Yurt dışı konut furyası tüm hızıyla sürüyor
Yabancıların Türkiye’den konut alımı furyası dinerken, Türklerin yurt dışında konut alımları bu yıl ilk çeyrekte de tüm hızıyla sürdü. Türklerin başka ülkelerdeki alımları için yurt dışına çıkardığı döviz, yabancıların bu amaçla getirdiği tutarı geçti. Gayrimenkul yatırımlarında karşılıklı ilginin yer değiştirmesi ile denge tamamen tersine döndü.
Karşılığında vatandaşlık verilmesinin de cazibesi ile Orta Doğu ülkeleri yurttaşları ile öteden beri Türkiye’nin sahil kentlerine ilgi duyan Ruslar ve Avrupalıların başını çektiği yabancı akını ile yurt dışı yerleşiklere konut satışından elde edilen dövizler son on yılda hızla büyüyerek Türkiye’nin cari işlemler dengesinde önemli bir gelir kalemi haline gelmişti. Ancak 2023’ten itibaren başlayan yabancı alımlarında düşüş; Türklerin yurt dışı alımlarında hızlanma şeklindeki süreç, 2024’ten sonra bu yılın ilk üç ayında da güçlenerek devam etti.
Yabancı alımı azaldı, Türk’ün arttı
Merkez Bankası’nın açıkladığı son ödemeler dengesi verilerine göre ocak ayında 144 milyon, şubatta 190 milyon dolar olan Türklerin yurt dışı alımları martta 227 milyon dolara ulaştı. Yabancıların Türkiye’deki alımları ocakta 132 milyon, şubatta 134 milyon ve martta 149 milyon dolarla Türklerin bu amaçla yurt dışına çıkardığı döviz hacminden daha düşük kaldı. Bu veriler, tersine dönen dengede Türklerin yurt dışı konuta ilgisinin güçlenerek devam ettiğini ortaya koydu.
Ocak-mart dönemi toplamında yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,9 düşüşle 415 milyon dolara gerilerken, Türklerin yurt dışı alımları yüzde 17,1 artarak 561 milyon dolarla bunun üzerinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın ortalama dolar alış kuru ile çevrildiğinde Türklerin başka ülkelerde taşınmaz alımı için aktardığı paranın 20,3 milyar TL olduğu belirlendi.
Geçen yıl ilk üç ayda yabancılar Türkiye’de 796 milyon dolarlık gayrimenkul alırken, Türklerin yurt dışı alımları 479 milyon dolar olmuş, bu alanda 317 milyon dolarlık net döviz girişi kaydedilmişti. Bu yıl aynı dönemde ise karşılıklı gayrimenkul yatırımlarında net bazda 146 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı.
2023 milat oldu
Karşılıklı gayrimenkul yatırımlarında özellikle 2023’ten itibaren eğilimin yer değiştirmesi ile denge tamamen tersine döndü. Merkez Bankası verilerine göre 2006-2012 döneminde yıllık 2-3 milyar dolar arasında seyreden yabancıların gayrimenkul yatırımları ilk kez 2013 yılında 3 milyar doları, 2014’te 4 milyar doları, 2018’de 5 milyar doları aşmış, 2022 yılında ise 6,3 milyar dolarla en yüksek tarihi düzeye ulaşmıştı. Ancak söz konusu yatırımlar izleyen yıldan itibaren hızla düşüşe geçti. 2023’te önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya azalarak 3,6 milyar dolara gerileyen yabancı alımları 2024’te de 2,8 milyar dolarla düşüşe devam etti.
Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımlarının yıllık hacmi ise 2022’e kadar olan dönemde yıllık 213-371 milyon dolar aralığında seyrederken, anılan yıl 628 milyon, 2023 yılında 1,8 milyar ve 2024’te 2,2 milyar dolarla katlanarak büyüdü.
Yabancı alımlarında bu yıl ilk çeyrekteki düşüş ivmesinin devam etmesi durumunda yılın tümündeki hacmin 1,5 milyar doların altına inebileceği görülüyor. Ocak-mart dönemindeki artış ivmesini sürdürmesi durumunda Türklerin yurt dışı alımları ise yılın tümünde 2,5 milyar doları aşarak yabancı alımlarının çok üzerinde bir hacme ulaşabilecek.
