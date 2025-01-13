 09-09-1999/30-04-2008 tarihleri arasında sigortalı olanların mağduriyetleri

1 -Prim gün sayısı:

Görüldüğü gibi 08-09-1999 tari­hine kadar prim gün sayısı 5000- 5975 gün iken 09-09-1999- 30-4- 2008 tarihlerine sigortalı olan­larda prim gün sayısı 7000 güne çıkartılıyor.

Şunu diyebilirsiniz 01-05-2008 sonrasında sigortalı olanlar da 7200 güne çıkartılmış evet ancak 08-09-1999 tarihine kadar en fazla 5975 gün istenirken hiç kademe olmadan prim günü sayısı 1025 gün arttırılarak 7000 gün olurken, 1-5-2008 sonrasında 200 gün arttırılarak 7200 güne çıkıyor!

2- Yaş sorunu

08-09-1999 tarihine kadar si­gortalı olanlarda yaş şartı yokken 9-9-1999-30-304-2008 tarihine her hangi bir kademe gelmeden ka­dınların emeklilik yaşı 58, erkek­lerin 60 yaşına çıkartılıyor. 8 Ey­lül 1999 tarihine sigortalı olan yaş şartı olmadan 5975 günle emekli olurken, 9 Eylül 1999 tarihinde si­gortalı olan kadın 58, erkek 60 ya­şını beklemek zorunda ayrıca da­ha fazlada çalışmak zorunda, prim gün sayısını da 7000 güne tamam­lamak zorunda.

3- 25 yıl mağduriyeti

08-09-1999 tarihine kadar sigortalı olanlar 3600 gün 15 yıl ve kadınlar 58, erkekler 60 yaşın­da emeklilik hakkı elde ederken, 09-09-1999- 30-04-2008 tarihleri arasında sigortalı olan­larda prim gün sayısı 4500 güne çıkarken ay­nı zamanda ilk işe baş­lama tarihlerine göre 25 yıllık sigortalılık sü­resini de tamamlamak zorundalar.

09-09-1999/30-04-2008 ön­cesinde ve sonrasında sigortalı olanlarda 25 yıl zorunluluğu yok­ken sadece 09-09-1999-30-04- 2008 arasında sigortalı olanlar­dan 25 yıllık sigortalılık süresinin istenmesi ilk işe başlama tarihine göre kadınlardan 58, erkeklerden 60 olarak belirlenen yaştan daha sonra emekli olma sorununu do­ğuruyor.

Örneğin 1969 doğumlu bir kadın 2007 senesinde sigortalı olmuş ve 4500 prim gün sayısını tamamlamış ise 58 yaşında emeklilik hakkı elde etse dahi 25 yıllık sigortalılık nedeniyle 63 yaşından önce emekli olamıyor. Çünkü 2007 yılından sonra 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması gerekiyor. 8-9- 1999 öncesinde bu süre 15 yıl, 1-5-2008 sonrasında ise süre yok!

4-Düşük emekli aylığı alma mağduriyeti

Ülkemizde emekli aylığı he­saplanırken ödenen primlerin değerinin en düşük Aylık Bağ­lama Oranından hesabı 2008 ve sonrası içindir. Örneğin 2000 senesine kadar aylık bağ­lama oranı %60’larda, 2000- 2008 arası %40’larda iken 2008 sonrası için %20’ler civarında­dır. Emekliler arasında en dü­şük emekli aylığı alacak kesim 2008 sonrası çalışması olanlar olacaktır.

5- Memur emeklisi olamıyorlar

Burada ise 30-09-2008 tari­hine kadar memur olanlar eski memurdurlar yani 5434 sayılı yasaya tabi memurlardır, emek­li olduklarında derece, kademe, ek göstergeye göre emekli aylı­ğı alırlar. 1-10-2008 sonrasında memur olanlar yeni memurdur­lar 5510 sayılı kanuna tabi ola­rak SSK’lı gibi ve asgari ücretli SSK’lı gibi emekli aylığı alırlar.

Ülkemizde SSK’dan emekli olmak için; 08.09.1999 tarihine kadar si­gorta başlangıcı olanlar;

Yaş şartı olmadan ilk işe baş­lama tarihlerine göre 5000-5975 gün arasında kendilerinin ilk işe başlama tarihlerine göre prim gün sayısını tamamladıklarında ve 18 yaş baz alınarak 25 yıllık sigorta­lılık sürelerini, kadınlar 20 yıl si­gortalılık sürelerini tamamlayıp emekli olabiliyor. Ayrıca 3600 prim günüyle kadınlar 58, erkek­ler 60 yaşında emekli olabiliyor.

09-09-1999-30-04-2008 ta­rihleri arasında sigortalı olanlar;

Kadınlar ve erkekler 7000 gün­le kadınlar 58, erkekler 60 yaşın­da emekli olabiliyor. Ayrıca 4500 prim günüyle kadınlar 58, erkek­ler 60 yaşında emekli olabiliyor. Fakat burada dikkat edilmesi ge­reken bir durum ise ilk işe baş­lama tarihine göre 4500 günle emekli olacakların 25 yıllık si­gortalılık sürelerini de tamamla­ması gerekir.

1-5-2008 ve sonrasında si­gortalı olanlar;

Kadın ve erkekler 7200 prim günüyle emekli olacaklar, 1-5- 2021 sonrası 7200 prim günü ile emekli olacaklarının emekli ola­cakları yaşı ise prim gün sayıla­rını tamamlama tarihlerine göre belirleniyor.