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15 Temmuz’da gösterilen örnek mücadeleyi; Ekonomide de gösterme zamanı…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

15 Temmuz…Dünyaya örnek olan, bir “demokrasiyi savunma” mücadelesi…

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Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen anma toplantılarını takip ettik dün, gün boyunca…

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Aynı mücadelenin “eksiksiz 85.3 milyon kişi tarafından” ekonomide de verilmesi…

Toplantılara katılan, AK Partili siyasetçilerin de sohbetlerinin ana konusuydu…

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Ekonomideki ciddi sorunlarla mücadele…

Üretimsizlikle mücadele…

“Üretimden uzaklaşma tehlikesi”yle mücadele…

“Borçlanarak tüketme” hastalığıyla mücadele…

Eğitimin niteliksizliği ile mücadele…

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Ve bunların sonucunda yaşadığımız: Ticaret, döviz ve bütçe açıklarıyla mücadele…

Sonucunda enflasyonla mücadele… Hayat pahalılığı ile mücadele…

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözü ise…

Ekonomideki mücadelenin, savunmanın/cephanesini ve çıkış yolunu özetliyor…

VELHASIL

Ekonomideki sorunların kaynağını (verimsizlikten yanlış ihale yöntemlerine, israftan niteliksiz eğitime) net bir şekilde ortaya koyabilmeliyiz…

Ve eleştirilere kulak/hak verebilmeliyiz… Eksiklerimizi ancak bu yollarla giderebiliriz…

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Bu nedenle…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın: “Siyasetçilerin millete karşı görevlerini hatırlamaları ve bunun icaplarını yerine getirmeleri gereken günlerden geçiyoruz.” sözü de;

“Söz konusu Türk milletinin istikbaliyse biz herkesle konuşmaya hazırız, bunu da samimiyetle arzu ederiz.” sözü de; “Eleştiriye, yeni fikirlere, tavsiyelere açığız.” sözü de; “Yeter ki Türkiye’nin faydasına olsun, olumlu olumsuz her türlü görüşünün başımızın üstünde yeri vardır.” sözü de son derece önemli ve değerli…

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