Alımlarda yabancı payı yüzde 1,4’e düştü
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart sonu konut satış istatistikleri de alımlarda yabancı payının yılar sonra yeniden yüzde 1’lere düştüğünü ortaya koydu. Mart ayında Türkiye genelinde satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 110 bin 795 adet olurken, bunun içinde yabancılara satılanların sayısı yüzde 11,5 düşüşle 1.574 adede geriledi. Ocak-mart döneminde satılan toplam 335 bin 784 konutun sadece 4 bin 578 adedini yabancılar aldı. Üç aylık dönemler itibarıyla toplam satışlar geçen yıla göre yüzde 20,1 artarken, yabancılara satılanların sayısı 19,5 düşüş kaydetti. Türkiye’de satılan konutlar içinde 2022’de yüzde 4,5’e ulaşan yabancılara satışın payı, 2023 yılında yüzde 2,9’a, 2024’te yüzde 1,6’ya ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4’e kadar geriledi.
Sekiz yılda 152 milyar TL
Türklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımlarına ilişkin istatistiki kayıtlar 2017 başından bu yana olan dönemi gösteriyor. Buna göre Ocak 2017-Mart 2025 arasındaki 8 yıl 3 aylık dönemde Türkler çeşitli ülkelerden toplam 6 milyar 577 milyon dolarlık gayrimenkul satın aldılar. Merkez Bankası’nın bu dönemdeki gerçekleşen ortalama döviz alış kuru ile çevrildiğinde yurt dışı konut alımına ödenen paranın toplam karşılığı 152,3 milyar TL ediyor. Yıllar itibarıyla bakıldığında ise 2017’de 1,2 milyar TL olan alım tutarının 2021’de 3 milyar lirayı aştığı, 2022’de 10,4 milyar, 2023’te döviz bazındaki düşüşe rağmen kurdaki yükseliş nedeniyle 42,3 milyar, 2024 yılında 70,6 milyar ve bu yılın ilk üç ayında 20,3 milyar lira olduğu görülüyor.
Yabancı alımları neden artmıştı, niye düşüyor?
-Hızlı artışta, 2016 ve 2017’deki yasal düzenlemelerle yabancıların ev almak koşulu ile Türk vatandaşlığı almasının önü açılması etkili oldu.
-2017’deki düzenlemede 1 milyon dolar olan vatandaşlık için gerekli asgari taşınmaz alım bedeli 2018’de 250 bin dolara düşürüldü.
-Bu düzenleme ile önceki dönemlerde de Türkiye’nin sahil kentlerine ilgi duyan Ruslar ve Avrupalıların yanında, siyasal, sosyal istikrarsızlık, iç savaş gibi durumların yaşandığı Orta Doğu ülkeleri yurttaşlarından konut alımı için yoğun bir akın başladı.
-Vatandaşlık karşılığında alınan konutları 5 yıl süreyle satmama şartı vardı. 2023’te dolan süre ile birlikte yabancılar vatandaşlık için aldıkları konutları satmaya başladılar.
-Satılan konutların alanlar da çoğunlukla vatandaşlık almak isteyen yabancılar oldu.
-Bölge karışıklıkların azalması ile birlikte demografik hareketler ve mültecilik de azaldı.
-Türk vatandaşlığı için gerekli asgari konut alım bedelinin 400 bin dolara çıkarılması da yabancı alımlarındaki düşüşte etkili oldu.
Türklerin yurt dışı ilgisinin kaynağı ne?
-Yurt dışında konut alan Türklerin büyük bölümü, gelir dağılımındaki değişimin de etkisiyle oluşan yeni varlıklı kesim içindeki “yatırımcı” tip alıcılar ile çocuklarının eğitimi ve kariyeri için uzun vadede yurt dışına yerleşip orada yaşamak isteyenler.
-Bu eğilim son zamanlarda ABD ve Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle gayrimenkul fiyatlarının görece uygun düzeylere inmesi ile daha da arttı.
-Yurt dışında kira gelirinin gayrimenkulün satış fiyatından çok daha hızlı artması da maddi imkanları olan kesimi dış ülkelerde alıma yönelten faktör.
-Dövizle kira alıp TL ile harcamanın avantajı, yurt dışı konutu cazip kılıyor.
-Bu arada Türk vatandaşlarının giderek büyüyen vize sorunu da onları, oturma izni, çifte vatandaşlık gibi imkanları da sunabilen yurt dışı konuta itiyor.