Yeni yıla dair umutlar ve gerçekler

Dünyanın güneş etrafında bir turunu tamamlaması ile yeni bir yıla girdik. 2025 yılına girerken yinelenen umutlar ve dileklerin uzun soluklu olması maale­sef zor gözüküyor.

Yeniden iş başı yapıldı­ğında içeride ve dışarıda tüm sorunların olduğu gibi yerinde durduğunu görmekte­yiz. Öncelikle gelir dağılımı konusuna ge­lelim. Şu an ülkemizde toplam gelirin ya­rısı nüfusun yüzde 20’si tarafından kaza­nılırken, geri kalan yüzde 80 öbür yarıyı temsil ediyor.

Çalışan insanların yüzde 40’tan fazla­sı asgari ücret ile hayatını idame ettirme­ye çalışırken, asgari ücretin iki katına ka­dar kazananları da işin içine dahil edersek, bu sayı yüzde 80’lere ulaşıyor. Yani Türk-İş tarafından açıklanan yoksulluk sınırının 68 bin TL üzerinde olduğu bir ortamda ça­lışan beş kişiden dördü bu baremin olduk­ça altında bir gelir ile geçinmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yılın sonuna doğru 22 bin 104 TL açıklanan asgari ücret ilk 1-2 ayın ar­dından şu an bile 21 bin TL üzerinde olan açlık sınırının altında kalacak.

İkinci yarı zam olmazsa zor geçer

Yılın ortasında bir zam gelmediği takdir­de 2025 yılının özellikle ikinci yarısı sabit gelirliler için zor geçecek. Henüz açıklan­mamakla beraber, emekli ve memur maa­şına da enflasyon güncellemesi dışında ek artırım yapılmayacağı konuşulmakta. Tüm bu gelişmelere karşın devlet tarafından yö­netilen ve yönlendirilen fiyatlar ise yeni­den değerleme oranı kadar, yani yüzde 44 artırılıyor.

Dolayısıyla gayri safi yurt içi hasıla için­de çalışan kısmın payı azalıyor, dolaylı ver­gilerin vergi geliri içindeki payı artıyor. Ülkemiz büyürken, yaratılan gelirin pay­laşımı konusundaki sorunlar büyüyerek devam ediyor. Dolar kurunun büyük ölçü­de yataya yakın bir seyir izlemesi ile bera­ber enflasyon ile kur farkının arasının açıl­ması dolar bazında daha pahalı bir ülke ol­mamıza yol açıyor.

Önceki yıllara göre dolar bazında daha yüksek bir seviyeye işaret eden 625 dolar civarındaki asgari ücretin kimseyi mem­nun etmemesi de bu durumun net bir teyi­di olarak belirtilebilir. Bu verilerin ışığında her zaman umut etmeliyiz ama yalın ger­çeklerin ve problemlerin farkında olarak.