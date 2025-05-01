  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Osman ARIOĞLU
  4. Yatırımcı olmak kolay değil

Yatırımcı olmak kolay değil

Osman ARIOĞLU
Osman ARIOĞLU BENİM PENCEREMDEN [email protected]

Bir ülkenin kalkınma­sı için yatırım orta­mının iyileştirilmesi, ku­ralların olabildiğince objektif çalışması ve ya­tırımla ilgili başvuruların daha önceden belirlenen sürede sonuçlandırılma­sı son derece kıymetlidir.

Ülkeler değerlendirdik­leri öncelikli alanlar için özel kolaylıklar sağlayıp o alanlardaki yatırımları kendilerine çekmeye ça­lışır. Bu noktada bizim ül­kemizde de hem öteden beri yapılagelen hem de halen mevcut olan yatı­rım teşvik sistemi hiç de azımsanmayacak önemli düzenlemeleri ve kolay­lıkları içermektedir.

Yenilenebilir enerji yatırımları

Ülkenin cari açığını azaltıcı, doğayı daha az bozan, başka bir deyimle çevreyi kirleten fosil ya­kıtlara göre çevre koru­mayı önceleyen yenile­nebilir enerji yatırımları birçok ülkede özel teşvik gören yatırım konuları arasındadır. Bu alandaki yatırımlarda dahi izin sü­reçlerinin ortalama iki yıl civarında tamamlana­biliyor olması, farklı ku­rumlardan izin gerektiren durumlarda bazen tekrar tekrar kurumlar arası gi­dip gelmeler ve eşgüdüm gayretleri bu yatırımların öngörülen zamana göre daha geç devreye girebil­mesine neden olmaktadır.

Bu alandaki yatırımlarda gerek Enerji ve Tabi Kay­naklar Bakanlığı ve gerek­se ilgisine göre Çevre ve Şehircilik ve İklim Deği­şikliği Bakanlığı veya Ta­rım ve Orman Bakanlığı kendi alanlarında olabil­diğince olumlu yaklaşma­larına rağmen bu süreç­ler yine de bir hayli zaman alıyordu. Aşağıda bahse­deceğim yasa teklifi ile bu konudaki sıkıntıların önemli ölçüde azaltılma­sının sağlanması beklen­mektedir. Bu düzenleme ile elbette her konu tam olarak çözümlenemeyebi­lir. Ancak kalan detay ko­nular ikincil mevzuatlar ile çözüme kavuşturula­bilir.

Yatırım süreçleri iyileştirilecek

Son zamanlarda yeni­lenebilir alanlardaki yatı­rımların hızlandırılması konusundaki dile getirilen hususlar dikkate alına­rak yeni bir Kanun Tekli­fi TBMM’ne sevk edilmek üzere. Kanun Teklifi özel­likle yenilenebilir ener­ji yatırımlarında yatırım ortamını ciddi ölçüde iyi­leştirecek düzenlemeleri içermektedir. İçeriğin ay­rıntılarını yasalaşma sü­recinde bir başka yazıda dile getirmek üzere, temel yaklaşımda ne sağlandı­ğından bahsedelim.

Yatırıma başlanılabil­mesi için birçok kurum­dan izinler alınması ge­rekmektedir. Bu düzen­leme ile olabildiğince izinlerin tek bir merkez­den yürütülmesi, İlgili ku­ruma gidilmesi gereken durumlarda ise kurumla­rın izne ilişkin görüşleri­nin verilmesinin belli ma­kul sürelere bağlanması, kamulaştırma gereken du­rumlarda acele kamulaş­tırma kararları ile sürecin hızlandırılması son dere­ce kıymetli ve yatırım or­tamının iyileşmesine kat­kı sağlayıcı düzenleme olacaktır. Mülkiyet hakla­rı korunmak kaydıyla ka­mulaştırma bedel tespit süreçlerinin sona ermesi beklenmeksizin acele ka­mulaştırma süreçlerinin tamamlanması ile yapı ruhsatlarının temin edile­bilmesi ve inşai faaliyetle­re başlanabilmesi yenile­nebilir dönüşüme hız ka­tacak bir adım olacaktır.

Değerlendirme

Yenilenebilir kaynak­lardan enerji üretimi her geçen gün önemini daha da artırmaktadır. Zaman zaman yenilenebilir ener­ji yatırımlarının artma­sının enerji arzı artıraca­ğından enerji fiyatlarında azalmaya neden olacağı ve bu yatırımların yatırımcı­lar bakımından cazibesi­nin azalacağı yönünde gö­rüşler olsa da, sanayi, tek­noloji ve özellikle yapay zeka kullanımı enerji ih­tiyacını artırmaya devam edeceğinden bu beklene­nin kısa kürede olması olasılığını azaltmaktadır. Yenilenebilir enerji kay­naklarından yapılan yatı­rımlar ve depolamalı sis­temlerin devreye girmesi enerji kullanımına bağlı fiyat dalgalanmalarını re­güle edecektir, böylece ya­tırımcı daha öngörülebilir bir maliyet yapısına kavu­şacaktır.

Yenilenebilir kaynak­lardan kendi enerjileri­ni karşılamak üzere sana­yi kuruluşlarına sağlanan imkanların zaman içeri­sinde iletim ve dağıtım şe­bekelerine yatırımı azaltı­cı etki sağlaması beklenir. Üretimin tüketim nokta­sına yakın yerde yapılma­sı şebeke yatırımlarına ih­tiyacı ve toplam maliyeti azaltacaktır. İletim ve da­ğıtım sistemi kapasitesi­ni daha fazla yenilenebilir enerji kaynağını devreye almak için geliştirmemiz elbette elzemdir. İletim ve dağıtım şebekesi iyileşti­rilmesi ve tevsi yatırım­ları yanında doğru yerde ve miktarda batarya yatı­rımları ile sistemin des­teklenmesinin ve esnek­liğinin artırılmasının da ne derece önemli olduğu en son İspanya ve Porte­kiz’de meydana gelen şe­beke kesintisi ile bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Ülkemizde yenilenebi­lir kaynaklardan enerji üretimi son yıllarda hız­lı bir şekilde artış göster­mekte özellikle rüzgâr ve güneş enerjisi kaynakla­rından yapılan yatırım­larla ülkenin enerji açı­ğının giderilmesi ve do­layısıyla de cari açığın azaltılmasında ciddi katkı sağlamaktadır. Bu neden­le bu alana verilen teşvik­ler doğru alana sağlanmış olur.

Sonuç olarak, Meclis gündemine gelen kamuo­yunda “Süper İzin” olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla yatırım­cıların bürokratik prose­dürlerle daha az meşgul edilmesi ve yatırımların daha hızlı hayata geçiril­mesi sağlanmış olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yatırım fonları ve asgari vergi uygulaması 17 Nisan 2025
Gelir ve kurumlar vergisi beyanları ve düzenli ödeyenlere indirim 03 Nisan 2025
Teorik gelirler vergisi 20 Mart 2025
Enflasyonda olumlu gelişme 06 Mart 2025
Sporun tanıtıma katkısı 20 Şubat 2025
Ocak ayı enflasyon gerçekleşmeleri 06 Şubat 2025
Erzurum, görülmeye değer ilimiz 23 Ocak 2025
2025 beklentileri 09 Ocak 2025
İştirak satış kazançları istisnası ve kâr payı stopajı 26 Aralık 2024
Enflasyon düzeltmesinde açıklığa kavuşturulması gereken bir konu 12 Aralık 2024