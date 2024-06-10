‘Yeni Avrupa’ korkusu

Avrupa Birliği (AB) üyesi 21 ülkede seçmenler, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin dördüncü ve son gününde dün oy kullanmak için sandığa gitti. Böylece, 6 Haziran’dan bu yana devam eden seçimler dün akşam sona ermiş oldu. 6, 7 ve 8 Haziran’da Hollanda, İrlanda, Çekya, Malta, Letonya, Slovakya, İtalya ve Estonya'da oy kullanıldı. Son gün olan 9 Haziran’da da kalan 21 ülke; Almanya, Fransa, İspanya, Polonya, Romanya, Belçika, Portekiz, Yunanistan, Macaristan, Finlandiya, Avusturya, Bulgaristan, Danimarka, İsveç, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya, Lüksemburg ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde seçmenler sandığa gitti. Sandıklar dün akşam TSİ 20.00’de açılırken; oy sayımı gece boyunca sürdü. Resmi sonuçlar bu sabah açıklanacak.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’nin yasama organı… AP’ye seçilecek olan 720 milletvekili, AB'de yaşayan yaklaşık 450 milyon kişinin geleceğinde 5 yıllık dönem için söz sahibi olacak. Bu seçimleri diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise “Yeni bir Avrupa”nın doğabilecek olması… AP seçimleri için bazı ülkelerde oy kullanma yaşı 16’ya indirildi. Bunun amacı, apolitik olan Avrupa gençliğinin Avrupa siyasetiyle olan bağını kuvvetlendirmekti. Ancak kıta basınına göre, bu yöntem seçimler öncesinde bazı ülkelerde “ters tepti.” Gençlerin aşırı sağa veya aşırı sola yanaştığı; özellikle göçmen ve İslam karşıtı partilerin oylarının çığ gibi büyüdüğü öne sürüldü.

İşte bu yüzden de AP’nin “Yeni bir Avrupa”nın yüzü olmasından korkuluyor. Avrupa’yı bekleyen tehlike şu: Sosyal devlet anlayışı, Benelüks (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ülkeleri ile İskandinav ülkelerinin temelini oluşturuyor. Ancak örneğin asgari maaşın bin 900 euro olduğu bir ülkede, rapor alıp çalışmayan birinin bin 700 euro alması, bazı kesimler tarafından ciddi eleştiriliyordu. AP’nin aşırı sağa kayması durumunda, sosyal devlet ve sosyal haklar aleyhine çeşitli kanunların çıkartılmasından korkuluyor. AP’nin aşırı uçlara kayması durumunda “Türkiye'nin AB üyeliği” çalışmaları da suya düşebilir. Çünkü AP, Türkiye ile müzakerelerin durdurulması üzerine bir karar çıkarabilir.

AP takvimi nasıl işleyecek?

10 Haziran-15 Temmuz: AP'ye girebilen ulusal parti üyeleri, AB çapında benzer düşüncelere sahip mevkidaşlarıyla ‘siyasi grup’ adı verilen koalisyonlar kuracak.

16 Temmuz: AP’nin ilk genel kurulu toplanacak, yeni yasama dönemi başlayacak.

Ağustos-Eylül: Milletvekilleri, AB ülkelerinin liderleri tarafından gösterilen adaylar arasından AB'nin yürütme organı Komisyon’un yeni başkanını seçecek. 2019'dan bu yana Komisyon Başkanlığı görevini yürüten Ursula von der Leyen, yeniden aday seçilmesi en muhtemel isim.

Eylül-Ekim: AB Komisyonu Başkanı, atanmasının akabinde, mevcut AB Konseyi ile birlikte Komisyon'un üyeleri için adayları önerecek. Komisyon üyeleri, AP'nin onayının ardından belirlenecek. Komisyon'un formasyonu, sonbaharda yapılması beklenen ve milletvekillerinin Komisyon'un yapısını bir bütün olarak onaylayıp onaylamayacaklarına karar verecekleri genel kurul oylamasıyla tamamlanacak.

1 Aralık: AB Konseyi’nin yeni başkanı, üye ülkelerin liderleri tarafından seçilecek ve 1 Aralık'ta görevine başlayacak.