1.9 milyon ‘genç’ işsiz, istihdam oranı yüzde 52,5

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) Türkiye’de genç işsizliğine ilişkin yeni araş­tırması, yüzde 13’e yaklaşan yüksek işsizlik oranı ve eğitimle yapılan işin uyumsuzluğu çarpı­cı sonuçları ortaya koydu.

Araştırma, 2024 yılı bo­yunca Hane halkı İşgü­cü Araştırması ile bir­likte birinci görüş­me hanelerinde yer alan 15-34 yaş grubundaki bireylere uygulandı. Daha önce yapılan çalışmalardan farklılık gösteren, AB’ye uyum çalışma­ları kapsamındaki araştırma ile işgücü piyasasındaki gençlerin eğitim geçmişleri ve işe geçiş sü­relerinin yanı sıra yapılan iş ile eğitim düzeyi, eğitim alanı ve be­ceri eşleşmeleri ortaya konuldu.

İşsizlik oranı yüzde 12,7

Araştırma sonuçlarına göre; 2024 yılında 15-34 yaş grubundaki 24 mil­yon 291 bin kişilik ku­rumsal olmayan nüfu­sun 14 milyon 606 bini işgücünde yer aldı. Bu grupta istihdam edilen­lerin sayısı 12 milyon 744 bin, iş­siz sayısı ise 1 milyon 862 bin ki­şi olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı yüzde 60,1, istih­dam oranı yüzde 52,5 ve işsiz­lik oranı yüzde 12,7 olarak tah­min edildi. İşsizlik oranı aynı yaş grubundaki erkeklerde yüz­de 9,9 olurken, kadınlarda yüzde 17,9’a ulaştı.

Staj ve çıraklık yapanların istihdam oranı daha yüksek

Söz konusu yaş grubunda is­tihdamda olan gençlerin yüzde 25’i lise altı, yüzde 18,2’si genel lise mezunu, yüzde 24,7’si 4 yıl­lık yükseköğretim ve üzeri eği­tim düzeyinde. Lise ve üstü eği­timli gençler arasında eğitimi süresince eğitiminin bir parçası olarak (staj veya çıraklık gibi) en az bir ay çalışma deneyimi olan­ların istihdam oranının yüzde 68,6 olduğu görüldü. Bu oran er­keklerde yüzde 82,2, kadınlar­da yüzde 54,8 olarak gerçekleşti. Çalışma deneyimi olmayan veya 1 aydan kısa süreli çalışma dene­yimine sahip gençler için istih­dam oranı yüzde 55,8 oldu.

Toplamda yüzde 17,7’lik bir ke­simi oluşturan eğitimini yarıda bırakan veya bölüm değiştiren gençlerin yüzde 22,5’i ekonomik nedenler, yüzde 17,2’si eğitim programının beklentisini karşı­lamaması, yüzde 14,1’i ailevi ne­denlerden dolayı bunu yaptığını beyan etti.

Eğitim yüksek işin vasfı düşük

Lise ve üstü eğitimli gençlerin yüzde 70,3’ünün becerileri ile işleri uyum sağlarken ‘becerilerinin işlerinden yüksek’ olduğunu bildirenlerin oranı yüzde 27,1, düşük olduğunu bildirenlerin oranı ise yüzde 2,6 oldu. Bu oran, 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda yüzde 77,7; mesleki veya teknik lise mezunlarında yüzde 62,3 olarak gerçekleşti.