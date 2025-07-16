15 Temmuz’da gösterilen örnek mücadeleyi; Ekonomide de gösterme zamanı…
15 Temmuz…Dünyaya örnek olan, bir “demokrasiyi savunma” mücadelesi…
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Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen anma toplantılarını takip ettik dün, gün boyunca…
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Aynı mücadelenin “eksiksiz 85.3 milyon kişi tarafından” ekonomide de verilmesi…
Toplantılara katılan, AK Partili siyasetçilerin de sohbetlerinin ana konusuydu…
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Ekonomideki ciddi sorunlarla mücadele…
Üretimsizlikle mücadele…
“Üretimden uzaklaşma tehlikesi”yle mücadele…
“Borçlanarak tüketme” hastalığıyla mücadele…
Eğitimin niteliksizliği ile mücadele…
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Ve bunların sonucunda yaşadığımız: Ticaret, döviz ve bütçe açıklarıyla mücadele…
Sonucunda enflasyonla mücadele… Hayat pahalılığı ile mücadele…
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözü ise…
Ekonomideki mücadelenin, savunmanın/cephanesini ve çıkış yolunu özetliyor…
VELHASIL
Ekonomideki sorunların kaynağını (verimsizlikten yanlış ihale yöntemlerine, israftan niteliksiz eğitime) net bir şekilde ortaya koyabilmeliyiz…
Ve eleştirilere kulak/hak verebilmeliyiz… Eksiklerimizi ancak bu yollarla giderebiliriz…
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Bu nedenle…
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın: “Siyasetçilerin millete karşı görevlerini hatırlamaları ve bunun icaplarını yerine getirmeleri gereken günlerden geçiyoruz.” sözü de;
“Söz konusu Türk milletinin istikbaliyse biz herkesle konuşmaya hazırız, bunu da samimiyetle arzu ederiz.” sözü de; “Eleştiriye, yeni fikirlere, tavsiyelere açığız.” sözü de; “Yeter ki Türkiye’nin faydasına olsun, olumlu olumsuz her türlü görüşünün başımızın üstünde yeri vardır.” sözü de son derece önemli ve değerli…