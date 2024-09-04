Yıllık enflasyon %51,97’ye indi
Enflasyonda düşüş rallisi devam ediyor. Geçen yılki yüksek aylık oranların baz etkisi ile ilk düşüşün haziranda, ilk büyük düşüşün de temmuzda gerçekleştiği yıllık enflasyon, ağustosta ikinci büyük düşüşünü kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) geçen yıl ağustosta yüzde 9’u aşan aylık artış bu yıl aynı ayda yüzde 2,47’de kaldı. Geçen yılın ilk sekiz ayındaki yüzde 43,1 olan kümülatif artış da bu yıl yüzde 31,94 düzeyinde gerçekleşti. Aylık artışın geçen yılın aynı ayındaki oranın çok altında gerçekleşmesi sonucu yıllık enflasyon temmuz sonundaki düzeyine göre on puana yakın düşerek yüzde 51,97’ye indi. TÜFE bazında on iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 64,91 düzeyinde oluştu.
Üç ayda 23,5 puan düşüş
Geçen yıl haziran sonu itibarıyla yüzde 38,21 olan TÜFE bazında yıllık enflasyon on bir aylık kesintisiz yükseliş süreci sonunda bu yıl mayıs sonu itibarıyla yüzde 75,45’e kadar yükselmişti. Parasal sıkılaştırmanın etkisiyle tüketimdeki yavaşlamanın yanında geçen yılın baz etkisiyle yıllık enflasyon haziranda ilk düşüşünü kaydetti. Geçen yılın aynı ayında yüzde 3,92 olan aylık enflasyonun bu yıl yüzde 1,64 düzeyinde gerçekleştiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 71,60’a geriledi.
Temmuz ayında da geçen yılın aynı ayında yüzde 9,49 olan aylık artış yüzde 3,23’te kaldığı için yıllık oran 9,82 puan düşerek yüzde 61,78’e geriledi. Ağustos 2023’te yüzde 9,09 olan aylık oranın bu yıl aynı ayda yüzde 2,47 gelmesi ile de yıllık enflasyon 9,81 puan daha düşerek yüzde 51,97’ye kadar indi. Böylece yıllık enflasyonda son üç aydaki toplam düşüş 23,48 puana ulaştı.
En hızlı artış eğitimde gıdada 4 yıl sonra ilk düşüş
Ağustos ayında ana harcama grupları içinde aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,34’le eğitimde yaşandı.
TÜFE’de sadece yüzde 1,8 ağırlığa sahip olan bu harcama grubunun ağustos ayı enflasyonuna katkısı 0,24 puan oldu. Aylık artış oranında konutu yüzde 8,51’le endekste ağırlığı yüksek ana harcama gruplarından konut izledi. Konuttaki artışın aylık genel enflasyona etkisi 1,31 puan oldu.
Aylık fiyat artışında bu harcama gruplarını yüzde 4,46 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 2,95’le ulaştırma, yüzde 2,57 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,08’le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,03’le lokanta ve oteller yüzde 1,67 ile sağlık, yüzde 1,10’la ev eşyası, yüzde 0,62 ile haberleşme, yüzde 0,35’le giyim ve ayakkabı izledi.
Endekste yüzde 17,35 ağırlığa sahip ulaştırma harcama grubu, 0,48 puanla aylık enflasyona konuttan sonra en fazla katkıyı yapan harcama grubu oldu. Aylık enflasyona lokanta ve otellerin katkısı 0,19 puan, alkollü içecekler ve tütünün katkısı 0,17 puan, ev eşyası ile çeşitli mal ve hizmetlerin katkısı 0,09’ar puan, eğlence ve kültürün katkısı 0,08 puan, sağlığın katkısı 0,06 puan oldu, haberleşme ile giyim ve ayakkabı da 0,02’şer puan katkı yaptı.
Eğitimde yıllık artış %120,8
Endekste yüzde 24,98’le en büyük ağırlığa sahip olan ve enflasyondaki yükselişe en büyük katkıyı veren gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda ise fiyatlar 47 ay aradan sonra aylık bazda yüzde 1,1’le ilk kez düşüş kaydetti. Gıdadaki bu düşüş, aylık genel enflasyonu 0,27 puan aşağı çekti.
TÜFE kapsamındaki harcama grupları içinde son bir yılda da en yüksek artış eğitimde yaşandı. Bu harcama grubunda yıllık fiyat artışı yüzde 120,81’e ulaştı. Yıllık artışta eğitimi yüzde 101,49 artışla konut, yüzde 67,70’le lokanta ve oteller, yüzde 60,94’le alkollü içecekler ve tütün, 53,49’la sağlık, yüzde 47,66 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 47,21’le eğlence ve kültür, yüzde 44,88’le gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 44,75’le ev eşyası, yüzde 42,77 ile haberleşme, yüzde 29,38’le giyim ve ayakkabı izledi, ulaştırma yüzde 28,96 ile en düşük artış yaşanan harcama grubu oldu.
Artış oranında ikinci sırada yer alan konut, endeksteki ağırlığının yüksekliği dolayısıyla yıllık enflasyona en büyük katkıyı verdi. Yıllık enflasyonun yüzde 12,50’lik bölümü, tek başına bu harcama grubundan geldi. Endekste en büyük ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyona katkıda konutu izledi.
