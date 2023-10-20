Yöneticilerin jeopolitik dönüşümü

Son aylarda yönetim ve insan kaynakları alanında da diğer birçok alanda da en çok konuşulan konu yapay zekâ ve teknolojik gelişmeler. Değişim sürecinin artık hayatlarımızda hissedildiği o kısımdayız.

Ancak tüm bunları konuşurken ve iş yapış biçimlerinin değişen şekillerinden bahsederken maalesef insanlığımızın anlamsızlaştığı bir süreçten geçiyoruz. Bu acı dolu günlerde başka konudaki her bir cümle anlamsız gelse de bu hafta günümüzde işletme liderlerinin jeopolitika konusunda sahip olması gereken yetkinliklerden bahsedelim.

Özellikle pandemi sürecinden bu yana dünyanın yeniden şekillendiği, küreselleşmenin şekil değiştirdiği ve yeni ticaret bloklarının oluşturulduğu bir süreçten geçiyoruz. 2024 yılında işletme yöneticilerini bekleyen zorluklara proaktif ve esnek stratejilerle yanıt vermenin önemi büyük.

Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin devam edeceği bu dönemde işletmelerin dışsal şoklara karşı dayanıklı olmaları ve risk yönetimi stratejilerini sürekli olarak güncellemeleri hayati önem taşıyor. İşletme yöneticileri, karmaşıklaşan jeopolitik sahnede şirketlerini başarıya taşımak ve sürdürülebilir kılmak için farklı yetenekler ve stratejiler geliştirmek durumundalar. Artık sadece ürün ve sektörlere odaklanmak yetmiyor işletme liderlerinin aynı zamanda bir jeopolitik stratejist gibi düşünüp hareket etmeleri gerekiyor.

2024 yılı ve ötesinde başarılı olmak, işletme liderlerinin jeopolitik manzarayı anlamalarını ve bu bilgiler ışığında stratejik ve bilinçli kararlar almalarını gerektiriyor.2024 yılına dair dünya genelinden uzman görüşlerine de dayanarak işletmelerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine bakalım:

Küresel Ekonomik Durum: 2024 yılı, küresel arenada çeşitli belirsizlikler ve potansiyel risklerle dolu görünüyor. IMF'nin başkanı Kristalina Georgieva geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, zayıf büyüme ve ekonomik parçalanma nedeniyle dünyanın şiddetli şoklar yaşadığını ve orta vadede büyümenin düşük seviyede kalmasını beklediğini belirtti.

2024 yılında petrol ve enerji piyasaları Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintileriyle birlikte ABD'nin petrol üretimindeki artışı ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle potansiyel değişkenliklerle karşı karşıya. Bu durum, işletmelerin harcamalarında ve radikal yeni fikirlere yatırım yapma konusunda temkinli olmasına neden olabilir.

Stratejik öneriler

Jeopolitik risk yönetimi: İşletmeler, jeopolitik riskleri ve küresel ekonomik durumu dikkate alarak dikkatli finansal planlamalar yapmalılar. Son dönemde çokça konuşulan friend shoring, ally shoring, near shoring gibi kavramlarla ifade edilmeye başlanan yeni oluşum ve birliklerin dikkate alınması çok önemli.

Ürün ve teknoloji yerelleştirmesi: Jeopolitik baskılar ve algılanan tedarik zinciri riskleri, stratejik veya ulusal güvenlik açısından temel olarak görülen ürün ve teknolojileri yerelleştirmek veya ülkeye getirmek için çabaları artırabilir.

Sürekli güncelleme ve eğitim: Ticaret savaşları, ekonomik yaptırımlar, politik karışıklıklar ve çevresel politikalar gibi faktörler, beklenmedik yollarla değişebilir ve işletmeleri etkileyebilir. İşletme yöneticileri, küresel jeopolitik dinamikleri ve riskleri dikkate alarak kapsamlı ve esnek stratejiler geliştirmeliler.

İnovasyon ve yenilikçi yatırımlar: Geleceği şekillendirmek ve sürdürülebilir başarıyı sağlamak için işletmelerin jeopolitik risk yönetimi ve analiz kapasitelerini artırmaları ve inovasyona odaklanmaları da öneriliyor. İşletme yöneticilerinin 2024 yılı ve sonrasında karşılaşacakları zorluklara hazırlıklı olmaları ve proaktif stratejiler geliştirmeleri, sadece kendi başarıları için değil aynı zamanda tüm endüstri ve küresel ekonomi için de hayati.