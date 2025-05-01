Yatırımcı olmak kolay değil
Bir ülkenin kalkınması için yatırım ortamının iyileştirilmesi, kuralların olabildiğince objektif çalışması ve yatırımla ilgili başvuruların daha önceden belirlenen sürede sonuçlandırılması son derece kıymetlidir.
Ülkeler değerlendirdikleri öncelikli alanlar için özel kolaylıklar sağlayıp o alanlardaki yatırımları kendilerine çekmeye çalışır. Bu noktada bizim ülkemizde de hem öteden beri yapılagelen hem de halen mevcut olan yatırım teşvik sistemi hiç de azımsanmayacak önemli düzenlemeleri ve kolaylıkları içermektedir.
Yenilenebilir enerji yatırımları
Ülkenin cari açığını azaltıcı, doğayı daha az bozan, başka bir deyimle çevreyi kirleten fosil yakıtlara göre çevre korumayı önceleyen yenilenebilir enerji yatırımları birçok ülkede özel teşvik gören yatırım konuları arasındadır. Bu alandaki yatırımlarda dahi izin süreçlerinin ortalama iki yıl civarında tamamlanabiliyor olması, farklı kurumlardan izin gerektiren durumlarda bazen tekrar tekrar kurumlar arası gidip gelmeler ve eşgüdüm gayretleri bu yatırımların öngörülen zamana göre daha geç devreye girebilmesine neden olmaktadır.
Bu alandaki yatırımlarda gerek Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve gerekse ilgisine göre Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Tarım ve Orman Bakanlığı kendi alanlarında olabildiğince olumlu yaklaşmalarına rağmen bu süreçler yine de bir hayli zaman alıyordu. Aşağıda bahsedeceğim yasa teklifi ile bu konudaki sıkıntıların önemli ölçüde azaltılmasının sağlanması beklenmektedir. Bu düzenleme ile elbette her konu tam olarak çözümlenemeyebilir. Ancak kalan detay konular ikincil mevzuatlar ile çözüme kavuşturulabilir.
Yatırım süreçleri iyileştirilecek
Son zamanlarda yenilenebilir alanlardaki yatırımların hızlandırılması konusundaki dile getirilen hususlar dikkate alınarak yeni bir Kanun Teklifi TBMM’ne sevk edilmek üzere. Kanun Teklifi özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarında yatırım ortamını ciddi ölçüde iyileştirecek düzenlemeleri içermektedir. İçeriğin ayrıntılarını yasalaşma sürecinde bir başka yazıda dile getirmek üzere, temel yaklaşımda ne sağlandığından bahsedelim.
Yatırıma başlanılabilmesi için birçok kurumdan izinler alınması gerekmektedir. Bu düzenleme ile olabildiğince izinlerin tek bir merkezden yürütülmesi, İlgili kuruma gidilmesi gereken durumlarda ise kurumların izne ilişkin görüşlerinin verilmesinin belli makul sürelere bağlanması, kamulaştırma gereken durumlarda acele kamulaştırma kararları ile sürecin hızlandırılması son derece kıymetli ve yatırım ortamının iyileşmesine katkı sağlayıcı düzenleme olacaktır. Mülkiyet hakları korunmak kaydıyla kamulaştırma bedel tespit süreçlerinin sona ermesi beklenmeksizin acele kamulaştırma süreçlerinin tamamlanması ile yapı ruhsatlarının temin edilebilmesi ve inşai faaliyetlere başlanabilmesi yenilenebilir dönüşüme hız katacak bir adım olacaktır.
Değerlendirme
Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi her geçen gün önemini daha da artırmaktadır. Zaman zaman yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasının enerji arzı artıracağından enerji fiyatlarında azalmaya neden olacağı ve bu yatırımların yatırımcılar bakımından cazibesinin azalacağı yönünde görüşler olsa da, sanayi, teknoloji ve özellikle yapay zeka kullanımı enerji ihtiyacını artırmaya devam edeceğinden bu beklenenin kısa kürede olması olasılığını azaltmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan yatırımlar ve depolamalı sistemlerin devreye girmesi enerji kullanımına bağlı fiyat dalgalanmalarını regüle edecektir, böylece yatırımcı daha öngörülebilir bir maliyet yapısına kavuşacaktır.
Yenilenebilir kaynaklardan kendi enerjilerini karşılamak üzere sanayi kuruluşlarına sağlanan imkanların zaman içerisinde iletim ve dağıtım şebekelerine yatırımı azaltıcı etki sağlaması beklenir. Üretimin tüketim noktasına yakın yerde yapılması şebeke yatırımlarına ihtiyacı ve toplam maliyeti azaltacaktır. İletim ve dağıtım sistemi kapasitesini daha fazla yenilenebilir enerji kaynağını devreye almak için geliştirmemiz elbette elzemdir. İletim ve dağıtım şebekesi iyileştirilmesi ve tevsi yatırımları yanında doğru yerde ve miktarda batarya yatırımları ile sistemin desteklenmesinin ve esnekliğinin artırılmasının da ne derece önemli olduğu en son İspanya ve Portekiz’de meydana gelen şebeke kesintisi ile bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Ülkemizde yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi son yıllarda hızlı bir şekilde artış göstermekte özellikle rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklarından yapılan yatırımlarla ülkenin enerji açığının giderilmesi ve dolayısıyla de cari açığın azaltılmasında ciddi katkı sağlamaktadır. Bu nedenle bu alana verilen teşvikler doğru alana sağlanmış olur.
Sonuç olarak, Meclis gündemine gelen kamuoyunda “Süper İzin” olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla yatırımcıların bürokratik prosedürlerle daha az meşgul edilmesi ve yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesi sağlanmış olacaktır.