Yıllık enflasyonun 11,48 puanlık bölümü bu harcama grubundaki fiyat artışından kaynaklandı. Yıllık enflasyona katkıda bu iki grubu 5,75 puanla lokanta ve oteller, 5,50 puanla ulaştırma, 3,69 puanla ev eşyası, 2,18 puanla alkollü içecekler ve tütün, 2,13 puanla çeşitli mal ve hizmetler izledi. Aylık ve yıllık bazda enflasyon şampiyonu olan eğitimin yıllık orana katkısı 1,91 puan oldu. Yıllık enflasyona giyim ve ayakkabı 1,83 puan, eğlence ve kültür 1,55 puan, haberleşme 1,41 puan katkı yaptı.
Yıllık ÜFE yüzde 35,75’e indi
Yurtiçi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) ağustos ayında önceki aya göre yüzde 1,68, ilk sekiz ayda yüzde 23,84 artış yaşandı. Yİ-ÜFE bazında, temmuz sonunda yüzde 41,37 olan yıllık enflasyon ağustosta yüzde 35,75’e, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 47,55’ten yüzde 46,23’e geriledi.
Aylık bazda; sanayinin dört sektöründen madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,51, imalatta yüzde 1,20, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,10 ve su temininde yüzde 1,07 artış yaşandı. Ana sanayi gruplarından ara mallarında yüzde 1,25, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,14, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,17, enerjide yüzde 3,04 ve sermaye mallarında yüzde 2,49 oranında aylık artış gerçekleşti.
Yıllık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 49,43, imalatta yüzde 36,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20,66 ve su temininde yüzde 65,87 artış yaşandı. Son bir yılda fiyatlar, ara mallarında yüzde 33,56, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,70, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 48,79, enerjide yüzde 18,20 ve sermaye mallarında yüzde 37,98 arttı.
Düşüş rallisi sürecek mi?
Geçen yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında tüketici fiyatlarında yüzde 24,12 olan kümülatif artış bu yıl aynı üç ayı toplamında yüzde 7,52’de kaldı.
Bunun etkisiyle ay sonları itibarıyla yıllık enflasyon bu yıl haziran-ağustos döneminde 23,5 puanlık düşüşle yüzde 75,45’ten yüzde 51,97’ye kadar indi. TÜFE’de yüksek aylık artışlar dönemi geçen yıl eylülde yüzde 4,75’le hız keserek devam etmiş, aylık artış ekimde yüzde 3,43, kasımda yüzde 3,28, aralıkta yüzde 2,93 olmuştu. Bu yıl eylül aylık enflasyonunun geçen yılın aynı ayındakinin altında kalması ve yıllık enflasyonda baz etkisine bağlı düşüşün bu ay da devam etmesi yüksek olasılık.
Ağustos ayında yüzde 2,5 dolayındaki aylık enflasyonda, geçen ay yapılan yüzde 38’lik doğal gaz zammının da payı dikkate alındığında, yeni yüksek zamlar olmaması koşuluyla izleyen dönemdeki aylık artışların ağustostaki oranın da altında gelme ihtimali yüksek. İzleyen dönemde aylık artışların yüzde 2 ile geçen yılın aynı aylarındakinin altında kalması durumunda yıllık enflasyonun aralık sonunda yüzde 42 dolayına inmesi yüksek olasılığı oluşturuyor.
Eylül kira artış tavanı % 64,91
Ağustos ayı enflasyon verileri ile birlikte eylül ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre ev ve işyerleri için eylül ayı içinde yenilenecek kira sözleşmelerinde TÜİK’in TÜFE endeksinde ağustos sonu itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşen enflasyon oranı, kira artışının üst sınırını oluşturacak, yapılacak zamlar bu oranı geçemeyecek.
Konutlarda kira zam tavanını yüzde 25 olarak belirleyen yasal düzenlemenin temmuzda sona ermesi ile enflasyonun baz alındığı eski sisteme geri dönülmüştü. Söz konusu yasanın süresinin uzatılmayarak eski sisteme dönülmesi nedeniyle kira artışı üst sınırı, önceki ay sonu itibarıyla on iki aylık TÜFE enflasyonu kadar olmak üzere temmuzda yüzde 65,07, ağustosta da yüzde 65,93 olarak uygulanmıştı.
“Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Dezenflasyonun belirginleştiğini kaydeden Bakan Şimşek , "Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti. Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti.
Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu” dedi. Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş beklediklerini kaydeden Bakan Şimşek, “Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz” dedi.
“Pozitif sonuçların etkileri önümüzdeki dönemde görülecek”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon konusunda elde edilen pozitif sonuçların refah seviyesi ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerinin önümüzdeki dönemde görülmeye başlanacağını söyledi.
Enflasyonla mücadele konusunda ekonomik programın kararlılıkla sürdüğünü belirten Yılmaz, “Açıklayacağımız güncellenmiş OVP ile mal ve hizmet piyasalarının daha etkin işlev görmesini sağlayacak ve piyasada rekabeti artıracak politikalar vasıtasıyla enflasyon üzerindeki ataleti kırmayı ve uzun dönemli beklentileri iyileştirerek dezenflasyonun reel ekonomi üzerindeki maliyetini hafifletmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Çekirdek enflasyon %51,6
Enflasyonda temel eğilimi gösteren “enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de temmuz itibarıyla yıllık artış (çekirdek enflasyon) ise yüzde 51,56 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon; mevsimlik ürünler hariç TÜFE’de yüzde 54,93, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 50,87, işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE’de yüzde 53,02, alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE’de yüzde 51,64, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE’de yüzde 48,22 olarak gerçekleşti.