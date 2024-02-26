Daha güzel bir gelecek inşaat etmek için yeni nesli güçlendirmek şart. Çünkü Türkiye’de kurulu firmaların yüzde 98’i KOBİ ölçeğinde. Bu firmalarında neredeyse tamamına yakını aile şirketi.

Aile şirketlerindeki en büyük sorun da başarının ve sürdürülebilirliğin kuşaklar boyu devam edememesi. Türkiye’de aile şirketlerinin üçüncü kuşağa devredilme oranı yaklaşık yüzde 10, ortalama ömürleri ise 25 yıl. Öyle ki birinci kuşağın kurduğunu ikinci kuşak büyütüyor, üçüncü kuşak ise genelde batırıyor.

Dördüncü, beşinci kuşağa geçen firma sayımız maalesef çok çok az. Durum böyle olunca harekete geçen yol almaya başladı. Harekete geçenlerin başında da Gaziantep’in kurumları ve iş dünyası temsilcileri var. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) konuyla ilgili bir araştırma yapıyor. Odanın faal üyelerinin ortaklık yapısı incelendiğinde firma yetkililerinin yüzde 40’a yakın kısmının 25-35 yaş aralığında olduğu görülüyor.

Gaziantep sanayisini oluşturan firmaların kuşak değişimi yaşadığı, yeni yöneticilerin yavaş yavaş şirketlerde aktif role sahip olmaya başladığı izleniyor. GSO yetkilileri, bunun yanında pandemi süreciyle birlikte endüstrideki teknolojik gelişim ve dijital değişimin normalin 10 katı bir hızla üretimin bütün alanlarını etkileyen bir faktör haline geldiği gerçeğinin de farkında olarak 2021 yılında kolları sıvıyor.

Oda, Gaziantep sanayisinin dijital ve kurumsal dönüşümüne katkı sağlamak ve yeni dönem yöneticilerine üstün nitelikler kazandırmak amacıyla Yeni Nesil Sanayici Platformu’nu hayata geçiriyor. Firmaların ortaklık yapısında bulunan veya üst düzey yönetici olarak yer alan 25-35 yaş arasındaki kişilerin katılımına açık olan platformda şuan toplam 57 kişi bulunuyor. Platformda beş komisyon var.

Bu komisyonlar; Dijital Dönüşüm Komisyonu, Ekonomi Komisyonu, Kurumsal ve Kişisel Gelişim Komisyonu, Üretimde Verimlilik Komisyonu, Yeşil Dönüşüm Komisyonu. Her komisyonun kendi sözcüsü var. Komisyonun sözcüleri şu şekilde Dijital Dönüşüm Komisyonu-Anıl Cingisiz, Ekonomi Komisyonu-Yiğitcan Konukoğlu, Kurumsal ve Kişisel Gelişim Komisyonu-Murat Özkeçeci, Üretimde Verimlilik Komisyonu-Furkan Bakbak, Yeşil Dönüşüm Komisyonu-Seçkin Yıldırımdemir. GSO Yönetim Kurulunu Temsilen Yeni Nesil Sanayici Platformu Proje Yöneticiliğini ise Bora Tezel ve İbrahim Kara yürütmekte.

Platform, şimdiye kadar seçim sonrası Türkiye ekonomisine bakış ve finansmana erişim, Aile şirketlerinde kurumsallaşma paneli, Gaziantep tekstil sektörü yeşil dönüşüm çalıştayı, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki ekonomik görünüm ve beklentiler, 2024 ekonomi beklentileri paneli ve son olarak da dalgalı deniz kaptanları zor zamanların liderleri eğitimi programları düzenledi. Önümüzdeki süreçte yeni programların da planlamasının yapıldığını biliyoruz.

GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'nin, Yeni Nesil Sanayici Platformu'nun çok daha güçlenmesi ve etkili programlar düzenlenmesi için her türlü desteği sağladığını görüyoruz. Son yıllarda bu yönde gösterilen çabaların sonucunu gelecekte hem Gaziantep hem de ülkemiz şüphesiz alacaktır. Son söz; ülkemizde gençlerin güçlenmesine yönelik bu tarz çalışmaların daha da artmasını diliyorum.