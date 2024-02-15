Yatırımcı için uzun vadeli alternatif yatırım fırsatı

Orta ve uzun vadeli yatırım araçları borsa, yatırım fonları, döviz, altın ve gayrimenkul ile sınırlı değil. Nitelikli yatırımcıların yatırım yaptıkları alternatif yatırım fonları önemli fırsatlar sunuyor.

Bu fonlarla gelecek vadeden girişimlere ortak olunabilirken AVM’lerin kira geliri ve değer artışlarından kazanç elde edilebiliyor Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyonist ortam yatırım kararlarını da sürekli değiştiriyor. Düşük faiz politikası döneminde borsaya akın eden bir kısım yatırımcı, faizlerin görece cazip hale gelmesiyle yeniden mevduata yöneldi. Ancak yine de enflasyon karşısında başarıya ulaşmak oldukça zor.

Hisse senedi gibi oynaklığın yüksek olduğu piyasalarda işlem yapmak her babayiğidin harcı değil. Önemli bir grup borsadaki fırsatları yatırım fonları aracılığıyla yakalamaya çalışırken tüm yatırım araçlarının aslında ortak noktası vade. Kısa vadeli hedefler peşinde koşmanın doğru bir strateji olmadığı yatırımcıların orta ve uzun vadeli düşünmeleri gerektiği her ortamda söyleniyor.

Girişimlerin girişimcisi olma imkanı

Orta veya uzun vadeli yatırım araçları sadece borsa, yatırım fonları, döviz, altın ve gayrimenkulle sınırlı değil, alternatif fırsatlar da var. Özellikle nitelikli yatırımcıların yatırım yaptıkları alternatif yatırım fonları, son yıllarda hızlı gelişim gösteriyor. Tüm dünyada girişim ekosisteminin gelişmesine destek olan, yatırımcılarına ciddi getiriler sunan alternatif yatırım fonları, Türkiye’de de hızla büyüyor.

Hani ‘sıfırdan başladı, unicorn oldu, milyar dolara satıldı’ denilen şirketler var ya işte o şirketlere yatırım imkânı sunan, AVM, otel gibi büyük gayrimenkul projelerine hem yatırım hem de belli periyotta getiri imkanı sağlayan fonlara alternatif yatırım fonları deniyor. Bunlar da içlerinde girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) ve gayrimenkul yatırım fonları (GYF) diye ayrılıyor.

265 girişim sermayesi fonu var

Alternatif yatırım fonları 2017 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı tebliğlerle Türkiye’de ilk defa kurulmaya başladı. Türkiye’nin ilk alternatif yatırım fonu yönetim şirketi ve sektör lideri Re-Pie Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, geçtiğimiz günlerde BloombergHT TV’nin canlı yayında alternatif yatırım fonlarını anlattı. Çamlıbel’in anlattıklarına göre alternatif yatırım fonlarının toplam büyüklüğü geçen yıl 205 milyar lirayı aştı. 2023 sonu itibarıyla yatırım almış 265 girişim sermayesi yatırım fonunun büyüklüğü 129.7 milyar lira seviyesine çıkarken, 144 GYF’nin toplam büyüklüğü de 75.8 milyar liraya ulaştı.

Yüzde 2 bini aşan getiri

Bu fonlar, genellikle yeni ve yenilikçi girişimlerde riski yüksek olan yatırımlar gerçekleştirirken, yüksek getiriler elde etmeyi hedefliyor. Bunun somut örnekleri de var. Örneğin Re-Pie Portföy’ün ilk yatırımı Getir’e yatırım imkânı veren GYSF’nin getirisi yüzde 2 binlerin üzerinde. Yine 2021 yılı ağustos ayında yatırımcılara sunduğu Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun 2,5 yıldan az bir sürede getirisi yüzde 918 seviyesinde. Ancak bu getiriler belki bazı yatırımcılara düşük gelebilir. Ama yukarıda dediğim gibi alternatif yatırım fonları uzun vadeli 5-7 yıllık yatırımlar.

Hem değer artışı hem kira geliri

Gayrimenkul yatırım fonları tarafında ise farklı fırsatlar sunuyor. GYF’ler, yatırımcılara gayrimenkul projelerine yatırım yapma ve bu projelerin getirisinden faydalanma imkânı sunarken, profesyonel yöneticiler tarafından yönetiliyor. GYF'ler sayesinde yatırımcılar çeşitli gayrimenkul projelerine kolaylıkla yatırım yapabiliyor.

Bireysel olarak ortak olamayacakları bir alışveriş merkezinin, otelin ya da konut projesinin ortağı olarak düzenli getiri sağlayabiliyor. Mesela fonun bir payını 400 bin liraya alan bir yatırımcının AVM’ye ortak olurken, kiracı, emlak vergisi, temizlik vergisi, çöp vergisi gibi giderlerle uğraşmazken, 3 ayda bir 3 bin liranın üzerinde de kira geliri elde edebiliyor. Diğer taraftan AVM değerlendikçe yatırımcının payının da değeri artıyor.