Yılın üçüncü Enflasyon Raporu
TCMB yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısını gerçekleştirdi. Para politikasının duruşu açısından yeni bir şey öğrenmedik. TCMB enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası devam edecek söylemini yineledi.
Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma olması halinde tüm para politikası araçlarının etkin şekilde kullanılacağını bir kez daha dile getirmesi enflasyon karşısında kararlılığın yinelenmesi açısından önemliydi.
Başkan Karahan sıkı para politikasının bir sonucu olarak talep kompozisyonun daha dengeli hale geldiğini, ikinci çeyrekte ekonomik yavaşlamanın daha belirgin hale geldiğini söyledi. Öncü göstergelerin sanayi üretiminde belirgin bir yavaşlamaya işaret ettiğini vurguladı.
Enflasyonda hedef ve tahmin farkı
Başkan Karahan ekonomik birimlerin enflasyon tahminlerinde düşüşün sürdüğünü ve önümüzdeki dönemde düşmeye devam etmesini beklediklerini belirtti. Bu noktada, TCMB’nin enflasyon hedefi ve tahmini arasında bir farklılaşmaya gidildi. Önceki dönemde TCMB’nin enflasyon tahmini ve hedefi aynı olarak kabul ediliyordu. Bu durum para politikası etkinliği açısından sorunlu bir noktaydı. Bu problemi ortadan kaldırmak için artık tahminler ve ara hedefler ayrı ayrı açıklanacak.
Yıl içi için enflasyon tahminleri açıklanırken, yıl sonu için belirlenen ara tahmin önemli bir gelişme olmadığı sürece değiştirilmeyecek. Bu çerçevede, yıl sonu hedefi TCMB’nin ulaşmak istediği hedefi, dolayısıyla enflasyon konusunda ne kadar agresif davranacağını anlamak açısından önemli. Tahminler ise mevcut koşullarda enflasyonun yönü konusunda piyasalara bilgi vermiş olacak. Hedef ve tahmin arasında fark oluştuğu zaman da TCMB’nin hedefe neden ulaşamadığı konusunda hesap vereceği söylendi.
2025 yıl sonu ara hedefi değişmedi 2026 ara hedefi yukarı güncellendi
Başkan Karahan ara hedefler ve tahminler arasındaki farkı netleştirdikten sonra yıl sonu ara hedeflerini ve tahminlerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı ara hedefi %24 olarak korundu. Bununla birlikte 2025 yılı sonunda enflasyonun %25 ile %29 arasında gerçekleşeceği tahmini paylaşıldı. 2026 için daha önce açıklanan %12’lik hedef %16’ya güncellendi ve bu rakam artık ara hedef halini aldı. 2026 için rahmin edilen enflasyon aralığı ise %13 ile %19 olarak belirlenmiş. 2027 yılı sonu için belirlenen ara hedef ise %9. Bie başka deyişle, TCMB hedefinin gerçekleşmesi durumunda 2027 yılı sonunda tek haneli enflasyon ile yaşamaya başlayacağız.
Çıktı açığı iletişimi
Enflasyon raporda paylaşılan ara hedefler ve tahminlerin önemi kadar çıktı açığına dair yapılan iletişim de oldukça önemli. TCMB’nin tahminlerine göre çıktı açığı 2026 yılı ilk çeyreğinde dip yapacak. Bir başka deyişle, ekonomik büyüme potansiyel büyüme oranına göre en düşük seviyeye yılın ilk çeyreğinde gelecek. Bundan sonraki dönemde ise ekonomik aktivitede ılımlı bir toparlanma öngörülüyor. Fakat yine de büyüme oranları potansiyel büyüme oranlarının gerisinde olacak. Türkiye’nin potansiyel büyüme oranını %4.5 olarak kabul edersek, TCMB tahminlerine göre 2026 ve 2027 yıllarında da bu oranın altına bir büyüme oranı ile yaşayacağız.
Kurda reel değerlenme ve kredi büyümesi
Sayın Başkan kurda 2025 yılında da bir miktar değerlenme olduğunu ve bu durumun devam edebileceğini söyledi. Başkan Yardımcısı Akçay bu konuya ek olarak enflasyonun düştüğü dönemlerde reel değerlenmenin normal olduğunu, para politikasındaki sıkılık sürdüğü sürece reel değerlenmenin ekonomik dengeler açısından sorun olmayacağını dile getirdi.
Başkan Karahan kredi büyüme oranlarının genelde belirlenen limitlerin altında gerçekleştiğini söyleyerek bu limitlerin esasen çok sınırlayı olmadığını vurguladı. Son aylarda KOBİ kredilerinde büyümesinin bir miktar hızlandığını vurguladı.
Beklentilerimiz değişmedi
Enflasyon raporu toplantısı sonucunda enflasyon beklentilerimizde değişiklik olmadı. 2025 yılı sonu için enflasyonun %28- 29 aralığında gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. 2026 sonu için enflasyon beklentimiz şu anda %20 ve TCMB’nin tahmin aralığının üst bandına çok yakın.