Yine mi tüketim?
Pratikte de onlarca kez yaşadık…
Bu nedenle;
Bilimsel gerçeklere uzak olanlarımız dahi, ekonomik krizlerimizi, hangi uygulamaların besleyip/ büyüttüğünü, “bir teorisyen kadar” biliyor…
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Bir ekonomi “tüketerek”, “İthal ederek”, “rantla”, “borçla” da büyüyebilirdi…
Denendi…
Güzel günlerdi(!)…
Ama:
Yerli üreticinin rekabet edebilirliğini törpüleyen, kabiliyet kaybetmesini sağlayan yan etkilere sahipti…
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Ve bugünlere gelindi…
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Dünyayla rekabet edebilen (beşeri gücüyle, teknolojisiyle, verimliliğiyle, kalitesiyle…) reel sektörlerdir, “kalkınarak büyümenin”, “refahı getirecek büyümenin”, “sürdürülebilir büyümenin” aracı…
Yani…
Dünyayla rekabet edebilen reel sektörlerdir “düşük enflasyonun”, “cari fazlanın”, “denk bütçenin”, “yüksek alım gücünün” aracı…
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Ve…
Borçlanarak değil, “hayalimizdeki bu reel sektör” aracılığı ile kalkındıkça edinilmeliydi/edinilmeli tüketim alışkanlığı…
VELHASIL
BDDK, tüketicilere kullandırılan taşıt/konut/ihtiyaç kredilerinin ve bireysel kredi kartlarının risk ağılığını azaltan kararını açıkladı… Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu kararı bekleyen, ciddi de bir kitle vardı…
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Ve…
Yaşadığı pratikler/deneyimler nedeniyle, “Bu karar kısa dönemde gemideki birilerini mutlu eder ama uzun vadede tüm gemiyi, daha ciddi sorunlarla başbaşa bırakır.” düşüncesinde olanlar, yine/yeniden düşüncesiyle baş başa kaldı…