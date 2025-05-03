Yöneticilerin yüzde 60’ı ayrılmayı planlıyor

Pandemiyle birlikte global düzeyde iş dünyasında ya­şanan sarsıntılar, özellikle üst düzey yöneticiler üzerinde de­rin izler bıraktı. Sürekli değişen koşullar, belirsizlikler ve artan sorumluluklar liderlerin psiko­lojik dayanıklılığını zorladı. Bu dönemde yöneticilerin yalnız­ca finansal değil, duygusal ve zi­hinsel olarak da desteklenme­ye ihtiyaç duydukları ortaya çık­tı. Son yıllarda Türkiye’de de iş hayatında sessiz ama derin bir değişim yaşanıyor. Eskiden yö­neticiler için kuruma bağlılık, uzun vadeli kariyer planları­nın temel taşıydı. Bugünse işler farklı: Ücret artışlarının düşük kalması, iş tatmininin azalması ve esneklik beklentilerinin kar­şılanmaması yöneticileri yerle­rinden kıpırdatıyor. Son açıkla­nan Page Executive araştırması da bu eğilimi rakamlarla doğru­luyor.

Page Executive’in dünya gene­linde 4 binden fazla yöneticiyle yaptığı ankete göre, Türkiye’de üst düzey liderlerin yüzde 60,4'ü önümüzdeki beş yıl içinde mev­cut işlerinden ayrılmayı planlı­yor. Bu oran, yüzde 46 olan glo­bal ortalamanın çok üzerinde. Üstelik, Türkiye’deki yönetici­lerin sadece yüzde 21’i mevcut ücret ve yan haklardan memnun olduğunu, yalnızca yüzde 38’i ise yaptığı işten tatmin duydu­ğunu söylüyor. Bu tablo, işveren­lerin liderlik ekiplerini elde tut­ma konusunda karşı karşıya ol­dukları büyük meydan okumayı gözler önüne seriyor. Page Exe­cutive Türkiye Direktörü Melih Mümünoğlu, araştırmanın bul­gularını şöyle yorumluyor: "Bu veriler, Türkiye’de liderlerin hem anlamlı işe hem de rekabet­çi, esnek ücretlendirmeye gide­rek daha fazla öncelik verdiğini gösteriyor." Mümünoğlu ayrıca, yalnızca finansal ödüllerin artık yeterli olmadığını belirtiyor ve ekliyor: "Yüksek kalibreli yöne­tici yeteneklerini çekmek ve elde tutmak isteyen şirketler kişisel gelişime, rol memnuniyetine ve iş-yaşam dengesine yatırım yap­malılar."

Araştırma ile ilgili diğer çarpı­cı sonuçlar ise şöyle;

Finansal ödül sadakat getirmi­yor: Türkiye’deki yöneticilerin yüzde 39,5'i geçen yıl bir önceki yıla göre değişken ücretlendir­me olarak daha fazla gelir elde et­tiklerini bildirmiş olsa da genel memnuniyet oranı düşük kalma­ya devam ediyor. Finansal ödü­lün tek başına uzun vadeli bağlı­lığı güvence altına almak için ye­terli olmadığının altını çiziyor.

Esneklik cazibe merkezi: Es­neklik, elde tutmada bir diğer önemli unsur olarak ortaya çıkı­yor. Türkiye’deki yöneticilerin yüzde 22,8'i esnek bir yan hak­lar paketine sahip olduklarını bildiriyor. Yani belirli avantajla­rı nakit veya diğer alternatifler­le özelleştirebiliyor veya değiş­tirebiliyorlar. Bu oran Avrupa ortalamasının üzerinde seyre­diyor. Bununla birlikte, uzaktan çalışma eşit olmayan bir şekil­de mevcut olmaya devam edi­yor: Türk yöneticilerin üçte bi­rinden fazlası şirketlerinin hiç uzaktan çalışma seçeneği sun­madığını belirtirken, yalnızca yüzde 23,8'i popüler ‘haftada iki gün’ hibrit modelinden yararla­nıyor.

Duygusal dayanıklılık kilit nokta: Araştırma ruh sağlığı ve duygusal dayanıklılığın Türki­ye’deki yöneticiler için kilit nokta olduğunu gösteriyor. Ruh sağlı­ğını korumaya yönelik en yaygın uygulamalar arasında aile ve ar­kadaşlarla kaliteli zaman geçir­me (yüzde 73.3), düzenli egzersiz (yüzde 59.4) ve hobilere zaman ayırma (yüzde 45.5) yer alıyor.

Şirketler ne yapmalı?

Araştırmaya göre, Türkiye'de­ki işverenlerin yöneticileri elde tutmak için dört temel stratejiye odaklanması gerekiyor:

1-Rol memnuniyetine ve tanınmasına öncelik verin: Türk yöneticiler, en az finansal teşvikler kadar anlamlı, özerk rollere ve büyüme fırsatlarına da değer veriyor.

2-Esneklik sağlayın: Yan haklara ve hibrit çalışma düzen­lemelerine kişiselleştirilmiş bir yaklaşım, memnuniyeti ve elde tutmayı artırır.

3-Rekabetçi ve kapsam­lı avantajlar sunun: Türki­ye’deki yöneticiler, ikramiyele­rin ötesinde, özel sağlık sigorta­sı, emeklilik planlaması ve diğer önemli avantajların da tazminat paketlerinin bir parçası olması­nı bekliyor.

4-Liderlik sosyal becerile­rini geliştirin: Duygusal zekâ, stratejik düşünme ve problem çözme, modern liderlik için gide­rek daha fazla gerekli hale geliyor.