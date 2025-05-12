Yatırım üretim ve tüketime yüksek faiz freni
Ülke ve dünyada ortaya çıkan şok gelişmelerle ekonomide tamamen tersine dönen iklim nedeniyle hem KOBİ’ler başta üretici kesimin yatırımlarının finansmanı için gerekli ticari krediler hem de iç pazarın canlılığını belirleyen tüketici kredilerinin faizleri son iki ayda aşırı yükseldi. Yüksek faiz ortamı yatırım, üretim ve tüketimi baskılar hale geldi.
Yüksek faizlerin iç pazarı daraltıcı, üretim ve ihracat azmini kırıcı etkisi hissedilmeye başladı. Özellikle bankacılık sektörü ortalamasında faizi yüzde 63,3’e ulaşarak aşırı pahalanan ticari krediler nedeniyle yılın ikinci yarısında toparlanma umudu sönen sanayiciler yeni yatırım kararlarını ertelerken, yeni koşullarda daha çok “ayakta kalabilmeye” odaklandıklarını ifade ediyor. İhtiyaç kredisinde yüzde 74’ü aşan yıllık faizin de iç talebi daraltması bekleniyor.
İklim tersine döndü
Merkez Bankası, en son 6 Mart toplantısında politika faizini 250 baz puan daha indirerek yüzde 42,5’e kadar düşürmüş, kasımdaki yüzde 50’lik düzeye göre toplam indirim 7,5 puana ulaşmıştı. Sanayiciler, Merkez Bankası’nın nisan ayında 250 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 40’a ineceğini beklerken, iç siyaset ve küresel ekonomide ortaya çıkan akut olumsuz gelişmeler, iklimi tamamen tersine çevirdi. Bu gelişmeler üzerine başlayan dövize atak üzerine kurları bastırmak için yaptığı satışlarla rezervlerini eriten Merkez Bankası, 17 Nisan toplantısında politika faizini de yüzde 46’ya yükseltmek zorunda kaldı.
Kırılganlık sürecinde Merkez Bankası’nın politika faizinin üzerinde bir platoya çıkan gecelik fonlama faizi de 9 Mayıs itibarıyla yüzde 48,81 düzeyinde gerçekleşti. Bu süreçte piyasadaki likidite ihtiyacı paralelinde gecelik fonlama miktarı da aşırı yükseldi. Temmuz 2023’te uygulamaya konulan yeni ekonomik program kapsamında faiz artırım süreci sonunda politika faizinin yüzde 50’ye ulaştığı Mart 2024’te yüzde 48,57 olan Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizi aralık ayında başlayan indirim süreci sonunda politika faizinin yüzde 42,5’e indiği bu yıl mart ayı başlarında bu seviyede seyrediyordu.
Ticari kredi faizi %63,33
Piyasalarda iç ve dış şokların etkisiyle iklimin bozulduğu son yedi haftalık dönemde “ticari” krediler ani faiz yükselişi sonucu aşırı pahalı hale geldi. Bankacılık sektörü ortalamasında ticari kredilerin 14 Mart itibarıyla yüzde 55,20’ye kadar inmiş olan yıllık basit faizi, İBB yöneticilerine yönelik operasyonun ardından 21 Mart’ta yüzde 57,98’e, ABD’nin açıkladığı şok gümrük tarifesi üzerine dünyada kızışan ticaret savaşları ile artan gerilim ve belirsizliğin damgasını vurduğu nisanın ilk iş haftasında yüzde 63,58’e kadar yükseldi.
Ekonominin üretim ayağının fonlanması işlevi gören ticari kredilerin sektör ortalamasında yıllık faizi en son veri haftası olan 2 Mayıs itibarıyla da yüzde 63,33 düzeyinde oluştu. Buna göre ticari kredi yıllık faizi yüzde 55,20’ye indiği 14 Mart’tan 2 Mayıs’a kadar olan sürede 8,13 puan yükseldi.
Böylece, sanayide aralıkta başlayan ve devam etmesi öngörülen faiz indirim süreci paralelinde toparlanma beklentileri, ortaya çıkan ani olumsuz koşullar yüzünden faizlerin yeniden artışa geçmesi ile birlikte tersine döndü. İşletmelere kaynak sağlayarak büyüme ve yatırım fırsatlarını finanse eden ticari kredi faizlerinde kısa süren düşüş döneminin yerini yeniden yükselişe bırakması, sanayide pozitife dönen beklentileri bozdu. Mevcut koşullar, yeni yatırımların ertelenmesine yol açarken, firmaların yeni piyasa koşullarına uyum sağlayabilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesini güçleştiriyor.
