1 trenle yapacağımızı, 150-200 kamyonla yapmayı tercih edince…

Yük taşımacılığı için demiryolu yatırımı (Hızlı tren hariç; ve farklı bir yazı konu­su) yapılmadığı;

Üreten şehirler tüketen şehirlere; sanayi ve tarım bölgeleri limanlara “ucuz taşımacı­lığın tek adresi olan demiryolu” ile bağlan­madığı;

Özel sektöre de “demiryolu yatırımı” için izin verilmediği için:

1 trenle yapılabilecek taşımayı, 150-200 kamyon ile yapmak zorunda kalıyoruz…

***

Sonra…

“Trafik yoğunlaştı/yoğunlaşıyor/yoğun­laşacak”;

“Kamyonlar, TIR’lar şehir trafiğini mah­fediyor” diye dertleniyoruz…

Ve…

“Daha fazla otoyol/karayolu/tünel/köprü yapmamız gerekiyor” diyoruz…

***

Bu ve bunun gibi, verimsizliğimizi göste­ren ve verimsizliğimizi artıran binlerce “kı­sır döngüden” kurtulamıyoruz…

***

Ne mi kaybediyoruz?

Karayolu örneğinde dahi:

Verimli arazilerimizden “karayolu” geçi­riyoruz…

Akaryakıt/kamyon/lastik/yedek parça gibi kalemler ile ithalatı büyütüyoruz…

Farklı alanlarda değerlendirilebilecek iş­gücü/zamanı heba ediyoruz…

Farklı alanlarda değerlendirilebilecek sermayeyi israf ediyoruz…

***

Üretici rekabet avantajını yitiriyor…

Yabancı rakiplerine göre geride kalıyor…

Araştırmaya, geliştirmeye kaynak ayıra­mıyor…

Ve bu yapı:

Çoğunluğu üretimden vazgeçiriyor...

VELHASIL

Dörtyol-Hassa Demiryolu Projesi bu ne­denle önemli…

Amanos Dağları’nın altından geçecek tre­nin;

Gaziantep gibi biri sanayi şehrini, İsken­derun Limanı’na en kısa ve en ucuz şekilde bağlayacak olması;

Sanayi ve tarımda navlun maliyetini dü­şürecek olması;

Navlun maliyetinin düşmesi ile, Güney­doğu’da tarım üretiminin avantajlı hale ge­lecek olması nedeniyle önemli…

***

Aynı şekilde:

Güneyi kuzey, batıyı doğu, kısacası ürete­ni tüketen ile buluşturacak, navlun maliye­tini düşürecek yeni demiryolu projelerine, otoyollardan önce, aciliyet ve öncelik veril­meli…