ve bu birikimleri ile gençlere örnek olmasına bağlı/bağımlı…

***

(Tersi durum da olabilir; ki, duru­mu anlatan atasözümüz de var: Katra­nı kaynatsan olur mu şeker, her şey cinsi­ne çeker…)

 VELHASIL

“Yaşlı nüfus (65 yaş üstü) oranımız, 2024 yılında yüzde 10.6’ya yükseldi” diye tedirgin oluyoruz…

Ve…

2080 yılında, yüzde 29.8’e çıkacağını varsayıp, önlem almaya çalışıyoruz…

***

Örneğin Japonya:

Bizim 2080 yılında çıkacağımız “yaşlı nüfus oranına” 10 yıl önce çık­tı…

Bugün yüzde 30’lar civarında…

(İtalya, Almanya, Hollanda gibi ülkele­rin, benzer durumu da ortada… )

***

Soru şu:

Herhangi iç veya dış kaynaklı sıkıntı­da; sosyal yaşam ve kültürel/ekonomik yapılarında:

Yaşlı nüfus oranı yüzde 1.9 olan Zam­biya’dan veya yüzde 2.2 olan Orta Afri­ka Cumhuriyetlerinden veya yüzde 10.6 olan Türkiye’den, daha fazla bir volatili­teye (oynaklığa) sahipler mi?

***

Bu nedenle:

Tüm dünyada, “Yaşlanan” değil, “Mes­lek/yetenek/saygı/paylaşım/gerçekçi bakış geliştirmeden yaşlanan” nüfus so­rununu çözmek öncelik olmalı…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Güven tam, beklentiler olumluysa… 20 Mart 2025
Darı unundan baklava, İncir ağacından oklava olmaz… 19 Mart 2025
Tarımı, tekstili, makineyi geliştiren/eriten STA… 18 Mart 2025
Meyve-sebze ve tahıl-hububat üretiminde Ukrayna ortaklığı… (1) 17 Mart 2025
“15 birime et/peynir satan/alan, 150 birim kira ödeyebilir” algısının getirisi… 14 Mart 2025
Süt arzı artarken; Yoğurt/peynir tüketemeyen işgücü… 13 Mart 2025
Dostlar alışverişte görsün… 12 Mart 2025
“Karar almak” ile “adım atmak” arasındaki büyük fark… 11 Mart 2025
‘Ev genci’, ‘ev beyi’… 10 Mart 2025
Kendine ve ihracatına yetecek üretim “döviz ihtiyacını” ve “faizi” düşürebilir… 07 Mart 2025