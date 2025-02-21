150 yaşından büyük 1.5 milyon kişi!
Yanlış veri:
“İzlenecek yolu” bulmanın, doğruya ulaşmanın önleyicisi…
Ve:
Daha büyük yanlışların/olumsuzlukların temeli…
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“Yanlış veri hastalığı” sadece bizde mi?
Tabi ki hayır; tüm dünyada kronikleşti…
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Örneğin ABD:
Eğitimden adalete tüm sistemleriyle model alınan, dünyanın en gelişmiş ülkesi!
Ama…
Örneğin ABD Sosyal Güvenlik Sistemi Verisi:
Ülkede 150-159 yaş aralığında 1 milyon 345 bin kişi yaşıyor!
Ve…
Tamamı emekli aylığı alıyor…
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Aynı resmi veriye göre:
Ülkede 160-169 yaş aralığında 121 bin kişi yaşıyor!
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Daha ötesi:
170-179 yaş aralığında 6 bin kişi yaşıyor!
Ve bunların yarısından fazlası emekli aylığı alıyor…
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Dahası:
220-229 yaş aralığında bin 39 kişi yaşıyor!
Dahası:
360-369 yaş aralığında 1 kişi yaşıyor!
VELHASIL
Her fırsatta ABD ekonomisi ve halkıyla övünen ABD Verimlilik Bakanı Elon Musk ABD sosyal güvenlik verilerini incelemiş…
Tuhaflığı da tespit etmiş…
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Ve…
Bu verileri, “Belki alacakaranlık gerçektir ve sosyal güvenlik sisteminden faydalanan bir sürü vampir vardır” notuyla paylaşarak, ülkesiyle dalga da geçmiş…
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“Çözüm için”; sorunu ortaya koymak adına, iyi de bir yol seçmiş…