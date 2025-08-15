TCMB yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısını gerçekleştirdi. Para poli­tikasının duruşu açısından yeni bir şey öğ­renmedik. TCMB enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası devam edecek söylemini yineledi.

Enflasyonda be­lirgin ve kalıcı bozulma olması halinde tüm para politikası araçlarının etkin şekilde kul­lanılacağını bir kez daha dile getirmesi enf­lasyon karşısında kararlılığın yinelenmesi açısından önemliydi.

Başkan Karahan sıkı para politikasının bir sonucu olarak talep kompozisyonun daha dengeli hale geldiğini, ikinci çeyrekte eko­nomik yavaşlamanın daha belirgin hale gel­diğini söyledi. Öncü göstergelerin sanayi üretiminde belirgin bir yavaşlamaya işaret ettiğini vurguladı.

Enflasyonda hedef ve tahmin farkı

Başkan Karahan ekonomik birimlerin enflasyon tahminlerinde düşüşün sürdüğü­nü ve önümüzdeki dönemde düşmeye de­vam etmesini beklediklerini belirtti. Bu noktada, TCMB’nin enflasyon hedefi ve tah­mini arasında bir farklılaşmaya gidildi. Ön­ceki dönemde TCMB’nin enflasyon tahmi­ni ve hedefi aynı olarak kabul ediliyordu. Bu durum para politikası etkinliği açısından so­runlu bir noktaydı. Bu problemi ortadan kal­dırmak için artık tahminler ve ara hedefler ayrı ayrı açıklanacak.

Yıl içi için enflasyon tahminleri açıklanırken, yıl sonu için belir­lenen ara tahmin önemli bir gelişme olma­dığı sürece değiştirilmeyecek. Bu çerçevede, yıl sonu hedefi TCMB’nin ulaşmak istediği hedefi, dolayısıyla enflasyon konusunda ne kadar agresif davranacağını anlamak açısın­dan önemli. Tahminler ise mevcut koşullar­da enflasyonun yönü konusunda piyasalara bilgi vermiş olacak. Hedef ve tahmin arasın­da fark oluştuğu zaman da TCMB’nin hedefe neden ulaşamadığı konusunda hesap vere­ceği söylendi.

2025 yıl sonu ara hedefi değişmedi 2026 ara hedefi yukarı güncellendi

Başkan Karahan ara hedefler ve tahmin­ler arasındaki farkı netleştirdikten sonra yıl sonu ara hedeflerini ve tahminlerini açıkla­dı. Buna göre 2025 yılı ara hedefi %24 olarak korundu. Bununla birlikte 2025 yılı sonunda enflasyonun %25 ile %29 arasında gerçek­leşeceği tahmini paylaşıldı. 2026 için daha önce açıklanan %12’lik hedef %16’ya güncel­lendi ve bu rakam artık ara hedef halini aldı. 2026 için rahmin edilen enflasyon aralığı ise %13 ile %19 olarak belirlenmiş. 2027 yılı so­nu için belirlenen ara hedef ise %9. Bie başka deyişle, TCMB hedefinin gerçekleşmesi du­rumunda 2027 yılı sonunda tek haneli enf­lasyon ile yaşamaya başlayacağız.

Çıktı açığı iletişimi

Enflasyon raporda paylaşılan ara hedefler ve tahminlerin önemi kadar çıktı açığına da­ir yapılan iletişim de oldukça önemli. TCM­B’nin tahminlerine göre çıktı açığı 2026 yılı ilk çeyreğinde dip yapacak. Bir başka deyişle, ekonomik büyüme potansiyel büyüme oranı­na göre en düşük seviyeye yılın ilk çeyreğinde gelecek. Bundan sonraki dönemde ise ekono­mik aktivitede ılımlı bir toparlanma öngörü­lüyor. Fakat yine de büyüme oranları potan­siyel büyüme oranlarının gerisinde olacak. Türkiye’nin potansiyel büyüme oranını %4.5 olarak kabul edersek, TCMB tahminlerine göre 2026 ve 2027 yıllarında da bu oranın al­tına bir büyüme oranı ile yaşayacağız.

Kurda reel değerlenme ve kredi büyümesi

Sayın Başkan kurda 2025 yılında da bir miktar değerlenme olduğunu ve bu duru­mun devam edebileceğini söyledi. Başkan Yardımcısı Akçay bu konuya ek olarak enf­lasyonun düştüğü dönemlerde reel değer­lenmenin normal olduğunu, para politika­sındaki sıkılık sürdüğü sürece reel değerlen­menin ekonomik dengeler açısından sorun olmayacağını dile getirdi.

Başkan Karahan kredi büyüme oranla­rının genelde belirlenen limitlerin altında gerçekleştiğini söyleyerek bu limitlerin esa­sen çok sınırlayı olmadığını vurguladı. Son aylarda KOBİ kredilerinde büyümesinin bir miktar hızlandığını vurguladı.

Beklentilerimiz değişmedi

Enflasyon raporu toplantısı sonucunda enflasyon beklentilerimizde değişiklik ol­madı. 2025 yılı sonu için enflasyonun %28- 29 aralığında gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. 2026 sonu için enflasyon beklenti­miz şu anda %20 ve TCMB’nin tahmin ara­lığının üst bandına çok yakın.