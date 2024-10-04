Yine “enflasyon ve faize” odaklanınca…
Alışkanlığı kıramadık… Dün de, 7’den 70’e enflasyona ve yi-ne faizlere odaklandık…
Enflasyon 50’nin altını görünce, yine MB’nin gelecek toplan-tısını beklemeye başladık(!)…
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On yıllardır yaptığımızı yapıyoruz: Enflasyon yükseldi, çözümü “sadece” fa-izde arıyoruz…
Rezerv düştü, çözümü “sadece” faizde arıyoruz…
“Konut satılmayınca”/“yatırım-lar düşünce” çözümü “sadece” faizde arı-yoruz (vb)…
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Nedenlerle ilgilenmiyoruz…
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Birçok nedenle sıkıntı geliyor, “günü kurtaran” kolaycı bir çözüm seçip, gelece-ğimize ipotek koyduruyoruz…
Dövizi borçla değil, üreterek getirme alışkanlığı edinemiyoruz… Sonuç mu? Yaşıyoruz (bininci kez) ama görmüyoruz…
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Nedenlere örnek: Bir genç… 16-20 sene süren (okuldan/aileden/ çevreden) eğitim hayatından sonra; işye-rinde de eğitim verme ihtiyacı duyuyoruz…
Yani, o gencin, “en verimli” 20 yılı-nı “israf” ettiğimizi biliyor, görmezden ge-liyoruz…
VELHASIL
Kullanmayı bilirsek: Faiz bir silah, eğitim de… Kültür de bir silah…
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Kullanmayı bilmezsek: Faiz de “aramıza atılmış” bir füze, eğitim de, kültür de...
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Aşağıdaki örnek ne anlatıyor sizce? “Bugün itibariyle bankacılık sektörünün “takipteki alacağı” 261 milyar TL…
Takibe düşmüş tüketici borçlarının toplamı 90 milyar TL… Ticari kredilerde takibe düşen miktar 171 milyar TL…”