Z kuşağı tüketici davranışları ürünleri değiştiriyor
Şirketler hedef kitlelerini, kullandıkları kanalları ve performans ölçümlerini geliştirerek, üretim ve pazarlama anlamında daha iyi hale geldikçe, Z kuşağı daha da önemli olmaya devam ediyor.
Genç tüketicilerden oluşan bu dinamik grup, kolay sınıflandırmaya meydan okuyor, farklı davranışları ve incelikli tercihleriyle birçok işletme sahibi için benzersiz bir zorluk sunuyor. Z kuşağı en büyük veya en zengin demografik grup olmasalar da tüketimde önemli bir yere sahip. Şirketler açısından, Z kuşağının tüketim davranışlarını anlamak sadece bugünü bilmek değil, geleceği kavramaktır.
Trendleri belirleme, kültürel hareketleri şekillendirme ve sonuçta neyin yeni ve havalı kabul edildiğini belirleme gücüne sahip olmaları sebebiyle önümüzdeki 10 yılın en önemli incelenen kuşağı olacak. Z kuşağının, yeni beliren, ortaya çıkan tüketici eğilimlerinin etkisinin farkına varılarak, iyi takip edilmesi, şirketler için yeni pazarlama adımlarının belirlenmesine ve tüketici beklentilerinin daha iyi karşılanmasına imkan verecektir.
Z Kuşağının davranışları geleneksel tüketicilerin davranışlarından farklılaşıyor
Z kuşağında fiyatlandırma hassasiyeti devam ederken, lüks üretim yapan markaları da bu gruba özel avantaj sağlayacak lüks çeşitlendirme fırsatları sunmaya itiyor.
Global gelişmeler, arz sıkıntıları, pandemi, küresel enflasyon, artan dalgalanmalar ve artan enerji, gıda ve emtia fiyatları nedeniyle hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ekonomilerdeki tüm tüketiciler, pandemi sırasında biriken bastırılmış talep, perakende satış büyümesinin sürdürülmesine yardımcı olmaya devam etse de artan fiyatlar nedeniyle tüketiciler daha az lüks ve isteğe bağlı ürünleri satın alabiliyor.
Z kuşağı fiyat bilincine sahip, bu lüks markalara nasıl bir bakış getiriyor?
Arz tarafında artan enerji ve emtia fiyatlarının etkisiyle lüks markaların en büyük yaşadığı sıkıntı yüksek enflasyon seviyelerinin dünya genelinde satış fiyatlarını etkilemesi olarak görülüyor.
Lüks oyuncuların, nesiller boyunca, özellikle de Z kuşağındaki tüketiciler arasında fiyat hassasiyetini öngörmesi en önemli konulardan biri haline geliyor. Z kuşağı fiyat bilincine sahip olmaya devam edecek ve bu da lüks markalar için mevcut ürün ve pazarlama stratejileri ile ciddi bir büyüme engeli olarak gözüküyor. Bu konuya yönelen lüks markalar daha çeşitli fiyat noktalarını ve sunulan ürün segmentlerinde de giriş seviyesi ürünleri hedeflemeyi tercih ediyor.
Markalarla etkileşimde bulunurken gerçek bir bağ hissetmek istiyorlar ve bu açık sözlü lüks ve moda alışverişçileri endişelerini dile getirmekten korkmuyorlar. Şirketler, Z kuşağının bir anlam bulma ihtiyacını karşılamak ve ürünlerini nezaketle tanıtan sadık marka savunucuları yaratmak için sürdürülebilir üretim girişimlerini teşvik ederek doğa ve etik üretim gibi küresel nedenlere dokunuyor.
Z kuşağı sadece lüks ve moda ürünlerini değil, değerleri ve deneyimleri de satın alıyor
Z kuşağı tüketicileri dijital, fiziksel lüks ve moda dünyalarının sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını bekliyor. Tamamen dijital çağda büyüyen ilk nesildir ve bu tüketiciler teknoloji konusunda son derece yetkin ve bilgi, iletişim ve alışveriş için dijital platformlara bağımlı hale getirir. Farklı kanallar ve cihazlar arasında geçiş yaparken kusursuz çok kanallı alışveriş deneyimleri bekliyorlar.
Fiziksel mağazalar, çevrimiçi platformlar ve sosyal medya arasındaki tutarlılık, uyumlu ve entegre bir marka deneyimi sağlamak için en iyi sonucu verir. Z kuşağının lüks ve moda tüketici yolculuğu büyük ölçüde akıllı telefona, sosyal medyaya, yeni teknoloji ve dijital platformların erken benimsenmesine doğru ilerliyor. Bununla birlikte, dijitale yoğun bağımlılığa rağmen Z kuşağı insan etkileşimine yönelik bir özlem de gösteriyor.
Farklı markaları denemeyi seven Z kuşağı için müşteri sadakati oluşturmak, yeni tüketici davranışları gösteren bu kuşak açısından oldukça zor. Ancak gözlediğimiz, Z kuşağı için lüks ve moda markalarının başarısı, sürdürülebilirlik, ayrıcalık, sadakat, kalite ve hikaye anlatımını etkili bir stratejisiyle birleştirmeden geçiyor.