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Yatırım fonlarından al haberi…

Erkin IŞIK
Erkin IŞIK PARASAL EKONOMİ erkin.isik@dunya.com

Son yıllarda hızla büyüye­rek yatırımcılar açısından çok daha temel bir ürün haline gelen yatırım fonları, yurt içi yerleşiklerin yatırım tercihle­rinin izlenmesi açısından ol­dukça değerli bilgiler sunmak­tadır. Ancak portföy dağılım verilerinin toplulaştırılmış bir biçimde yayımlanmaması, bu bilginin ortaya konmasında önemli zorluklara yol açmak­tadır.

Bugünkü yazımda, me­sai arkadaşlarım Deniz Çi­çek ve Şakir Oktay Gür’ün ti­tizlikle oluşturduğu yatırım ve emeklilik fonları veri seti­ne ve burada gözlenen son dö­nem yurt içi yatırım eğilim­lerine değinmek istiyorum.

Veri nasıl oluşturuldu? TEFAS, menkul kıymet yatı­rım ve emeklilik fonlarının her biri için portföy büyüklü­ğü ve yüzdesel portföy dağı­lım verilerini ayrı veri setle­ri halinde yayımlamaktadır. Bu verileri günlük bazda der­ledik. Analiz edilmesi gereken verinin boyutunu göstermek adına; sadece menkul kıymet yatırım fonla­rında her bir gün için toplam 1,820 yatırım fonunun, 36 katego­rideki yatırım portfö­yü verisi mevcuttur. Emeklilik fonlarında ise 396 farklı fonun, 35 yatırım kategorisi yer almaktadır.

Her bir yatırım fo­nunun yüzdesel portföy dağı­lım oranlarını, fon büyüklüğü ile çarparak, ilgili yatırım ka­tegorisindeki portföy büyük­lüğünü hesapladık. Bu işlemi tüm fonlar için tekrar edip, kategori bazında tüm fonla­rın yatırım tutarlarını topla­dık. Böylece her bir yatırım kategorisi için konsolide port­föy büyüklüklerini elde ettik. Veriyi 2022 ortasından itiba­ren, menkul kıymet yatırım ve emeklilik fonları için ayrı ayrı ve günlük bazda oluşturduk.

Bu sayede, yatırım fonla­rının ayrıntılı bir dağılımı­nı görme imkânı bulduk. (TC­MB, mayıs ayında yayınladığı Finansal İstikrar Raporu’nda da bu konuyla ilgili bir kutu çalışmasına yer vermişti.) El­de edilen bu verilerle, son dö­nemde sıkça tartışılan dolari­zasyon eğilimlerinin yanı sıra, bono, hisse senedi, eurobond ve yabancı portföy yatırımla­rı gibi birçok alandaki yatırım eğilimlerini de günlük bazda izlemek mümkün hale geldi.

Foncuların yatırım eğilimi Bu yazıda, yurt içi portföy ter­cihlerini daha iyi yansıttığı­nı düşündüğüm menkul kıy­met yatırım fonlarındaki dö­viz tercihlerine yönelik yakın dönemdeki eğilimleri ele ala­cağım. Grafikte, döviz cinsin­den tahvil, döviz mevduat, al­tın ve yabancı menkul kıymet tutarının, toplam fon portföyü içindeki payı ve dolar cinsin­den toplam tutarındaki gelişi­mi izlenebilir.

Mart ayında, para piyasası fonlarından yaşanan sert çıkış ve döviz cinsi fonlardaki büyü­menin etkisiyle, dolarizasyon oranı 7 puanlık artışla %37’ye yükselmişti. Sonrasında, özel­likle Haziran ayından itibaren yatırım fonlarının toplamın­daki döviz payında düşüş eğili­mi gözlenmiştir. Döviz fon tu­tarı düzenli şekilde artmaya devam etse de, TL tarafındaki daha hızlı büyüme nedeniyle dolarizasyon oranı %35 civa­rına gerilemiştir. Bu oran, hâlâ Mart seviyelerinin yaklaşık 5 puan üzerindedir.

Döviz fon tutarındaki artış, dolarizasyon oranını çok et­kilemese de, Temmuz ayında bu artışın bir miktar hızlan­dığı dikkat çekmektedir. 25 Temmuz itibarıyla döviz cin­sinden fon tutarı, Haziran so­nuna göre 2,3 milyar dolarlık artışla 50,9 milyar dolara yük­selmiştir. Hatırlanacağı üze­re, 8 Temmuz’da TL mevduat ve hisse senedi dışındaki yatı­rım fonlarında stopaj oranı 2.5 puan artırılarak %17,5’e çıka­rılmıştı. Bu gelişme, TL’deki net getiriyi azaltmıştır. TCM­B’nin faiz indirimiyle birlikte, bu durumun dolarizasyon eği­limlerinde kalıcı bir yön de­ğişimine yol açıp açmayacağı, önümüzdeki dönemde mevdu­at gelişmeleriyle birlikte ya­kından izlenecektir.

TCMB’nin bankalara uygu­ladığı TL mevduata dönüşüm hedeflerine rağmen dolar ya­tırımında artış sürerse, bu du­rum önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin devamı­nı zorlaştırabilir. Böyle bir se­naryoda, hem faiz indirimleri­nin hızında yavaşlama hem de TL yatırımları destekleyecek ve döviz yatırımlarını caydıra­cak yeni makro ihtiyati düzen­lemeler gündeme gelebilir.

Son dönemde dikkatimi­zi çeken bir başka gelişme de hisse senedi ve tahvil yatırım­larındaki artış eğilimidir. Faiz indirimlerine yönelik beklen­tiler ve hisse senedi ağırlık­lı fonların muaf olduğu stopaj artışı, bu eğilimlerin oluşma­sında etkili olmuş olabilir.

Bu konuyu da haftaya incele­yelim.

Yatırım fonlarından al haberi… - Resim : 1

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