Yıldırım, Libya’daki liman için temasta

Arap Baharı ile iç karışıklıkların sürdüğü Libya, geçtiğimiz aylarda tarihinin en büyük doğal afetini yaşadı. Başta Derne olmak üzere birçok kenti vuran fırtına, on binlerce insanın evsiz kalmasına, binlerce insanın da hayatına mal oldu.

Libya, hem doğayla hem de iç savaşla mücadele ederken, bir yandan da siyasi istikrarsızlığından dolayı yaşadığı ekonomik bunalımı yatırımlarla aşmak istiyor. Bu anlamda Türk şirketlerinin teması kesmediği ülke, ticaretteki en önemli bağları olan limanlarını dünyaya açmak istiyor. Geçtiğimiz yıl Misrata ile başlayan sürece şimdilerde Mellitah Limanı eklenmiş durumda.

Libya’nın kuzey batısında bulunan, Trablus kentinin 85 kilometre uzaklığında yer alan petrol ve doğalgaz terminali olarak ülkedeki en önemli liman olan Mellitah için görüşmede Türk tarafında ise Afrika’ya bu yılın ocak ayında giren Yıldırım Holding bulunuyor. Hatırlayacağınız üzere Yıldırım Holding, kıtadaki ilk büyük liman yatırımını Gana’daki Takoradi Limanı’nı işletmeye başlayarak gerçekleştirmişti.

Avrupa ve Latin Amerika’da 14 liman işletiyor

Yıldırım Holding, bu kez kıtanın kuzey kesiminde yer alan Mellitah için geçtiğimiz hafta önemli bir görüşme yaptı. Libya Afrika Yatırım Portföyü (LAIP) Başkanı Mustafa Abu Funas, Yıldırım Holding’in İstanbul’daki merkez binasına gelerek görüşmelerde bulundu.

Görüşmeye Afrika Finans Kurumu'ndan (AFC) üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetin yanı sıra Afrika Türk Yatırımcılar Birliği Başkanı Emin Çakmak ile birlikte Yıldırım Holding’in Başkanı ve CEO'su Yüksel Yıldırım katıldı. 5 kıtadaki 56 ülkede çalışan Yıldırım Holding, bu coğrafyada 9 sektörle faaliyet gösteriyor. Madencilik ile birlikte grubun en önemli iş kolu ise liman işletmeciliği. Bu alana Yılport adıyla odaklanan holding, 3 farklı kıtada liman işletiyor. Bu liman ağlarının en güçlü olduğu bölge ise Avrupa.

Kıtanın kuzeyinde Norveç’te Oslo, İsveç’te Gavle ve Stockholm’de 3 liman işleten şirket, İber Yarımadası’nda ise 9 limana sahip. Bu limanlar Portekiz’deki Liscont, Figueira Da Foz, Sotagus, Leixoes, Aveiro, Setubal, Tersado; İspanya’da Huelva, Ferrol limanları. Şirketin Latin Amerika pazarında ise terminalleri Ekvador’da Puerto Bolivar, Peru’da Paita, Guatemala’da Puerto Quetzal olurken Akdeniz Çanağı’nda ise Malta’da Marsaxlokk, İtalya’da ise Taranto limanlarıyla faaliyet gösteriyor.

Bu listeye son ola rak Gana’daki Takoradi Limanı eklenmişti. Yılport’un Akdeniz’de 2 önemli liman için çalışma yaptığını sizlere 2021 yılında Dünya Gazetesi’nde duyurmuştuk. Bu limanlardan Libya’daki Misrata kenti projesi ile farklı Türk firmaları da ilgilenmişti. Bir diğer proje ise İsrail’deki Hayfa Limanı’ydı. Bu limana da İsrail Hükümeti güvenlik gerekçesiyle bir Türk şirketini ihale sürecine kabul etmediği için Yıldırım Holding de katılamamıştı.