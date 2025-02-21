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150 yaşından büyük 1.5 milyon kişi!

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Yanlış veri:

“İzlenecek yolu” bulmanın, doğru­ya ulaşmanın önleyicisi…

Ve:

Daha büyük yanlışların/olumsuzlukla­rın temeli…

***

“Yanlış veri hastalığı” sadece bizde mi?

Tabi ki hayır; tüm dünyada kronikleş­ti…

***

Örneğin ABD:

Eğitimden adalete tüm sistemleriyle model alınan, dünyanın en gelişmiş ül­kesi!

Ama…

Örneğin ABD Sosyal Güvenlik Sistemi Verisi:

Ülkede 150-159 yaş aralığında 1 mil­yon 345 bin kişi yaşıyor!

Ve…

Tamamı emekli aylığı alıyor…

***

Aynı resmi veriye göre:

Ülkede 160-169 yaş aralığında 121 bin kişi yaşıyor!

***

Daha ötesi:

170-179 yaş aralığında 6 bin kişi yaşı­yor!

Ve bunların yarısından fazlası emekli aylığı alıyor…

***

Dahası:

220-229 yaş aralığında bin 39 kişi ya­şıyor!

Dahası:

360-369 yaş aralığında 1 kişi yaşıyor!

VELHASIL

Her fırsatta ABD ekonomisi ve halkıy­la övünen ABD Verimlilik Bakanı Elon Musk ABD sosyal güvenlik verilerini in­celemiş…

Tuhaflığı da tespit etmiş…

***

Ve…

Bu verileri, “Belki alacakaranlık ger­çektir ve sosyal güvenlik sisteminden faydalanan bir sürü vampir vardır” no­tuyla paylaşarak, ülkesiyle dalga da geç­miş…

***

“Çözüm için”; sorunu ortaya koymak adına, iyi de bir yol seçmiş…

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