Yıldırım Holding, Hırvat petrokimya devini aldı

Yıldırım Holding, iki farklı ülkede iki büyük yatırıma imza attı. Görüşmelerini ilk kez Dünya Gazetesi’nin duyurduğu satın almalar tamamlandı. Yıldırım Holding, Arnavutluk krom devi Albchrome’un ardından bu kez Hırvatistan’dan Petrokemija’nın ana hissedarı oldu.

Hem liman işletmeciliği hem de krom sektöründe yurtdışında en fazla yatırım yapan şirketlerin başında Yıldırım Holding geliyor. Amerika, Afrika ve Avrupa’da 20’den fazla liman işleten Yıldırım Holding’in 7 ülkede başta altın ve krom gibi metaller üzerine işletmeleri ve şirketleri var.

Bu ülkelere yenileri eklemek için görüşmeler yapan Yıldırım Holding, geçen yıl Arnavutluk ve Hırvatistan’da da çalışmalar yürüttüğünü geçtiğimiz yıl yazdığımız haberlerde sizlere duyurmuştuk. İlk kez Dünya Gazetesi’nin yer verdiği bu haberlerde Yıldırım Holding’in Arnavutluk’un en büyük krom şirketi Albchrome'u ve Hırvatistan’ın en önemli ikinci petrokimya tesisi Petrokemija’yı almak istediğini paylaşmıştık.

Bin 100 çalışanı olan, dünyanın farklı coğrafyalarında 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Arnavutluk'un en büyük krom ve ferrokrom şirketi olan Albchrome Holding'in yüzde 100 hissesini alan Yıldırım Holding geçtiğimiz günlerde de Hırvat petrokimya devi Petrokemija’nın ana hissedarı oldu.

Ülkenin sanayi devi INA-Industrija nafte, d.d. adlı firmanın bir parçası olan, Macar MOL’ün de ortakları arasında bulunduğu Petrokemija’nın yüzde 55’lik hissesi Yıldırım Holding’e geçti. Petrokemija, ülkenin sanayi devi INA-Industrija nafte Hırvatistan'ın petrol işinde lider firması. INA, petrol ve gaz arama ve üretimi, petrol işleme ve petrol ürünü dağıtım faaliyetlerinde bölgenin en güçlü firmalarından. 1964'te kurulan 2003'te özelleştirilen şirketin yüzde 25’lik hissesini o dönem Macar MOL Company satın aldı.

Şirketin akaryakıt dışındaki en önemli şirketi ise Petrokemija. 1968 yılında kurulan ve hisseleri Zagreb Borsası’nda işlem gören gübre üreticisi Petrokemija, ana hissedarı INA'dan sonra ülkedeki en büyük ikinci ihracatçı firma olarak biliniyor. Petrokemija’nın bin 600 çalışanı bulunuyor.

Satış anlaşmasında konuşan INA Yönetim Kurulu başkanı Peter Ratatics, “Mineral gübre üretimi kalkınma planlarımızda yer almamasına rağmen, INA Hırvatistan ve sanayilerine karşı stratejik sorumluluğunu bir kez daha göstermiştir. Yeni sahiplerine ve Petrokemija'ya faaliyetlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

Sibenik Limanı’na da 53 milyon dolar yatıracak

Petrokemija’nın alımı sadece gübre sanayisinde değil, liman işinde de Yıldırım Holding için önemliydi. 22 liman işleten Yıldırım Holding, Petrokemija’nın işlettiği Hırvatistan’ın en önemli limanlarından biri olan Sibenik kentindeki limanı da aldı.

Hırvatistan’ın ana gübre elleçleme limanı olarak faaliyet gösteren Sibenik'i, alarak çok amaçlı bir liman haline getirmek isteyen Yıldırım Holding, sadece liman için 53 milyon dolarlık yatırım yapacak. Sibenik Limanı’nın başkent Zagreb'e doğrudan demiryolu bağlantısı bulunuyor. Hırvat ve Bosnalı dökme yük ve genel kargo müşterilerine demiryolu ve karayolu ağ bağlantıları ile hizmet veriyor.