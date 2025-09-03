142 milyar dolarlık muzun geleceği tehlikede, tadımız kaçıyor
Business Research Company’ye göre 2029’da 161,37 milyar dolarlık büyüklüğe erişmesi beklenen uygun fiyatlı besleyici muzun geleceği iklim tehdidi altında.
Kara Sigatoka ve Tropikal Irk 4 gibi hastalıklar Kolombiya, Peru gibi ülkelerde artıyor. Uzmanlara göre hastalığa çare bulunmazsa tedarik zincirleri çökebilir. Natur, “dünya muz ihracatının yüzde 80’ini karşılayan Latin Amerika ve Karayipler’de muz yetiştirmeye uygun alanların yüzde 60’ı 2080’e doğru yok olacak.”
Muz kıtlığı
Bir milyondan fazla kişinin istihdam edildiği, küresel dördüncü büyük tarım ürünü olan muz, 400 milyon insanın günlük kalorilerinin yüzde 27’sini karşılıyor. Bölgesel sıcak hava dalgaları ani arz şokları ve fiyat sıçramalarına neden oluyor.
Tat hafızamız risk altında
ABD dünyanın en büyük baharat ithalatçısı yıllık 2 milyar dolarlık aroma pazarı risk altında. Brezilya’nın karabiberi, Madagaskar’ın vanilyası, Sri Lanka’nın tarçını dünyanın en büyük tatları hepsi kuraklık riski altında. İklimin yıkıcı etkisi dünyanın tat hafızalarını riske atıyor. Kahve, kakao, muz, domates, buğday gibi pek çok tarım ürünü sıcaklık, ısı değişimi kaynaklı istilacılarla ve hastalıklarla mücadele ediyor.
245, 2 milyar dolarlık kahve pazarı da tehlike altında
2023 ve 2024 yıllarında Batı Afrika’daki zayıf hasadın ardından bu yıl da Fildişi’nde kakao üretiminde yüzde 40 düşüş öngörülüyor. Üreticilerin yüzde 702i küçük aile çiftçileri, kahve göçleri pek yakında. Adaptasyon için çiftçiler kuraklığa daha dayanıklı Robusta’ya yöneliyor. Gençliğin damarlarındaki kan son yıllarda kahve şeklinde akıyor, Starbucks gibi markalar sosyal performans endeksinde hızla yükselirken üreticiler inovatif çözümlerle kahveyi ve diğer lezzetleri tahtında tutmaya çalışıyor.
Soyadan kahve
Prefer, kırık pirinç, bezelye gibi daha düşük maliyetli, atık hammaddelerle kahve üretti. 212 Milyar dolarlık dünyanın en önemli tarım ürünlerinden soyadan şimdi de kahve yapıldı. Şirket soya kahvesine kafein özelliğini de ekleyerek, çözümü tarlada değil laboratuvarda arayarak iklime kafa tutuyor. Gerçek kahveye yüzde 40 oranında eklenen karışım kahve zincirlerinin maliyet kontrolü için önemli bir fırsat.
Global Market’e göre 125 dolarlık dünya çikolata pazarı tehdit altında. Nestle, kakao meyvesinin yüzde 30’a kadar daha fazlasını işleyebilecek bir teknolojiyle çikolata verimini artıran bir patent duyurdu. Geleneksel çikolata yalnızca kakao kabuğunun içindeki çekirdeklerden yapılır. Yeni patent, kakao meyvesinin özü, plasenta ve kabuğunu da kullanıyor.
Mükemmel çikolatanın sırrı çözüldü
Bilim insanları etkin hammadde kullanımı, tat geliştirme gibi süreçleri yöneterek iklimin yıkıcı etkilerini azaltmaya çalışıyor. Nottingham Üniversitesi araştırmacıları, çikolataya tat veren mikrobiyal türleri ve fermantasyon Ph-sıcaklık kombinasyonlarını yapay zeka ile çalışıp, kontrollü bir fermantasyon planlaması yaparak mükemmel “fine-flavor” sırrını buldular. Mükemmel tat, mükemmel kaynak kullanımı, iklimle mücadelenin bilimsel yolu.
Protein üretmede çığır açan keşif
Elbette sadece kahve zor durumda değil, proteine ulaşmak her zamankinden daha zor. Böcekler, havadan protein, bitkisel protein derken bilim protein üretme teknolojilerinde devrimsel çalışmalara imza atıyor. Scripps Research’te geliştirilen bir çalışma ile “süper proteinler 100 bin kat daha hızlı üretilebiliyor.” Bilim insanları evrimi hızlandıran T7-ORACLE’yi geliştirdi. Devrimsel teknoloji ile eskiden yıllar süren üretimler şimdi bir günde yapılabiliyor.
Tat hafızamız sıcaklara dayanıklı değil
Vanilya, tarçın, karabiber gibi onlarca baharatın tadı iklim tehdidi yanında Trump tarifeleri nedeniyle de kaçıyor. İnsanlık, uygarlığın yarattığı sahte bolluk yanılsamalarına yaslandıkça bilimden kopuyor, tat hafızamız çoraklaşıyor. Tarımla uygarlıklar inşa eden homosapiensin açgözlü torunları Antroposen mezarlığına gömülmek üzere.
Çırpındıkça batan insanlığın elinde malumatfuruşlardan emanet çorak tatlar, çöküşün acı tortusu, boş tabak, boş bardaklar.