Kredi kâr oranları da yükseldi
Katılım bankalarınca açılan kredilere uygulanan “kredi kar oranları” da 14 Mart-2 Mayıs arasında, taşıt dışında önemli oranda yükseldi. Bu dönemde uygulanan yıllık ortalama faiz ihtiyaç kredilerinde 6,38 puan artarak yüzde 60,86’ya, konut kredilerinde 2,71 puan artışla yüzde 39,71’e, ticari kredilerde ise 12,78 puanlık artışla yüzde 62,71’e çıktı. Katılım bankaları ortalamasında taşıt kredisine uygulanan oran ise 6,64 puan düşerek yüzde 40,41’e indi. Akım veri olarak kredi kâr oranları ilgili hafta içinde açılan yeni kredilere uygulananı gösteriyor. Katılım bankalarının TL kredi kâr oranları ile bankacılık sektörünün TL kredi faiz oranları karşılaştırıldığında,
ticari kredilerde her iki banka grubunun uyguladığı oranların benzer olduğu görülüyor. Ancak tüketici kredilerinde, katılım bankalarının uyguladığı kâr oranlarının daha düşük olduğu ve bu farkın 2023 Ağustos ayından itibaren belirgin şekilde açıldığı dikkati çekiyor.
İşletme kredisinde faiz %95’e kadar çıktı
Bu arada bankaların KOBİ’ler, büyük işletmeler, ihracatçılar, çiftçiler dahil üretici kesime kullandırdığı “işletme kredileri”nin Merkez Bankası’nın aylık bazda açıkladığı verilere göre yüzde 88’lere düşmüş olan “azami” faizi de yeniden yükselişe geçerek mart ayı ortalamasında yüzde 94,5 oldu. Genelde işletme kredilerinde hedef kitleyi, bir iş fikrine dayanarak kendi işini kurmak isteyen veya halihazırda kurmuş olan; işini yürütme konusunda yeterli bilgi, deneyim ve yetkinliğe sahip olduğu değerlendirilen girişimciler oluşturuyor.
Firmaların büyümelerini sağlayarak ekonominin gelişimine yardımcı olan bir finans hizmeti olan işletme kredisi, en genel ifadeyle, ekonominin istikrarlı bir biçimde büyümesini desteklemek amacıyla işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılandığı uygun ödeme koşulları sunan krediler olarak tanımlanıyor. İşletme kredileri, ham madde temini, işlenebilir veya satışa hazır ürün tedariki, makine ve teçhizat satın alma, yeni şube açılışı/tesis kuruluşu, ekipman yenileme, operasyonel giderler, stok ve depolama giderleri, personel harcamaları, ticari borçların yönetimi gibi amaçlarla kullanılıyor.
Esnaf ve sanatkarlara özel işletme kredileri uzun vade, uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranı ile Halkbank aracılığı ile Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile uygulanıyor. Azami 48 ay vadeli, 1- 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri olan bu kredinin limiti ise Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin risk grubuna göre azami 1 milyon TL düzeyinde.
İhtiyaç kredisi faizi %74’ü geçti
Haftalık verilere göre iç talebin düzeyini yansıtan; tüketicilerin en sık başvurduğu ve pastada en büyük paya sahip olan ihtiyaç kredilerinde 14 Mart’ta yüzde 62,73 olan bankaların ortalama yıllık basit faiz oranı, 2 Mayıs itibarıyla yüzde 74,03’e yükseldi. Aynı dönemde ortalama yıllık faiz taşıt kredisinde yüzde 41,46’dan yüzde 43,09’a yükseldi. Sektör ortalamasında konut kredilerinin yıllık basit faizi ise kamu bankalarının etkisiyle daha sınırlı bir yükselişle yüzde 39,63’ten yüzde 40’a çıktı. 14 Mart-Mayıs arasındaki yedi haftalık dönemde ihtiyaç kredisi ortalama yıllık faizi 11,3 puanla en çok yükselen olurken, bu dönemde taşıt kredilerinin ortalama yıllık faizi de 1,63 puan, ortalama konut kredisi faizleri de 0,37 puanlık bir artış gösterdi.