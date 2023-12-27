2023 yılı biterken 2024 yılında Türkiye ve dünya ekonomisinde beklentiler
2024 yılına doğru Türkiye ve dünya ekonomisinde birçok beklenti bulunmaktadır. Bu beklentiler, ekonomik gelişmeler, politik kararlar, uluslararası ilişkiler ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak değişebilir. Ancak mevcut veriler ve eğilimler, 2024 yılında bazı olası senaryoları göstermektedir.
Türkiye ekonomisi:
2024 yılında Türkiye ekonomisinde büyüme beklentileri oldukça iyimserdir. Türkiye, son yıllarda yapılan reformlar ve kalkınma projeleri ile ekonomik büyümeyi desteklemiştir. Türkiye'nin inşaat, turizm, sanayi ve teknoloji alanlarında yapacağı yatırımların etkisiyle ekonomik büyümenin bir durgunluğa düşmesini engelleyecektir. Ancak 2024 yılının ilk yarısında yavaşlayan bir ekonomi beklentimiz olmalıdır. İkinci yarı ise özellikle daha stabil ve olumlu beklentiler çerçevesinde iyimser bir piyasa beklenebilir.
Bu sürecin 2024 yılı ile ilgili bir riski Mart 2024 sonrası ekonomi politikalarının ve kadrosunun devam edip etmeyeceği olacaktır. Eğer bu konuda bir kırılma yaşanmadığı taktirde 2024 yılının ikinci yarısında daha iyimser ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşacaktır. Burada önemli rol gelecek yabancı sermayede olacaktır.
2024 yılında Türkiye'nin enflasyon oranı da düşmeye devam etmelidir. Türk hükümetinin sıkı para politikaları uygulaması ve mali disiplini koruması durumunda enflasyon oranının kontrol altında tutulması beklenmektedir.
Dünya ekonomisi:
2024 yılında dünya ekonomisinde büyüme eğilimi devam edecektir. Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ekonomilerin büyümesi, küresel ekonominin genel büyüme trendini etkileyecektir. Özellikle majör ülkelerdeki faiz kararları yavaşlayan bir global ticareti de karşımıza çıkaracaktır.
Yeni teknolojilerin kullanımının artmasıyla birlikte, 2024 yılında dijital ekonomi büyümeye devam edecektir. Yapay zekâ, blok zinciri, nesnelerin interneti gibi teknolojilerin gelişimi, iş modellerinin değişmesine ve yeni pazar fırsatlarının ortaya çıkmasına yol açabilir.
Ancak bölgesel askeri çatışmaların yansımalarının devam etmesi ile birlikte özellikle Süveyş Kanalı’nın güvenliğinin riskli hale gelmesi tedarik sürelerinin uzaması ve maliyet artışlarının global enflasyon tehdidini son dönem karşımıza çıkarmaktadır.
Ayrıca küresel ekonomiyi etkileyen bazı riskler de bulunmaktadır. Ticaret savaşları, politik belirsizlikler, doğal afetler gibi faktörler, ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, uluslararası ilişkilerdeki gerilimler de küresel ekonomiye yönelik riskleri artırabilir.
2024 yılında Türkiye ve dünya ekonomisinde düşük bir büyüme ve gelişme beklentileri bulunmaktadır. Ancak, bu beklentiler, politik, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişebilir
Tüm bu beklentilere bağlı olarak işletmelerimize tavsiyeler…
Manşet yavaşlayan ekonomide işletme yönetimi olmalıdır.
- Dış ve İç talep de yavaşlama hissedilir düzeyde artacak ve bu ilk defa gerçekleşiyor. Sipariş esaslı üretim ve satış önceliklendirilmeli, ciro kaybı göze alınmalı.
- Alacaklarda kayıplara yönelik ihtiyat ayrılmalı, sigortalanmalı ve riskli görülen satışlardan kaçınılmalı
- Nakit ihtiyacı özellikle 2024 yılı ortalarına kadar artarak devam edecektir. Öngörü ikinci yarıyıl azalma beklenmelidir. Faizlerin de 2024 Mart ayına kadar artması beklenmektedir.
- 2024 yılında 2023 yılına göre ciro oranına göre stok ve alacaklarda düşüş hedefleri konarak yönetilmelidir.
- Otofinansman önceliklendirilmeli (Ticari borç artışı, stok azaltılması)
- Sabit maliyetler düşürülmeli ve bu dönemi fırsat olarak görerek üretimde daha fazla alt tedarikçi yaratılarak katma değerli üretimi bünyede tutulma strateji uygulanmalıdır. (Outsource)
Öz kaynak ağırlıklı yatırımlar önceliklendirilmelidir. Yatırım kararları mümkünse yılın ikinci yarısında uygulanması dikkate alınmalıdır. Ancak özellikle firma satın alma fırsatlarının yoğunlaşacağı bir döneme girildiği unutulmamalıdır.
Son Söz: Tüm DÜNYA okurlarına ve ülkemize huzurlu, sağlıklı bir 2024 yılı dilerim…