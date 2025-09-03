  1. Dünya Gazetesi
  4. 13.4 milyar dolarlık tarım ihracatına sevinmek mi? Rekor artışla 12 milyar dolara çıkan ithalatı düşünmek mi?

13.4 milyar dolarlık tarım ihracatına sevinmek mi? Rekor artışla 12 milyar dolara çıkan ithalatı düşünmek mi?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Tarım, gıda ve içecek sektörlerimizin ih­racatı…

2025’in ilk yarısında, 2024’ün ilk yarısı­na göre “BİNDE 4” arttı…

Ve..

13.37 milyar dolardan 13.42 milyar dola­ra çıktı…

***

İhracattaki artışa vurgu yapıldı…

***

Ama…

Düşündürücü olan:

Dolar enflasyonu da dikkate alındığında, fiyat bazında “reel gerileme” yaşanması…

Ve…

Aynı dönemde yapılan tarımsal ürün it­halatının yüzde 22 artarak rekor kırması;

9.85 milyar dolardan 12 milyar dolara çıkması…

***

Daha da düşündürücü olan…

Atıl bıraktığımız araziler ve işgücüne ba­kıldığında:

Örneğin hayvan yeminde fazla verebile­cekken…

3.1 milyar dolara yakın yem ithalatı ger­çekleştirmişiz…

***

Ve…

Atıl bıraktığımız araziler ve işgücüne ba­kıldığında:

Örneğin hayvancılıkta fazla verebilecek­ken…

750 milyon dolarlık canlı hayvan ithala­tı gerçekleştirmişiz…

***

Ve…

Atıl bıraktığımız araziler ve işgücüne ba­kıldığında:

Örneğin bitkisel yağ üretiminde fazla ve­rebilecekken…

2 milyar dolara yakın yağ ithalatı ger­çekleştirmişiz…

VELHASIL

Küçük ölçek, eğitimsizlik, kooperatif­leşememe ve ithalat kararlarının tarım­da verimsizliği artırdığını/artıracağını yıllardır anlatmaya çalışıyoruz…

Et, yağ, şeker, bakliyat gibi temel gıda maddelerinde dahi bağımlı hale geleceği­mize dikkat çekmeye çalışıyoruz…

***

TMO ve ESK’nın eski Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu anlattı:

“Tarım sektöründeki riskler artıyor;

Kuraklık, dolu/don, su, işgücü, ölçek so­ruları,,.

Kentsel dönüşüm benzeri kırsal dönü­şüm şart,,.

Kırsalda tarımı dönüştürecek, risk ve belirsizliklere karşı direnci artıracak yeni üretim modelleri gerek…”

