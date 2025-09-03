13.4 milyar dolarlık tarım ihracatına sevinmek mi? Rekor artışla 12 milyar dolara çıkan ithalatı düşünmek mi?
Tarım, gıda ve içecek sektörlerimizin ihracatı…
2025’in ilk yarısında, 2024’ün ilk yarısına göre “BİNDE 4” arttı…
Ve..
13.37 milyar dolardan 13.42 milyar dolara çıktı…
***
İhracattaki artışa vurgu yapıldı…
***
Ama…
Düşündürücü olan:
Dolar enflasyonu da dikkate alındığında, fiyat bazında “reel gerileme” yaşanması…
Ve…
Aynı dönemde yapılan tarımsal ürün ithalatının yüzde 22 artarak rekor kırması;
9.85 milyar dolardan 12 milyar dolara çıkması…
***
Daha da düşündürücü olan…
Atıl bıraktığımız araziler ve işgücüne bakıldığında:
Örneğin hayvan yeminde fazla verebilecekken…
3.1 milyar dolara yakın yem ithalatı gerçekleştirmişiz…
***
Ve…
Atıl bıraktığımız araziler ve işgücüne bakıldığında:
Örneğin hayvancılıkta fazla verebilecekken…
750 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı gerçekleştirmişiz…
***
Ve…
Atıl bıraktığımız araziler ve işgücüne bakıldığında:
Örneğin bitkisel yağ üretiminde fazla verebilecekken…
2 milyar dolara yakın yağ ithalatı gerçekleştirmişiz…
VELHASIL
Küçük ölçek, eğitimsizlik, kooperatifleşememe ve ithalat kararlarının tarımda verimsizliği artırdığını/artıracağını yıllardır anlatmaya çalışıyoruz…
Et, yağ, şeker, bakliyat gibi temel gıda maddelerinde dahi bağımlı hale geleceğimize dikkat çekmeye çalışıyoruz…
***
TMO ve ESK’nın eski Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu anlattı:
“Tarım sektöründeki riskler artıyor;
Kuraklık, dolu/don, su, işgücü, ölçek soruları,,.
Kentsel dönüşüm benzeri kırsal dönüşüm şart,,.
Kırsalda tarımı dönüştürecek, risk ve belirsizliklere karşı direnci artıracak yeni üretim modelleri gerek…”