Z Kuşağında otomobil tercihlerini yönlendiren değişim: bağlantı ve güvenlik
Z kuşağı, otomobil satın alımlarında araçlarının bağlantı özelliklerine odaklanıyor. Telefonlarını araç medya oynatıcına bağlama ve gelişmiş sürücü yardım sistemleri (ADAS) gibi teknolojiler, bu nesil için önemli kriterler arasında yer alıyor.
Araç üreticileri, yeni nesil tüketicilerin hızlı, tempolu ve her zaman çevrimiçi yaşam tarzlarına uyum sağlamak için bağlantılı ve kullanıcı dostu araçlar üretmeye odaklanıyor.
Değişen kuşaklar satın alma adımlarını da etkiliyor
Z kuşağı, bir markayı araştırırken bir arabanın içindeyken olduğu gibi kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim bekliyor. Bayileri ziyaret etseler de, önceki neslin aksine satın alma sürecinin çoğunu çevrimiçi olarak tamamlamayı tercih ediyor. İnsan etkileşimlerinden çok dijital kanallar üzerinden bilgi almaya ve alışveriş yapmaya yöneliyor.
Z kuşağı, fiyat konusunda hassas olsa da, tercihlerini belirleyen faktörler daha da farklılaşıyor. Güvenlik, daha önemli bir öncelik olurken, önceki nesiller gibi arabaları statü olarak görmekten ziyade günlük rutinlerine ve dijital yaşamlarına ne kadar uyum sağladığına odaklanıyor. Yakıt verimliliği (hem elektrikli hem de benzinli araçlar için), maliyet ve araç içi özellikler arasında denge, esnek finansman seçenekleri ve bakım maliyetleri, bu kuşağın satın alma kararlarını şekillendiren önemli faktörler arasında yer alıyor.
Z kuşağı ve özelleştirme: Kimliğin bir uzantısı olan arabalar
Z kuşağı ile önceki nesiller arasındaki en büyük farklardan biri, alışveriş ilhamının birincil kaynağı olarak sosyal medyayı kullanmaları. Satın alma yolculukları genellikle çevrimiçi olarak başlıyor. Araştırmalar, Z kuşağının neredeyse üçte ikisinin araba seçerken kendini ifade etmeyi önemli bulduğunu gösteriyor.
Onlar için kendini ifade etmek yalnızca estetikle sınırlı değil. Kişiselleştirmeye izin veren, araçlarını kendi kimliklerinin ve dijital yaşamlarının bir uzantısı haline getiren özelleştirilebilir ve bağlantılı araç içi özellikler arıyorlar. Sosyal sinyal verme ve marka farklılaştırması, üreticiler için temel pazarlama stratejileri olmaya devam ederken, Z kuşağı belirgin şekilde daha az marka odaklı bir yaklaşım benimsiyor. Bunun yerine, araç özellikleri ve yenilikleri hakkında şeffaf bilgiler arıyor ve sosyal medyada gerçek etkileşime değer veriyor.
Z kuşağının araba tercihleri ve değişim
Z kuşağı, sürdürülebilirliği yalnızca bir fayda olarak görmekten ziyade öncelikli bir kriter haline getiriyor. Sosyal etkiyi önemseyerek araba satın alma kararlarında belirleyici bir faktör olarak öne çıkarıyor. Bu eğilimin en büyük göstergelerinden biri, çoğunluğun hibrit veya elektrikli araçları tercih etmesi ve çevre dostu seçeneklere odaklanması. Z kuşağı, yerel otomotiv markalarına sadık kalsa da, öncelikli olarak ihtiyaçlarına uyan güvenilirlik, uygun fiyat ve gelişmiş araç içi özelliklere değer veriyor.
Şehirlerin değişen mobilite gereksinimleri, Z kuşağının tercihlerini şekillendirmede önemli bir rol oynuyor. Avrupa ve ABD’de, bu nesil, araba sahibi olmak yerine araç paylaşımını ve üyelik bazlı modelleri tercih ediyor. Şehirlerde yaşayan Z kuşağı, yolculuk paylaşımına ve gelişmekte olan otonom araç teknolojilerine daha açık olmaya devam edecek gibi görünüyor.
Z kuşağı için üreticiler gözünde arabalarında en önemli olana öncelik vermek
Tahminlere göre, 2025 yılında dünya çapında tahminen 15 milyon elektrikli satılacak ve pazar payında %13,2'den %16,7'ye bir artış olacak. 2025'te elektrikli ve şarjlı hibrit araç satışlarının (BEV+PHEV) tüm dünyada %17 artarak 20 milyon adedi aşması bekleniyor.
Çin, %64 pay ile dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olarak öne çıkarken, 2025’te %17’inin üstünde olması bekleniyor. (2024’te 11 milyon adetti ) Avrupa’nın %15’lik büyümesi öngörülürken, 2024 3 MIO adetti. Amerika’da 2025'te elektrikli araç satışlarının %16 artarak 2,1 milyona ulaşacağı öngörülürken, 2024’te %9 büyüyerek 1,8 milyon adeti bulmuştu.
Bütün bu dönüşümle beraber artık Z kuşağı ile marka sadakati oluşturmak daha da önemli hale gelirken, üreticiler sadece araç içi özelliklerde değil, Yaşam evrelerine uygun doğru seçenekleri sunmakla ilgilidir. Z kuşağı farklı aşamalardan geçerken - ister iş gücüne katılıyor, ister bir aile kuruyor veya uzun vadeli taahhütlerde bulunuyor olsun - ihtiyaçları değişiyor.
Değişen tüketimi alışkanları ve kuşaklar, elektrikli araçlarla birlikte bağlantılı araçların yaygınlaşmasına zemin oluştururken, gelecekte oluşacak ekosistem işlenen müşteri verisiyle birlikte müşteri bağlılığı odaklı yaklaşım daha da belirginleşerek, araç içi uygulamalar ve servis hizmet modelleri, araç içi finans modelleri entegrasyonu, araç içi ödeme sistemleri, cüzdan uygulamaları, elektrikli bağlantılı araçlar için sigorta ürünleri üzerine yoğunlaşarak; finans ürünlerinin de uçtan uca tüketici beklentisine göre şekillenmesine imkân sağlayacak gözüküyor.