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 Yine “enflasyon ve faize” odaklanınca…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Alışkanlığı kıramadık… Dün de, 7’den 70’e enflasyona ve yi-ne faizlere odaklandık…

Enflasyon 50’nin altını görünce, yine MB’nin gelecek toplan-tısını beklemeye başladık(!)…

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On yıllardır yaptığımızı yapıyoruz: Enflasyon yükseldi, çözümü “sadece” fa-izde arıyoruz…

Rezerv düştü, çözümü “sadece” faizde arıyoruz…

“Konut satılmayınca”/“yatırım-lar düşünce” çözümü “sadece” faizde arı-yoruz (vb)…

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Nedenlerle ilgilenmiyoruz…

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Birçok nedenle sıkıntı geliyor, “günü kurtaran” kolaycı bir çözüm seçip, gelece-ğimize ipotek koyduruyoruz…

Dövizi borçla değil, üreterek getirme alışkanlığı edinemiyoruz… Sonuç mu? Yaşıyoruz (bininci kez) ama görmüyoruz…

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Nedenlere örnek: Bir genç… 16-20 sene süren (okuldan/aileden/ çevreden) eğitim hayatından sonra; işye-rinde de eğitim verme ihtiyacı duyuyoruz…

Yani, o gencin, “en verimli” 20 yılı-nı “israf” ettiğimizi biliyor, görmezden ge-liyoruz…

VELHASIL

Kullanmayı bilirsek: Faiz bir silah, eğitim de… Kültür de bir silah…

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Kullanmayı bilmezsek: Faiz de  “aramıza atılmış”  bir füze, eğitim de, kültür de...

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Aşağıdaki örnek ne anlatıyor sizce? “Bugün itibariyle bankacılık sektörünün  “takipteki alacağı”  261 milyar TL…

Takibe düşmüş tüketici borçlarının toplamı 90 milyar TL… Ticari kredilerde takibe düşen miktar 171 milyar TL…”

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