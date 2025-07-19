1.9 milyon ‘genç’ işsiz, istihdam oranı yüzde 52,5
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’de genç işsizliğine ilişkin yeni araştırması, yüzde 13’e yaklaşan yüksek işsizlik oranı ve eğitimle yapılan işin uyumsuzluğu çarpıcı sonuçları ortaya koydu.
Araştırma, 2024 yılı boyunca Hane halkı İşgücü Araştırması ile birlikte birinci görüşme hanelerinde yer alan 15-34 yaş grubundaki bireylere uygulandı. Daha önce yapılan çalışmalardan farklılık gösteren, AB’ye uyum çalışmaları kapsamındaki araştırma ile işgücü piyasasındaki gençlerin eğitim geçmişleri ve işe geçiş sürelerinin yanı sıra yapılan iş ile eğitim düzeyi, eğitim alanı ve beceri eşleşmeleri ortaya konuldu.
İşsizlik oranı yüzde 12,7
Araştırma sonuçlarına göre; 2024 yılında 15-34 yaş grubundaki 24 milyon 291 bin kişilik kurumsal olmayan nüfusun 14 milyon 606 bini işgücünde yer aldı. Bu grupta istihdam edilenlerin sayısı 12 milyon 744 bin, işsiz sayısı ise 1 milyon 862 bin kişi olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı yüzde 60,1, istihdam oranı yüzde 52,5 ve işsizlik oranı yüzde 12,7 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı aynı yaş grubundaki erkeklerde yüzde 9,9 olurken, kadınlarda yüzde 17,9’a ulaştı.
Staj ve çıraklık yapanların istihdam oranı daha yüksek
Söz konusu yaş grubunda istihdamda olan gençlerin yüzde 25’i lise altı, yüzde 18,2’si genel lise mezunu, yüzde 24,7’si 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitim düzeyinde. Lise ve üstü eğitimli gençler arasında eğitimi süresince eğitiminin bir parçası olarak (staj veya çıraklık gibi) en az bir ay çalışma deneyimi olanların istihdam oranının yüzde 68,6 olduğu görüldü. Bu oran erkeklerde yüzde 82,2, kadınlarda yüzde 54,8 olarak gerçekleşti. Çalışma deneyimi olmayan veya 1 aydan kısa süreli çalışma deneyimine sahip gençler için istihdam oranı yüzde 55,8 oldu.
Toplamda yüzde 17,7’lik bir kesimi oluşturan eğitimini yarıda bırakan veya bölüm değiştiren gençlerin yüzde 22,5’i ekonomik nedenler, yüzde 17,2’si eğitim programının beklentisini karşılamaması, yüzde 14,1’i ailevi nedenlerden dolayı bunu yaptığını beyan etti.
Eğitim yüksek işin vasfı düşük
Lise ve üstü eğitimli gençlerin yüzde 70,3’ünün becerileri ile işleri uyum sağlarken ‘becerilerinin işlerinden yüksek’ olduğunu bildirenlerin oranı yüzde 27,1, düşük olduğunu bildirenlerin oranı ise yüzde 2,6 oldu. Bu oran, 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda yüzde 77,7; mesleki veya teknik lise mezunlarında yüzde 62,3 olarak gerçekleşti.