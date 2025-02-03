1 yıl-5 yıl-10-yıl-20 yıl çalışan kaç TL kıdem tazminatı alır
Çalışanlar en az bir yıllık çalışması olması şartı ile çalıştıkları yıl, ay ve güne göre kendi arzu ve isteği dışında işten çıkartıldıklarında ya da haklı sebeple işten ayrıldıklarında Kıdem tazminatı alırlar.
Kıdem tazminatı için en önemli konu, en az bir yıllık çalışmanın olması gerekir. Bir yılın altında çalışması olan kişiler işten çıkartıldıklarında ya da haklı sebeple işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alamazlar.
Kıdem tazminatı son çalışılan işyerinden ve sadece o işyerinde çalışılan süreler için talep edilir. En az bir yıllık çalışmasının olması gerekir. Bir yılın üzerinde çalışması olan kişiler kıdem tazminatlarını hak ediyorlar ise bir yıla bir brüt şeklinde kıdem tazminatı hesaplanır ancak tam yılın dışında ay ve gün şeklinde toplam sürenin kıdem tazminatı hakkı olur.
Örneğin 11 ay 29 gün çalışması olan kişi işten çıkartıldığında kıdem tazminatı hakkı olmaz.
Bir yılın üzerinde çalışması olan kişiler ise çalışma süresinin tamamı için kıdem tazminatı ödenir. Örneğin 3 yıl 5 ay 15 gün çalışması var ise bu kişi kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılıyor ya da işten çıkartılıyor ise 3 yıl 5 ay 15 günün tamamı için kıdem tazminatı hesaplanır.
Kıdem tazminatı hesabı:
Giydirilmiş brüt ücret/365Xfiilen çalışılan gün şeklinde hesaplanır.
Kıdem Tazminatı bir yıla bir brüt ücret şeklinde hesaplanır ancak kıdem tazminatının bir tavanı vardır.
01/01/2025-30/06/2025 için Kıdem Tazminatı Tavanı 46.655,43 TL’dir.
Kıdem Tazminatında Gelir Vergisi kesintisi yapılmaz.
Kıdem Tazminatında sadece Damga Vergisi vardır.
Kıdem Tazminatı Damga Vergisi oranı binde 7,59’dur.
Asgari ücretle 1 yıl çalışması olan bir sigortalı için kıdem tazminatı:
Brüt Asgari Ücret 26.005,50/365X365= 26.005,50TL’dir. Binde 7,59 oranında 197,38 TL damga vergisi kesintisi sonrasında net 25.808,12 TL kıdem tazminatı hak edilir.
5 yıl için 129.040,60 TL
10 yıl için 258.081,20 TL
15 yıl için 387.121,80 TL
20 yıl için 516.162,40 TL
Kıdem tazminatında kıdem tazminatı tavanının önemi:
Net 50.000 TL ücret ile çalışan bir kişinin brüt ücreti 65.024,86 TL’dir. Bu tutar 46.655,43 TL olan kıdem tazminatı tavanının üzerinde olduğu için kıdem tazminatı hesabı kıdem tazminatı tavanı olan 46.655,43TL üzerinden yapılır.
Binde 7,59 için 354,11TL Damga Vergisi kesintisi sonrasında net 46.301,32 TL kıdem tazminatı tavanına göre hesaplama yapılır.
Bu durumda net 50.000TL ücretle çalışan bir kişin kıdem tazminat:
1 yıl için 46.301,32 TL’dir.
5 yıl için 231.506,60 TL’dir.
10 yıl için 463.013,20 TL’dir.
20 yıl için 926.026,40 TL’dir.
Sizde çalışma sürenize göre kıdem tazminatınızı hesaplıyabilirsiniz
Örneğin, Net 32.000TL maaşı olan ve 8 yıl 6 ay 5 gün çalışması olan bir kişi için kıdem tazminatı hesabı yaptığımızda,
Net 32.000 TL’nin brütü 39.846,86’dır.
Brüt tutar/365XFiilen çalışılan süre (8X365) + (6X30) + 5 = 3105 gün fiilen çalışılan süre
39.846,86/365X3105 gün = 338.971,23 TL
Bu durumda Net 32.000 TL ile çalışan bir kişi 8 yıl 6 ay 5 gün için 338.971,23TL brüt kıdem tazminatı hak eder, bu tutardan binde 7,59 oranında 2.572,79 TL damga verisi kesilir.
Net 336.398,44 TL kıdem tazminatı hak edilir.