“15 birime et/peynir satan/alan, 150 birim kira ödeyebilir” algısının getirisi…

Enflasyonun üretim/arz artırıcı poli­tikalarla düşürülebileceğini yıllardır söylüyoruz…

Ve yine yıllardır:

Dün örneklendirdiğim, “Sütte arz artı­şına rağmen, süt ve süt ürünlerindeki fa­hiş fiyat artışı devam ediyor” gibi gerçek­leşmeleri de öğrenilen/öğretilen davranış kalıplarına bağlıyoruz…

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Davranış kalıbımızı gösteren binlerce örnekten biri de:

Kayıt dışı 5 birime satılan et;

Et Süt Kurumu’nda 6 birime;

İndirimli markette 7 birime;

Markette 8 birime;

Kasapta 9 birime;

Lüks market, kasap veya restoranda 15 birime kadar çıkabiliyor…

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İlk sonuç:

Etin 15 birime satılabildiğini/alınabildi­ğini gören “hammaddeciden dükkan sa­hibine” tüm maliyet belirleyiciler, bu fi­yata göre pozisyon alıyor…

Kamuda israf, denetim eksikliği, “bazıla­rının denetiminde hoşgörü”, “kayıtdışına cezasızlık ve dolayısıyla dezavantajlı kayıt­lılar” gibi ‘olgular’ sayesinde de bu ‘davra­nış modeli’ güç kazanıyor…

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İkinci sonuç:

Bu hastalıklı yapı, kiralardan eğitime ka­dar tüm alanlarda, zincirleme ‘fahiş fiyat artışı’nı tetikliyor…

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Üçüncü sonuç:

Proteine ihtiyaç duyan gençler/çalışan­lardan, ürettiğinden para kazanması gere­ken çiftçiye kadar tüm ekonomik aktörler mutsuz/verimsiz oluyor; üretim geriliyor ve kısır döngü başlıyor…

VELHASIL

Bu nedenle…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, dünkü,

“Hem enflasyon açısından hem sosyal adalet bakımından gıda fiyatlarının düş­mesi veya yükselmemesi son derece önem­li…

Sadece talep yönlü politikalarla değil, gı­da arzını artırıcı politikalarla, gıda enflas­yonunu kontrol altında tutmayı ve düşür­meyi hedefliyoruz” şeklindeki tespiti çok ama çok önemli…

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Ancak…

Kamuda israf, denetim eksikliği, “ba­zılarının denetiminde hoşgörü”, “ka­yıtdışına cezasızlık ve dolayısıyla de­zavantajlı kayıtlılar” gibi ‘olgular’ sayesinde de güç kazanan ‘davranış mo­delimizi’ değiştirmeye yönelik çalışma­lar da önceliklendirilmeli…