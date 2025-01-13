09-09-1999/30-04-2008 tarihleri arasında sigortalı olanların mağduriyetleri
1-Prim gün sayısı:
Görüldüğü gibi 08-09-1999 tarihine kadar prim gün sayısı 5000- 5975 gün iken 09-09-1999- 30-4- 2008 tarihlerine sigortalı olanlarda prim gün sayısı 7000 güne çıkartılıyor.
Şunu diyebilirsiniz 01-05-2008 sonrasında sigortalı olanlar da 7200 güne çıkartılmış evet ancak 08-09-1999 tarihine kadar en fazla 5975 gün istenirken hiç kademe olmadan prim günü sayısı 1025 gün arttırılarak 7000 gün olurken, 1-5-2008 sonrasında 200 gün arttırılarak 7200 güne çıkıyor!
2- Yaş sorunu
08-09-1999 tarihine kadar sigortalı olanlarda yaş şartı yokken 9-9-1999-30-304-2008 tarihine her hangi bir kademe gelmeden kadınların emeklilik yaşı 58, erkeklerin 60 yaşına çıkartılıyor. 8 Eylül 1999 tarihine sigortalı olan yaş şartı olmadan 5975 günle emekli olurken, 9 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olan kadın 58, erkek 60 yaşını beklemek zorunda ayrıca daha fazlada çalışmak zorunda, prim gün sayısını da 7000 güne tamamlamak zorunda.
3- 25 yıl mağduriyeti
08-09-1999 tarihine kadar sigortalı olanlar 3600 gün 15 yıl ve kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emeklilik hakkı elde ederken, 09-09-1999- 30-04-2008 tarihleri arasında sigortalı olanlarda prim gün sayısı 4500 güne çıkarken aynı zamanda ilk işe başlama tarihlerine göre 25 yıllık sigortalılık süresini de tamamlamak zorundalar.
09-09-1999/30-04-2008 öncesinde ve sonrasında sigortalı olanlarda 25 yıl zorunluluğu yokken sadece 09-09-1999-30-04- 2008 arasında sigortalı olanlardan 25 yıllık sigortalılık süresinin istenmesi ilk işe başlama tarihine göre kadınlardan 58, erkeklerden 60 olarak belirlenen yaştan daha sonra emekli olma sorununu doğuruyor.
Örneğin 1969 doğumlu bir kadın 2007 senesinde sigortalı olmuş ve 4500 prim gün sayısını tamamlamış ise 58 yaşında emeklilik hakkı elde etse dahi 25 yıllık sigortalılık nedeniyle 63 yaşından önce emekli olamıyor. Çünkü 2007 yılından sonra 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması gerekiyor. 8-9- 1999 öncesinde bu süre 15 yıl, 1-5-2008 sonrasında ise süre yok!
4-Düşük emekli aylığı alma mağduriyeti
Ülkemizde emekli aylığı hesaplanırken ödenen primlerin değerinin en düşük Aylık Bağlama Oranından hesabı 2008 ve sonrası içindir. Örneğin 2000 senesine kadar aylık bağlama oranı %60’larda, 2000- 2008 arası %40’larda iken 2008 sonrası için %20’ler civarındadır. Emekliler arasında en düşük emekli aylığı alacak kesim 2008 sonrası çalışması olanlar olacaktır.
5- Memur emeklisi olamıyorlar
Burada ise 30-09-2008 tarihine kadar memur olanlar eski memurdurlar yani 5434 sayılı yasaya tabi memurlardır, emekli olduklarında derece, kademe, ek göstergeye göre emekli aylığı alırlar. 1-10-2008 sonrasında memur olanlar yeni memurdurlar 5510 sayılı kanuna tabi olarak SSK’lı gibi ve asgari ücretli SSK’lı gibi emekli aylığı alırlar.
Ülkemizde SSK’dan emekli olmak için; 08.09.1999 tarihine kadar sigorta başlangıcı olanlar;
Yaş şartı olmadan ilk işe başlama tarihlerine göre 5000-5975 gün arasında kendilerinin ilk işe başlama tarihlerine göre prim gün sayısını tamamladıklarında ve 18 yaş baz alınarak 25 yıllık sigortalılık sürelerini, kadınlar 20 yıl sigortalılık sürelerini tamamlayıp emekli olabiliyor. Ayrıca 3600 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.
09-09-1999-30-04-2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar;
Kadınlar ve erkekler 7000 günle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. Ayrıca 4500 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir durum ise ilk işe başlama tarihine göre 4500 günle emekli olacakların 25 yıllık sigortalılık sürelerini de tamamlaması gerekir.
1-5-2008 ve sonrasında sigortalı olanlar;
Kadın ve erkekler 7200 prim günüyle emekli olacaklar, 1-5- 2021 sonrası 7200 prim günü ile emekli olacaklarının emekli olacakları yaşı ise prim gün sayılarını tamamlama tarihlerine göre belirleniyor.