Yerli yatırımcı özel sektör borçlanma araçlarını sevdi

Parasını enflasyon karşısında korumak isteyenlerin özel sektör borçlanma araçlarına ilgisi sürüyor. Faizlerin artmasıyla birlikte 2022 yılında 40 bin kişi civarı olan özel sektör borçlanma araçlarındaki yerli yatırımcı sayısı, bu yılın ilk yarısında 90 bine dayandı.

Yüksek enflas­yonist ortamda tasarruf sahip­lerinin tek amacı biri­kimlerinin değerini ko­rumak. Türkiye’de son yıllarda uygulanan pa­ra politikaları, alım güç­lerinin azalmasını iste­meyenler oldukça kar­maşık bir sürece işaret ediyor. Yaşanan makas değişikliklerine ayak uydurmak, yatırım tercihlerini değiştirmek ve bunlara hızlıca karar vermek ekonomik birimlerin finansal okuryazarlığını yaşayarak yük­seltiyor.

Enflasyonun yüksek seyrinin hakim olduğu bir or­tamda düşük faiz politikasının uygulanması, bir anda tasarruf sahiplerini hisse senedine yö­neltmişti. 2020 yılında 2 milyon civarında olan hisse senedi ya­tırımcı sayısı bir ara 8 milyonun üzerine çıktı. Son verilere göre hisse senedindeki yatırımcı sa­yısı 7.5 milyon civarında.

Alternatif arayanlara seçenek

Düşük faiz politikasından çı­kışla para politikasındaki sıkı­laştırma mevduat gibi sabit geti­rili enstrümanları yeniden oyu­nun içine soktu. Yıllık kümülatif yüzde 55-60’ı bulan getirilerden yararlanmak isteyenlerin ilgisi mevduatlar içerisinde TL olan­ların payını yükseltti. TL mevdu­at hala Türkiye’deki tasarruflar­dan en büyük payı alan yatırım aracı. Faizlerdeki hızlı yükseliş sadece mevduat değil tahvil pi­yasasına da ilgiyi yeniden can­landırdı. Hisse senedine ‘soğuk’ bakan yabancılar tahvil piya­sasında alım tarafında oldukça aktif. Yerli yatırımcının radarı­na giren bir diğer enstrüman ise özel sektör borçlanma araçları.

1.5 yılda ikiye katlandı

Bankalar ya da diğer anonim şirketlerin çıkardığı borçlanma senetleri olarak tanımlanan özel sektör borçlanma araçlarındaki yatırımcı sayısı, 2022 yılından bu yana ikiye katlandı. 2022 yılında yurtiçinde yerleşik 40 bin 669 ki­şi özel sektör borçlanma araçla­rına yatırım yaparken bu yılın ilk yarısında söz konusu rakam 89 bin 826 bine ulaştı. Bu rakamın 87 bin 188’ini bireysel yatırımcı­lar oluşturdu.

Özel sektör şirket­lerinin ihraç ettiği tahviller mini­mum bir yıl vadeli, iskontolu veya kuponlu olacak şekilde ihraç edi­liyor. İskontolu tahvillerde ihra­catçı yatırımcıya vade sonunda tahvilin nominal tutarını ödeni­yor. Kuponlu tahvillerde ise ya­tırımcıya belirli vadelerde (3, 6, 12 ay) kupon getirisi sağlanırken anapara vade sonunda ödeniyor. Özel sektör tahvillerine yatırım yapanlar, Hazine’nin ihraç ettiği Devlet İç Borçlanma Senetleri’n­deki (DİBS) getirilerin üzerin­de kazanç elde ediyor.

Belirlenen ek getiri oranı, halka arzdan ön­ce yayınlanan sirkülerde ilan edi­liyor. Öte yandan doğrudan özel sektör borçlanma araçlarına ya­tırım yapmak istemeyenler, özel sektör borçlanma araçları fonları alabiliyor. Bu fonların portföyü­nün en az yüzde 80’ini özel sektör borçlanma araçlarından oluşu­yor. Fon, ağırlıklı olarak özel sek­tör borçlanma araçlarına yatırım yaparak özel sektör tahvil ve bono piyasasının ek getiri olanağından faydalanma imkanı sağlıyor.