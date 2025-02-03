1 yıl-5 yıl-10-yıl-20 yıl çalışan kaç TL kıdem tazminatı alır

Çalışanlar en az bir yıllık çalışması olması şartı ile çalıştıkları yıl, ay ve güne göre kendi arzu ve isteği dışında iş­ten çıkartıldıklarında ya da haklı sebep­le işten ayrıldıklarında Kıdem tazmina­tı alırlar.

Kıdem tazminatı için en önemli konu, en az bir yıllık çalışmanın olması gere­kir. Bir yılın altında çalışması olan kişi­ler işten çıkartıldıklarında ya da haklı sebeple işten ayrıldıklarında kıdem taz­minatı alamazlar.

Kıdem tazminatı son çalışılan işye­rinden ve sadece o işyerinde çalışılan süreler için talep edilir. En az bir yıllık çalışmasının olması gerekir. Bir yılın üzerinde çalışması olan kişiler kıdem tazminatlarını hak ediyorlar ise bir yı­la bir brüt şeklinde kıdem tazminatı he­saplanır ancak tam yılın dışında ay ve gün şeklinde toplam sürenin kıdem taz­minatı hakkı olur.

Örneğin 11 ay 29 gün çalışması olan kişi işten çıkartıldığında kıdem tazmi­natı hakkı olmaz.

Bir yılın üzerinde çalışması olan ki­şiler ise çalışma süresinin tamamı için kıdem tazminatı ödenir. Örneğin 3 yıl 5 ay 15 gün çalışması var ise bu kişi kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ay­rılıyor ya da işten çıkartılıyor ise 3 yıl 5 ay 15 günün tamamı için kıdem tazmi­natı hesaplanır.

Kıdem tazminatı hesabı:

Giydirilmiş brüt ücret/365Xfiilen ça­lışılan gün şeklinde hesaplanır.

Kıdem Tazminatı bir yıla bir brüt üc­ret şeklinde hesaplanır ancak kıdem tazminatının bir tavanı vardır.

01/01/2025-30/06/2025 için Kıdem Tazminatı Tavanı 46.655,43 TL’dir.

Kıdem Tazminatında Gelir Vergisi ke­sintisi yapılmaz.

Kıdem Tazminatında sadece Damga Vergisi vardır.

Kıdem Tazminatı Damga Vergisi ora­nı binde 7,59’dur.

Asgari ücretle 1 yıl çalışması olan bir sigortalı için kıdem tazminatı:

Brüt Asgari Ücret 26.005,50/365X365= 26.005,50TL’dir. Binde 7,59 oranında 197,38 TL dam­ga vergisi kesintisi sonrasında net 25.808,12 TL kıdem tazminatı hak edilir.

5 yıl için 129.040,60 TL

10 yıl için 258.081,20 TL

15 yıl için 387.121,80 TL

20 yıl için 516.162,40 TL

Kıdem tazminatında kıdem tazminatı tavanının önemi:

Net 50.000 TL ücret ile çalışan bir ki­şinin brüt ücreti 65.024,86 TL’dir. Bu tutar 46.655,43 TL olan kıdem tazmina­tı tavanının üzerinde olduğu için kıdem tazminatı hesabı kıdem tazminatı tava­nı olan 46.655,43TL üzerinden yapılır.

Binde 7,59 için 354,11TL Damga Ver­gisi kesintisi sonrasında net 46.301,32 TL kıdem tazminatı tavanına göre he­saplama yapılır.

Bu durumda net 50.000TL ücretle çalışan bir kişin kıdem tazminat:

1 yıl için 46.301,32 TL’dir.

5 yıl için 231.506,60 TL’dir.

10 yıl için 463.013,20 TL’dir.

20 yıl için 926.026,40 TL’dir.

Sizde çalışma sürenize göre kıdem tazminatınızı hesaplıyabilirsiniz

Örneğin, Net 32.000TL maaşı olan ve 8 yıl 6 ay 5 gün çalışması olan bir kişi için kıdem tazminatı hesabı yap­tığımızda,

Net 32.000 TL’nin brütü 39.846,86’dır.

Brüt tutar/365XFiilen çalışılan süre (8X365) + (6X30) + 5 = 3105 gün fiilen çalışılan süre

39.846,86/365X3105 gün = 338.971,23 TL

Bu durumda Net 32.000 TL ile çalışan bir kişi 8 yıl 6 ay 5 gün için 338.971,23TL brüt kıdem tazminatı hak eder, bu tu­tardan binde 7,59 oranında 2.572,79 TL damga verisi kesilir.

Net 336.398,44 TL kıdem tazminatı hak edilir.