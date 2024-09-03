‘Yumuşak Güç’ tabiri, dış politikada çok önemli bir konuma sahip. Yumuşak güç, ülkelerin ekonomik, siyasi sosyal, kül­türel olarak diplomaside el güçlendirme sa­natıdır. Türkiye son yıllarda savunma ve otomotiv sektöründe attığı adımlarla hem ekonomik hem stratejik hem de siyasi olarak güç kazanıyor.

90’larda tekstil nasıl Avrupa pazarında Türkiye’yi etkin yaptıysa şu anda da savunma sanayi henüz başlarında da olsa ümit vadediyor. Ancak pandemi dönemin­de önemini fazlasıyla gözler önüne seren bir alan var ki en az savunma sanayii kadar kri­tik ve stratejik öneme sahip: İlaç sanayii…

Dışa bağımlılık büyük risk…

Pandemi döneminde de aşikar olduğu üzere ilaçta dışa bağımlılık büyük risk. En az savunma sanayii gibi bu alanda da dün­yanın büyük devletleri hegemonya kurmuş durumda, oysa ki biz de kendi ölçeğimizde hiç de fena değiliz. Türkiye’de birbirinden kıymetli ilaç firmaları var hem de Türk gi­rişimi, Türk yatırımı, Türk ihracatı. Strate­jimiz, güvenliğimiz, bağımsızlığımız, diplo­masimiz ve geleceğimiz için büyük rol oy­nayan kritik öneme sahip bu firmaları canı gönülden tebrik etmek lazım.

Bu firmalardan biri de 1954 yılından beri Türk ilaç sanayine hizmet veren Hasan Ulu­soy Bey’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu 70 senelik çınar Nobel İlaç. Türkiye, Kazakistan, Özbekistan olmak üzere 3 büyük Ar-Ge mer­kezi var. Sadece iç piyasaya değil dış piyasaya da büyük ihracat yaparak memlekete önemli ölçüde ekonomik katkı sağlıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında binlerce çalışanıyla hem ülkeye istihdam sağlıyor hem de yurt dışında önemli etkiye sahip bir unsur halinde. Bu değerli fir­malarımız Türk dış politikası için büyük önem arz ediyor. Dile kolay Nobel, 50’ye yakın ülke­ye ihracat yapıyor. Bu ne demek? Sadece döviz girdisi değil, birçok ülkede stratejik ürün olan ilaç Türkiye’den gidiyor.

Türkiye’nin yumu­şak güç etkisini artırıyor. Elini güçlendiriyor. Şunu unutmayalım ki ülkemizin ihracatı, ki­logram başı 1,5 dolar iken bu rakam ilaçta 30 dolar civarında. Diğer bir deyişle ilaç çok stra­tejik bir ürün. Hele ki üretimi bizim ellerimiz­deyse bir o kadar daha kıymeti artıyor. Nobel gibi firmalara çok ihtiyacımız var. Sadece ilaç konusunda değil birçok alanda.

En az savunma kadar stratejik

Türkiye’nin bölgesel güç olduğu bir coğ­rafyada sadece savunma alanında güçlen­mek yetmez. İlaç konusu da en az onun ka­dar değerli ve stratejik, bir o kadar da el­zem. Pandemi sürecinde gördük ve yaşadık. Türkiye’de bu konuda altyapısı olan cev­val, dünyaya açılmış çok değerli firmaları­mız var. Ancak ilaç sanayi sadece yerli ihti­yacı karşılayan bir sektör olarak görülme­nin ötesinde bir stratejik güç unsuru olarak değerlendirilip daha da desteklenerek önü açılmak zorunda. Bu, ülkenin geleceği için elzem bir alan.

Nükleer silah sahibi olmaktan daha mühim

Yumuşak güç sahibi olmak, artık nükleer silah sahibi olmaktan daha mühim. Bu güç sadece tek taraflı ekonomik zenginlikler ile olmuyor. Farklı sektörlerin desteklenmesi, teşvik edilmesi ve ülkenin stratejik bir poli­tikası haline getirilmesi şart. İlaç sektörü de kanımca bu kritik sektörler içinde en başa yazılabilir. Nobel gibi dev firmalarımızın sa­yısının artması, ihracatlarının katlarca art­ması Ar-Ge faaliyetlerinin daha da genişle­mesi, sadece bu firmalara değil ülkeye ve is­tikbaline büyük katkı sağlayacaktır.