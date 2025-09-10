Yastık altı altın stokundaki artış yavaşladı

Türkiye’de büyük kısmı yastık altında olan, önemli miktarda altın yatırımı olduğu bilinmekte­dir. Bunun boyutu ile ilgili yayınla­nan resmi bir veri bulunmamakla birlikte, dış ticaret ve yurtiçi üre­tim verilerini kullanarak tahmini bir rakama ulaşılabilmektedir.

Bu­nun için TÜİK’in aylık bazda ya­yınladığı ve dolar bazındaki altın ithalat/ihracat (işlenmiş ve işlen­memiş) rakamları ile aylık ortala­ma altın fiyatlarını kullanarak ton bazında altın verilerini hesapla­maktayız. Buradan hesapladığımız net altın ithalat miktarına da aylık bazda yayınlanan yurtiçi altın üre­timini ekledik.

Bu şekilde, 1984 yılından itiba­ren yaptığımız hesaplamaya gö­re yurtiçindeki toplam altın stoku Ağustos itibariyle 4,210 ton (456 milyar dolar) düzeyindedir. Bu ta­rihin öncesinde de yurtiçinde bel­li bir miktar altın stoku olduğunu da düşünürsek, gerçek tutar muh­temelen bunun biraz daha üzerin­dedir.

2022 yılında 257 ton olan altın stokundaki ar­tış, 2023 yılında 361 to­na yükselmiştir. Sonra­sında, TL faizdeki artışın etkisi ile ters dolarizas­yon eğilimi güçlenmiş ve altın yatırımlarına ilgi azalmıştır. Bu doğrultu­da, altın stokundaki ar­tış 2024 yılında 176 tona gerilemiştir. Ağustos ayı itibariyle son 1 yıllık dönemdeki artış ise 171 ton olmuştur.

Yastık altı altın stokunun hesaplanması

Hesapladığımız bu altın stoku­nun tamamı kayıt dışı değildir. O dönemde uygulanan ekonomi po­litikalarının da etkisi ile 2019 yı­lından sonra bankalardaki değerli maden hesaplarının belirgin yük­selişe geçtiği ve Şubat 2021’de 667 tona ulaştığı hesaplanmakta­dır. Sonrasında bu hesaplar düşü­şe geçmiştir ve 2024 sonunda 496 ton seviyesine gerilemiştir. Bu se­ne ise ılımlı bir artış eğilimi göz­lenmektedir ve bu hesaplar Ağus­tos sonunda 524 ton seviyesine çıkmıştır. Kur korumalı mevduat hesaplarının kapanması ile bu he­saplardaki altına endeksli yatırım­ların mevduata kayması ile bura­daki artış önümüzdeki aylarda da devam edebilir.

Altın stokunun bir kısmı da ka­munun sahipliğindedir. TCMB’nin kendi sahipliğindeki döviz rezervi geçen sene 15 ton gerileyerek 512 ton olmuştur. Buna karşın, Hazi­ne’nin altın rezervi 11 ton artışla 61 tona çıkmıştır. Böylece kamu­nun sahipliğindeki toplam altın rezervi 2024 yılında 4 tonluk sı­nırlı düşüşle 573 tona gerilemiştir. Bu senenin ilk 8 ayında ise TCMB sahipliğindeki altın 30 ton artar­ken, Hazine sahipliğindeki 16 ton gerilemiş, böylece kamunun altın rezervi 14 ton artışla 587 ton ol­muştur.

Kamu ve bankalar sahipliğinde bulunan altın rezervi dışında ka­lan kısmın, kayıt dışı altın stokunu yansıttığını düşünüyoruz. Bu doğ­rultuda, yastık altı altın stokunun geçen sene 143 ton artışla 3,049 tona yükseldikten sonra, bu sene­nin ilk 8 ayında 51 ton daha artışla 3,100 ton olduğunu hesaplıyoruz. Bu da, son altın fiyatları ile yakla­şık 363 milyar dolarlık bir yastık altı yatırıma işaret etmektedir.

Artış ton ile sınırlı kaldı

Son aylarda ise yastık altı altı­na yatırımların kayış hızının be­lirgin olarak yavaşladığı gözlen­mektedir. Bu durum, TL yatırım­ların faiz cazibesinin yanında, altın fiyatlarının ulaştığı yüksek seviyeler etkili olmuş olabilir. Bu doğrultuda, yıllık yastık altı altın yatırımlarındaki yıllık artış hızı 100 ton civarına gerilemekle bir­likte, bu yılın ilk 8 ayındaki orta­lama aylık artış 6 ton ile sınırlı kalmıştır. Önümüzdeki dönemde, KKM altın mevduatının kapan­ması ve faizlerin gerilemesi ile burada artış olup olmayacağının yakından takip edilmesi gereke­cektir.

Not: Ağustos ayı altın ithalat ve ihracat verileri, Ticaret Bakanlı­ğı’nın öncü dış ticaret verilerin­den alınmıştır. Aydan aya büyük dalgalanma göstermeyen yurtiçi üretim verisi en son Temmuz için açıklanmıştır ve Ağustos değeri son 3 ayın ortalaması olarak var­sayılmıştır. TCMB için son açıkla­nan 29 Ağustos tarihli bilanço ve­rileri kullanılmıştır. Resmi veriler açıklandığında revize edilecektir.