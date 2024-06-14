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Z kuşağı tüketici davranışları ürünleri değiştiriyor

Koray ÖZTOPÇU
Koray ÖZTOPÇU Mobilitiye Doğru

Şirketler hedef kitlelerini, kullandıkları kanalları ve performans ölçümlerini geliş­tirerek, üretim ve pazarlama anlamında daha iyi hale gel­dikçe, Z kuşağı daha da önemli olmaya devam ediyor.

Genç tüketicilerden oluşan bu dinamik grup, kolay sınıf­landırmaya meydan okuyor, farklı davranışları ve incelik­li tercihleriyle birçok işletme sa­hibi için benzersiz bir zorluk su­nuyor. Z kuşağı en büyük veya en zengin demografik grup olmasa­lar da tüketimde önemli bir ye­re sahip. Şirketler açısından, Z kuşağının tüketim davranışları­nı anlamak sadece bugünü bil­mek değil, geleceği kavramak­tır.

Trendleri belirleme, kültürel hareketleri şekillendirme ve so­nuçta neyin yeni ve havalı kabul edildiğini belirleme gücüne sa­hip olmaları sebebiyle önümüz­deki 10 yılın en önemli incele­nen kuşağı olacak. Z kuşağının, yeni beliren, ortaya çıkan tüketi­ci eğilimlerinin etkisinin farkına varılarak, iyi takip edilmesi, şir­ketler için yeni pazarlama adım­larının belirlenmesine ve tüketi­ci beklentilerinin daha iyi karşı­lanmasına imkan verecektir.

Z Kuşağının davranışları geleneksel tüketicilerin davranışlarından farklılaşıyor

Z kuşağında fiyatlandırma hassasiyeti devam ederken, lüks üretim yapan markaları da bu gruba özel avantaj sağlaya­cak lüks çeşitlendirme fırsatları sunmaya itiyor.

Global gelişmeler, arz sıkın­tıları, pandemi, küresel enflas­yon, artan dalgalanmalar ve ar­tan enerji, gıda ve emtia fiyatları nedeniyle hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ekonomilerde­ki tüm tüketiciler, pandemi sı­rasında biriken bastırılmış talep, perakende satış büyümesinin sürdürülmesine yardımcı ol­maya devam etse de artan fiyat­lar nedeniyle tüketiciler daha az lüks ve isteğe bağlı ürünleri satın alabiliyor.

Z kuşağı fiyat bilincine sahip, bu lüks markalara nasıl bir bakış getiriyor?

Arz tarafında artan enerji ve emtia fiyatlarının etkisiyle lüks markaların en büyük yaşadığı sıkıntı yüksek enflasyon sevi­yelerinin dünya genelinde sa­tış fiyatlarını etkilemesi olarak görülüyor.

Lüks oyuncuların, nesiller boyunca, özellikle de Z kuşağındaki tüketiciler arasın­da fiyat hassasiyetini öngörme­si en önemli konulardan biri ha­line geliyor. Z kuşağı fiyat bilin­cine sahip olmaya devam edecek ve bu da lüks markalar için mev­cut ürün ve pazarlama strateji­leri ile ciddi bir büyüme enge­li olarak gözüküyor. Bu konuya yönelen lüks markalar daha çe­şitli fiyat noktalarını ve sunulan ürün segmentlerinde de giriş se­viyesi ürünleri hedeflemeyi ter­cih ediyor.

Markalarla etkileşimde bu­lunurken gerçek bir bağ hisset­mek istiyorlar ve bu açık söz­lü lüks ve moda alışverişçileri endişelerini dile getirmekten korkmuyorlar. Şirketler, Z kuşa­ğının bir anlam bulma ihtiya­cını karşılamak ve ürünlerini nezaketle tanıtan sadık mar­ka savunucuları yaratmak için sürdürülebilir üretim gi­rişimlerini teşvik ederek do­ğa ve etik üretim gibi küresel nedenlere dokunuyor.

Z kuşağı sadece lüks ve moda ürünlerini değil, değerleri ve deneyimleri de satın alıyor

Z kuşağı tüketicileri dijital, fi­ziksel lüks ve moda dünyalarının sorunsuz bir şekilde birlikte ça­lışmasını bekliyor. Tamamen di­jital çağda büyüyen ilk nesildir ve bu tüketiciler teknoloji konu­sunda son derece yetkin ve bil­gi, iletişim ve alışveriş için diji­tal platformlara bağımlı hale ge­tirir. Farklı kanallar ve cihazlar arasında geçiş yaparken kusur­suz çok kanallı alışveriş dene­yimleri bekliyorlar.

Fiziksel ma­ğazalar, çevrimiçi platformlar ve sosyal medya arasındaki tutarlı­lık, uyumlu ve entegre bir mar­ka deneyimi sağlamak için en iyi sonucu verir. Z kuşağının lüks ve moda tüketici yolculuğu bü­yük ölçüde akıllı telefona, sosyal medyaya, yeni teknoloji ve dijital platformların erken benimsen­mesine doğru ilerliyor. Bununla birlikte, dijitale yoğun bağımlılı­ğa rağmen Z kuşağı insan etkile­şimine yönelik bir özlem de gös­teriyor.

Farklı markaları denemeyi seven Z kuşağı için müşteri sa­dakati oluşturmak, yeni tüketi­ci davranışları gösteren bu ku­şak açısından oldukça zor. Ancak gözlediğimiz, Z kuşağı için lüks ve moda markalarının başarısı, sürdürülebilirlik, ayrıcalık, sa­dakat, kalite ve hikaye anlatımı­nı etkili bir stratejisiyle birleştir­meden geçiyor.

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