Z Kuşağında otomobil tercihlerini yönlendiren değişim: bağlantı ve güvenlik

Z kuşağı, otomo­bil satın alımların­da araçlarının bağlantı özelliklerine odaklanı­yor. Telefonlarını araç medya oynatıcına bağ­lama ve gelişmiş sürü­cü yardım sistemleri (ADAS) gibi teknoloji­ler, bu nesil için önem­li kriterler arasında yer alıyor.

Araç üreticileri, yeni nesil tüketicilerin hızlı, tempolu ve her zaman çevrimiçi yaşam tarzlarına uyum sağlamak için bağlantılı ve kullanıcı dostu araçlar üretmeye odaklanıyor.

Değişen kuşaklar satın alma adımlarını da etkiliyor

Z kuşağı, bir markayı araştırırken bir arabanın içindeyken olduğu gibi kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim bekliyor. Bayileri ziyaret etseler de, önceki neslin aksine satın alma sü­recinin çoğunu çevrimiçi olarak ta­mamlamayı tercih ediyor. İnsan et­kileşimlerinden çok dijital kanallar üzerinden bilgi almaya ve alışveriş yapmaya yöneliyor.

Z kuşağı, fiyat ko­nusunda hassas olsa da, tercihlerini belirleyen faktörler daha da farklıla­şıyor. Güvenlik, daha önemli bir ön­celik olurken, önceki nesiller gibi ara­baları statü olarak görmekten ziyade günlük rutinlerine ve dijital yaşamla­rına ne kadar uyum sağladığına odak­lanıyor. Yakıt verimliliği (hem elekt­rikli hem de benzinli araçlar için), maliyet ve araç içi özellikler arasın­da denge, esnek finansman seçenek­leri ve bakım maliyetleri, bu kuşağın satın alma kararlarını şekillendiren önemli faktörler arasında yer alıyor.

Z kuşağı ve özelleştirme: Kimliğin bir uzantısı olan arabalar

Z kuşağı ile önceki nesiller arasın­daki en büyük farklardan biri, alışve­riş ilhamının birincil kaynağı olarak sosyal medyayı kullanmaları. Satın alma yolculukları genellikle çevrimi­çi olarak başlıyor. Araştırmalar, Z ku­şağının neredeyse üçte ikisinin araba seçerken kendini ifade etmeyi önemli bulduğunu gösteriyor.

Onlar için ken­dini ifade etmek yalnızca estetikle sı­nırlı değil. Kişiselleştirmeye izin ve­ren, araçlarını kendi kimliklerinin ve dijital yaşamlarının bir uzantısı hali­ne getiren özelleştirilebilir ve bağlan­tılı araç içi özellikler arıyorlar. Sosyal sinyal verme ve marka farklılaştır­ması, üreticiler için temel pazarlama stratejileri olmaya devam ederken, Z kuşağı belirgin şekilde daha az marka odaklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu­nun yerine, araç özellikleri ve yeni­likleri hakkında şeffaf bilgiler arıyor ve sosyal medyada gerçek etkileşime değer veriyor.

Z kuşağının araba tercihleri ve değişim

Z kuşağı, sürdürülebilirliği yalnız­ca bir fayda olarak görmekten ziyade öncelikli bir kriter haline getiriyor. Sosyal etkiyi önemseyerek araba sa­tın alma kararlarında belirleyici bir faktör olarak öne çıkarıyor. Bu eği­limin en büyük göstergelerinden bi­ri, çoğunluğun hibrit veya elektrikli araçları tercih etmesi ve çevre dostu seçeneklere odaklanması. Z kuşağı, yerel otomotiv markalarına sadık kal­sa da, öncelikli olarak ihtiyaçlarına uyan güvenilirlik, uygun fiyat ve geliş­miş araç içi özelliklere değer veriyor.

Şehirlerin değişen mobilite gerek­sinimleri, Z kuşağının tercihlerini şe­killendirmede önemli bir rol oynuyor. Avrupa ve ABD’de, bu nesil, araba sa­hibi olmak yerine araç paylaşımını ve üyelik bazlı modelleri tercih ediyor. Şehirlerde yaşayan Z kuşağı, yolculuk paylaşımına ve gelişmekte olan oto­nom araç teknolojilerine daha açık ol­maya devam edecek gibi görünüyor.

Z kuşağı için üreticiler gözünde arabalarında en önemli olana öncelik vermek

Tahminlere göre, 2025 yılında dünya çapında tahminen 15 milyon elektrikli satılacak ve pazar payında %13,2'den %16,7'ye bir artış olacak. 2025'te elektrikli ve şarjlı hibrit araç satışlarının (BEV+PHEV) tüm dünya­da %17 artarak 20 milyon adedi aşması bekleniyor.

Çin, %64 pay ile dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olarak öne çıkarken, 2025’te %17’inin üstün­de olması bekleniyor. (2024’te 11 mil­yon adetti ) Avrupa’nın %15’lik büyü­mesi öngörülürken, 2024 3 MIO adet­ti. Amerika’da 2025'te elektrikli araç satışlarının %16 artarak 2,1 milyona ulaşacağı öngörülürken, 2024’te %9 büyüyerek 1,8 milyon adeti bulmuştu.

Bütün bu dönüşümle beraber artık Z kuşağı ile marka sadakati oluştur­mak daha da önemli hale gelirken, üre­ticiler sadece araç içi özelliklerde de­ğil, Yaşam evrelerine uygun doğru se­çenekleri sunmakla ilgilidir. Z kuşağı farklı aşamalardan geçerken - ister iş gücüne katılıyor, ister bir aile kuruyor veya uzun vadeli taahhütlerde bulunu­yor olsun - ihtiyaçları değişiyor.

Deği­şen tüketimi alışkanları ve kuşaklar, elektrikli araçlarla birlikte bağlantılı araçların yaygınlaşmasına zemin oluş­tururken, gelecekte oluşacak ekosis­tem işlenen müşteri verisiyle birlikte müşteri bağlılığı odaklı yaklaşım daha da belirginleşerek, araç içi uygulama­lar ve servis hizmet modelleri, araç içi finans modelleri entegrasyonu, araç içi ödeme sistemleri, cüzdan uygulamala­rı, elektrikli bağlantılı araçlar için si­gorta ürünleri üzerine yoğunlaşarak; finans ürünlerinin de uçtan uca tüke­tici beklentisine göre şekillenmesine imkân sağlayacak gözüküyor.