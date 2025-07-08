18 bin mükellefte 32 milyar matrah artışı; 500 üreticide (mükellefte) 61 milyar kar azalışı…

Kayıtdışı ile mücadele önemli:

Vergi gelirlerini yükseltmek;

Açıkları dengelemek;

Haksız rekabeti önlemek;

İşini “kayıt altında” iyi yapanı/geliştireni, işini iyi yapmayana ezdirmemek;

Ekosistemi sağlıklı, sürdürülebilir büyü­yen ve kalkınan hale getirebilmenin temeli…

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O nedenle… Beyanname Gözetim Progra­mı önemli bir adım olmuştu…

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Program kapsamında:

3 trilyon liralık ticaret hacmine sahip 500 bin mükelleften, 40 bininin riskli bulun­ması üzücü…

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Yanısıra:

18 bin mükellefin, 32 milyar liralık matrah artışında bulunması;

2023 ve 2024 geçici beyanlarında zarar gösteren bin 46 mükellefin ise 2.36 milyar lira kar beyan etmesi hem sevindirici; hem de düşündürücü…

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Diğer taraftan…

Dün açıklanan İSO İkinci 500 verileri:

Üretimden satışları 1.8 ile 4.2 milyar lira arasında olan şirketler sıralamada yer bula­bildi… 2023 mü? Üretimden satışları 1.3 ile 3 milyar lira arasında olanlar sıralamada yer bulabilmişti…

VELHASIL

Dünya ihtiyacına göre geliştirebilen;

Ve yüksek oranda özkaynak ile geliştirdiği­ni/ürettiğini, içe/dışa satabilen üreticilerle ekonomideki açıklar kapatabilir ve dengeye/ fazlaya/refaha ulaşabiliriz…

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Sermaye/özkaynak artırmak için üreten/ geliştiren kazanmalı; Üretene/geliştirene “haksız rekabetle” engel olan sistem dışı kalmalıdır…

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2024’te satışını artıran üreten/gelişti­ren (Yeni yatırımlarına kaynak olması için) kazanmış mı? İSO İkinci 500’ün faaliyet kârı 2024’te yüzde 19 oranında azalarak 145 milyar liradan 118 milyar liraya gerilemiş…

500’ün vergi öncesi (toplam) kârı ise yüz­de 63.8 oranında düşüşle 95 milyar liradan 34 milyar liraya gerilemiş…

Daha vahimi:

En büyük ikinci 500 arasında “zarar be­yan edenlerin” sayısı 159’a yükselmiş…

Geçen yıl bu sayı 72’ymiş…