Yolda bir yol yazısı…

Her çocuklu babanın hayatında mutlaka ama mutlaka en az bir kez izlediği “Arabalar” adlı animasyon filmde, esas oğlan Şimşek Mc Queen ve sevdalandığı Sally ile arasında geçen konuşma hala dün gibi aklımda…

“Öylece geçiyorlar, ne kaçırdıklarının farkında bile değiller” diye söze başlar Sally, “Eskiden böyle değildi. Kırk yıl önce eyaletler arası yol yoktu. Yol arazinin içinden geçmiyordu. Yol araziyle uyumluydu. Yükselir, alçalır, kavislenirdi. Arabalar yolu zamandan kazanmak için değil, iyi zaman geçirmek için kullanırdı. Sonra, 10 dakika kazanmak için yolu açığa aldılar” sözleriyle bitirir.

Yönetmenliğini Joe Ranft ve John Lasseter’in yaptığı 2006 yapımı “Arabalar” animasyon filmi, “futbolun sadece futbol olmadığı” gibi sadece animasyon filmi değildir. İzlemeyenler çok şeyler kaçırıyor.

Biz de 10 dakika değil, 100 hatta 1000 dakika bile olsa yolda “zaman kazanmak” yerine “yolda iyi zaman geçirmek” için kullanmaya karar verdik Brüksel’den anavatana yolculuğumuzda…

Önce Çekya’nın başkenti Prag’a gittik ki, yolu sevdadan geçen herkesin hayatında mutlaka bir defa görmesi gereken şehirlerden biri. İnanılmaz dinginliğiyle insanı sarıp sarmalıyor Prag.

Çek Cumhuriyeti ile Türkiye’nin ikili ticaret hacmi 2021 yılında 4.35 milyar dolara ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2022 yılında Türkiye’de genelinde bütün markaların toplamı 783 bin 283 araç satıldı. Çekya’nın yerli arabası Skoda, 2022 yılında bütün dünyada 731 bin 300 adet satıldı. Sadece bu veri bile Çekya’nın gelir kaynaklarının ne kadar zengin olduğunu gösteriyor.

Avrupalı Türkler’in “izin zamanı”

Kendilerine “gurbetçi” denilmesinden hiç hazzetmeyen Avrupa’da yaşayan Türkler, bütün yıllarını “izin zamanı”na göre ayarlar. Kendilerine “Avrupalı Türkler” denilmesini isteyenler, eylülden aralık ayına kadar yaz tatilinde (izinde) Türkiye’de neler yaptıklarını anlatırlar birbirlerine. Ocak ayı ile birlikte o yaz “izin zamanı” neler yapacaklarını.

2 milyon karayolu yolcusu Yaz aylarında 1 milyon 872 bin 230 Avrupalı Türk, geçen yıl Türkiye’ye 193 bin 102 araçla giriş yapmış Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre. Pandemi öncesi yani 2019 yılında Avrupalı Türkler, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarından Türkiye’ye 412 bin 795 araçla giriş yapmışlar.

Diğerleri havayolu ile Türkiye’ye gelmeyi tercih etti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın en son verilerine göre 2016 yılında yurtdışında ikamet eden 5 milyon 554 bin 467 kişi Türkiye’yi ziyaret etmiş.

TUİK’in yine en son 2009 yılı istatistiklere göre, Türkiye’ye gelen yabancı turistler kişi başına ortalama 580 dolar harcama yaparak toplam 15 milyar 853 milyon dolar döviz bıraktı. Aynı dönemde “Avrupalı Türkler” ise Türkiye’deki tatillerinde kişi başına ortalama bin 158 dolar harcayarak 5 milyar 396 milyon 260 bin dolar harcadı.

Avrupalı Türkler, her yıl 2 milyonu araçla Türkiye’ye gelip 5.5 milyar dolar para harcasalar da Avrupa’da “yabancı” Türkiye’de “Alamancı” olmaktan ne zaman kurtulacaklarını merak ediyor…