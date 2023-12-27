2023 yılı biterken 2024 yılında Türkiye ve dünya ekonomisinde beklentiler

2024 yılına doğru Türkiye ve dünya eko­nomisinde birçok beklenti bulunmak­tadır. Bu beklentiler, ekonomik gelişme­ler, politik kararlar, uluslararası ilişkiler ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak değişe­bilir. Ancak mevcut veriler ve eğilimler, 2024 yılında bazı olası senaryoları göstermektedir.

Türkiye ekonomisi:

2024 yılında Türkiye ekonomisinde büyü­me beklentileri oldukça iyimserdir. Türkiye, son yıllarda yapılan reformlar ve kalkınma projeleri ile ekonomik büyümeyi destekle­miştir. Türkiye'nin inşaat, turizm, sanayi ve teknoloji alanlarında yapacağı yatırımların etkisiyle ekonomik büyümenin bir durgun­luğa düşmesini engelleyecektir. Ancak 2024 yılının ilk yarısında yavaşlayan bir ekonomi beklentimiz olmalıdır. İkinci yarı ise özellik­le daha stabil ve olumlu beklentiler çerçeve­sinde iyimser bir piyasa beklenebilir.

Bu sürecin 2024 yılı ile ilgili bir riski Mart 2024 sonrası ekonomi politikalarının ve kadrosunun devam edip etmeyeceği olacak­tır. Eğer bu konuda bir kırılma yaşanmadığı taktirde 2024 yılının ikinci yarısında daha iyimser ve sürdürülebilir bir ekonomik ya­pı oluşacaktır. Burada önemli rol gelecek ya­bancı sermayede olacaktır.

2024 yılında Türkiye'nin enflasyon oranı da düşmeye devam etmelidir. Türk hüküme­tinin sıkı para politikaları uygulaması ve ma­li disiplini koruması durumunda enflasyon oranının kontrol altında tutulması beklen­mektedir.

Dünya ekonomisi:

2024 yılında dünya ekonomisinde büyü­me eğilimi devam edecektir. Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük eko­nomilerin büyümesi, küresel ekonominin ge­nel büyüme trendini etkileyecektir. Özellik­le majör ülkelerdeki faiz kararları yavaşlayan bir global ticareti de karşımıza çıkaracaktır.

Yeni teknolojilerin kullanımının artma­sıyla birlikte, 2024 yılında dijital ekono­mi büyümeye devam edecektir. Yapay zekâ, blok zinciri, nesnelerin interneti gibi tekno­lojilerin gelişimi, iş modellerinin değişmesi­ne ve yeni pazar fırsatlarının ortaya çıkma­sına yol açabilir.

Ancak bölgesel askeri çatışmaların yansı­malarının devam etmesi ile birlikte özellik­le Süveyş Kanalı’nın güvenliğinin riskli hale gelmesi tedarik sürelerinin uzaması ve ma­liyet artışlarının global enflasyon tehdidini son dönem karşımıza çıkarmaktadır.

Ayrıca küresel ekonomiyi etkileyen bazı riskler de bulunmaktadır. Ticaret savaşları, politik belirsizlikler, doğal afetler gibi faktör­ler, ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, uluslararası ilişkilerdeki gerilimler de küresel ekonomiye yönelik riskleri artırabilir.

2024 yılında Türkiye ve dünya ekonomi­sinde düşük bir büyüme ve gelişme beklen­tileri bulunmaktadır. Ancak, bu beklentiler, politik, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişebilir

Tüm bu beklentilere bağlı olarak işletme­lerimize tavsiyeler…

Manşet yavaşlayan ekonomide işletme yö­netimi olmalıdır.

- Dış ve İç talep de yavaşlama hissedilir düzeyde artacak ve bu ilk defa gerçekleşiyor. Sipariş esaslı üretim ve satış önceliklendi­rilmeli, ciro kaybı göze alınmalı.

- Alacaklarda kayıplara yönelik ihtiyat ayrılmalı, sigortalanmalı ve riskli görülen satışlardan kaçınılmalı

- Nakit ihtiyacı özellikle 2024 yılı ortala­rına kadar artarak devam edecektir. Öngörü ikinci yarıyıl azalma beklenmelidir. Faizle­rin de 2024 Mart ayına kadar artması bek­lenmektedir.

- 2024 yılında 2023 yılına göre ciro ora­nına göre stok ve alacaklarda düşüş hedefle­ri konarak yönetilmelidir.

- Otofinansman önceliklendirilmeli (Ti­cari borç artışı, stok azaltılması)

- Sabit maliyetler düşürülmeli ve bu dö­nemi fırsat olarak görerek üretimde daha fazla alt tedarikçi yaratılarak katma değerli üretimi bünyede tutulma strateji uygulan­malıdır. (Outsource)

Öz kaynak ağırlıklı yatırımlar önceliklen­dirilmelidir. Yatırım kararları mümkünse yılın ikinci yarısında uygulanması dikkate alınmalıdır. Ancak özellikle firma satın alma fırsatlarının yoğunlaşacağı bir döneme giril­diği unutulmamalıdır.

Son Söz: Tüm DÜNYA okurlarına ve ülke­mize huzurlu, sağlıklı bir 2024 yılı dilerim…