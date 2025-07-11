  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ
  4. Yılın ilk yarısında üretim muhasebesi

Yılın ilk yarısında üretim muhasebesi

Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ
Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ EKONOMİ NOTLARI ibrahim.unalmis@dunya.com

2025 yılının ilk yarısını bitirdik. Bu bağ­lamda, ekonominin yılın ilk yarısındaki üretim performansını değerlendirebiliriz.

Ekonomik büyüme açısından elimiz­de çeşitli öncü göstergeler var. Son açıkla­nan sanayi üretim rakamları gösteriyor ki yıllık bazda sanayi üretimi sadece Şubat ayında gerilemiş. Mayıs ayında kayda de­ğer %4.9’luk artış gözlemleniyor. İmalat sanayi yıllık %4.6 büyürken, enerji üretimi %8.8, sermaye malı üretimi %12, madenci­lik %10 büyümüş durumda. Dayanıklı tü­ketim malları üretimi %1.7 daralırken gi­yim eşyaları imalatı %8.2, tekstil %4.1, deri imalatı %0.9 azalmış. Büyük resme baktı­ğımızda yüksek teknoloji ürünleri imala­tı %30.6 artmış görünüyor. Mayıs ayı aylık artışı %25.3. Bu kadar yüksek artışlar da­ha ziyade savunma sanayi üretimindeki ar­tıştan kaynaklanıyor. Savunma sanayinde üretimin artması bağlı sektörleri de olum­lu etkiliyor. Diğer taraftan, bu durum Tür­kiye’ye özgü bir durum değil.

Savunma sanayiinde durum

Küresel olarak savunma sanayi harca­malarının arttığı bir döneme giriyoruz. Bu harcamaların diğerlerinden farkı, uygula­nan politikalara göre zorunlu harcama ni­teliğinde olup güncel ekonomi politikala­rından etkilenmiyor olması. Bir başka de­yişle, merkez bankaları sıkı para politikası uygulasa dahi savunma sanayi harcamala­rı artmaya devam edebilir. Bu durum sek­tör içerisinde ve ona bağlı sektörlerde can­lılığın sürmesine yardımcı olacaktır. Sa­vunma sanayi kavramı artık sadece metale dayalı silah ve araç üretimini içermiyor. İnsansız hava araçları ve bunlara bağlı ka­meralar, yazılımlar, sensörler yüksek tek­noloji gerektiriyor. Bu bağlamda, savunma sanayi harcamalarındaki artışın etkilerini çok boyutlu düşünmek gerekiyor.

Yıllık sanayi üretimi rakamlarına baka­rak sanayide durumun fena gitmediğine dair bir izlenim oluşturduk. Fakat 2025 yı­lı aylık rakamları aynı şeyi söylemiyor. Yı­lın ilk beş ayının üçünde sanayi üretimi da­ralmış. 2024 yılının ilk beş ayında serma­ye malları üretimi %3.2 büyümüştü; 2025 yılının ilk beş ayında ise %4.6 artmış. Ara­malı üretiminde ise 2025 yılında artış göz­lenmiyor aynı dönemde. İmalat sanayi bü­yüme oranı 2024 yılı ilk beş ayında %2.3 iken bu yıl %1.7 olmuş. Dayanıklı tüketim malları imalatı yine 2024 yılı ilk beş ayın­da %4.4 büyürken 2025 yılında %1.4 daral­mış. Dayanıklı tüketim malları sektörü kü­resel rekabet ve yurt içi talepteki daralma­nın en fazla hissedildiği sektörlerden birisi olarak duruyor. Motorlu kara taşıtları ima­latındaki düşüş de dikkate değer. Bu sektör 2024 yılının ilk beş ayında %2.5 büyürken 2025 yılı aynı döneminde %4.2 küçülmüş durumda. Bu sektörde yurt içi talep daral­masından ziyade ithal araçların rekabeti üretim üzerinde olumsuz etki yaratıyor.

Üretimde kullanılan teknoloji açısından bakarsak, düşük teknoloji malların üreti­minde yılın ilk beş ayında %1’lik artış kay­dedilmiş. Bu oran geçen yıl %0.2 seviyesin­deymiş. Orta-düşük teknoloji seviyesinde üretim artışı 2024 yılında %3.7 iken 2025 yı­lında %3’e gerilemiş. Orta-yüksek teknoloji seviyesinde 2025 yılında ancak %0.6 büyü­yebilmişiz. Oysa 2024 yılında büyüme oranı %2.2 seviyesindeymiş. Asıl büyümek istedi­ğimiz yüksek teknoloji ürünlerinde 2025 yı­lı büyüme oranı %2.5 seviyesinde. 2024 yı­lında bu oran %9.2 olarak kaydedilmişti.

Önümüzdeki dönem için öngörüler

Gelecek döneme dair öngörü yapmak için İstanbul Sanayi Odası Haziran ayı Sektörel PMI verilerini kullanacağız. Dış talep açı­sından yeni ihracat siparişleri görünümü­ne baktığımızda makine ve metal ürünler, elektrikli ve elektronik ürünler ve gıda sek­törlerinde umut ışığı var. Diğer sektörlerde henüz ihracat performansı açısından umut ışığı görünmüyor. Yurt içi talep açısından faizler ve yurt içi siyasi gelişmeler önemli olacak. Para politikası açısından faiz indiri­mi için alan açılan bir döneme giriyoruz. Ül­ke risk priminin ve dezenflasyon sürecinin hızının elverdiği ölçüde faiz indirimi yapıla­caktır. Fakat bu bir “erken bahar havası” an­lamına gelmiyor. Dolayısıyla, yurt içinde de yılın geri kalanında kayda değer bir talep ar­tışı öngörmüyoruz. Talebin ötelendiği 2026 için öngörüde bulunmak şimdilik zor. Yurt içi siyasi gelişmeler ve yurt dışı belirsizlik­ler üretimde yol haritasını belirleyecek.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Enflasyon gelişmelerine dair 04 Temmuz 2025
Kredilerin seyri ve para politikası 27 Haziran 2025
TCMB riskler karşısında temkinli davrandı 20 Haziran 2025
Para politikası için zor dönem 19 Haziran 2025
Faizlere uzun dönemli bakış 30 Mayıs 2025
Enflasyon tahmininde değişiklik yok. Yeni KGF paketi mi geliyor? 23 Mayıs 2025
Bütçe gelişmeleri? 16 Mayıs 2025
Belirsizlik ortamında politika oluşturmak 09 Mayıs 2025
İyimser değil gerçekçi olmalıyız 05 Mayıs 2025
Para politikasının yönü netleşiyor 25 Nisan 2025