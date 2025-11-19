10 ayda “1,5 milyon kişi” işsizlik maaşına başvurmuşsa…

İşsizlik maaşı başvuru sayısı: Geçtiğimiz yıl 1,6 milyon kişiyle rekor kırmıştı…

***

Bu sayı;

2025’in Ocak-Ekim döneminde 1,5 mil­yona ulaştı…

***

Başvuranların yarısından fazlası:

Kanuni koşulları sağlayamadığı gerek­çesi ile işsizlik aylığı hakkından yararlana­madı…

Ve…

725 bin işsize, işsizlik aylığı bağlandı…

***

(Bilgi: İşsizlik Sigortası Fonu’nun bü­yüklüğü, bir yılda 259 milyar lira artarak 565 milyar liraya aştı…)

***

Bu veriler değerlendirilirken…

Ve, “İşsizlik aylığı başvurularında yeni rekor mu görülecek?” gibi, endişeler artar­ken…

Dün işsizlik oranları açıklandı…

***

Dün açıklanan TÜİK verisi şöyle di­yor:

“Bu dönemde mevsim etkisinden arındı­rılmış işsiz sayısı 26 bin kişi azaldı…”

“İstihdam edilenlerin sayısı üçüncü çey­rekte 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiye ulaştı…”

VELHASIL

Görece iyi gelen “İşsizlik verisi”, bi­zi, rasyonel düşünmekten uzaklaştır­mamalı…

Sahadaki izlenimler ışığında, “eği­timden sosyal politikalara kadar”, gelişmiş ülke modelleri baz alınarak “atmamız gereken” zorunlu adım­ları, daha da yavaşlatmamalı…

***

Örneğin:

Bu dönemde 147 bin kişi azalan “sanayi sektörü çalışan sayısı” üzerinde titizlikle durulmalı…

***

Kayıt dışı istihdamdan, ara eleman açığına;

Yüksek atıl işsizlik oranından, üc­ret adaletsizliğine;

Yanlış/eksik veriden, denetmen so­runlarına;

Açlık sınırının altındaki maaşlar­dan, niteliksiz ve “ihtiyaç olan alan­lara yönlendiremeyen” eğitim siste­mine;

“Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler”, “Ev genci” gibi Türkiye’ye özgü kavramlardan, kamu işçi alımla­rındaki sıkıntılara kadar…

Çalışma hayatını verimsizleştiren, çalışma barışını bozan birçok sorun nedeniyle yatırımsızlık, üretimsizlik, ithal bağımlılığı ve işsizlik sorununu büyütebileceğimiz unutulmamalı…