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Yine mi tüketim?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Pratikte de onlarca kez yaşadık…

Bu nedenle;

Bilimsel gerçeklere uzak olanları­mız dahi, ekonomik krizlerimizi, hangi uygulamaların besleyip/ büyüttüğünü, “bir teorisyen ka­dar” biliyor…

***

Bir ekonomi “tüketerek”, “İthal ederek”, “rantla”, “borçla” da büyü­yebilirdi…

Denendi…

Güzel günlerdi(!)…

Ama:

Yerli üreticinin rekabet edebi­lirliğini törpüleyen, kabiliyet kay­betmesini sağlayan yan etkilere sahipti…

***

Ve bugünlere gelindi…

***

Dünyayla rekabet edebilen (beşe­ri gücüyle, teknolojisiyle, verimlili­ğiyle, kalitesiyle…) reel sektörlerdir, “kalkınarak büyümenin”, “refahı getirecek büyümenin”, “sürdürüle­bilir büyümenin” aracı…

Yani…

Dünyayla rekabet edebilen reel sektörlerdir “düşük enflasyonun”, “cari fazlanın”, “denk bütçenin”, “yüksek alım gücünün” aracı…

***

Ve…

Borçlanarak değil, “hayalimizde­ki bu reel sektör” aracılığı ile kal­kındıkça edinilmeliydi/edinilmeli tüketim alışkanlığı…

VELHASIL

BDDK, tüketicilere kullandırı­lan taşıt/konut/ihtiyaç kredile­rinin ve bireysel kredi kartları­nın risk ağılığını azaltan kararı­nı açıkladı… Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu kararı bekleyen, ciddi de bir kitle vardı…

***

Ve…

Yaşadığı pratikler/deneyim­ler nedeniyle, “Bu karar kısa dönemde gemideki birilerini mutlu eder ama uzun vadede tüm gemiyi, daha ciddi sorun­larla başbaşa bırakır.” düşün­cesinde olanlar, yine/yeniden düşüncesiyle baş başa kaldı…

 

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