2023’ten 2024’e kalanlar

Senenin son yazısında 2023’te piyasayı etkileyen önemli gelişmeleri gözden geçirmek istiyorum. Belki içlerinden bazılar 2024’te de karşımıza çıkar, değişmeden veya biraz başkalaşmış olarak. İlk olarak yapay zeka (AI) ile başlayalım.

Sene içinde de bir çok kez paylaştığım üzere aslında bu sene Amerikan piyasalarının sürücü koltuğunda yapay zeka destekli teknoloji hisseleri bulunuyor. Bunu şimdi böyle rahat rahat söyleyebiliyoruz ama olaylar fiyatlanırken her şey bu kadar belirgin değildi.

Zaten bundan dolayıdır ki işin başında hedge fonların bu rallide teknoloji hisselerinde yeteri kadar büyük pozisyon oluşturamadıkları görülüyor. Neden sonra, taa Eylül ayında bu işin temel tarafı da anlaşıldı da büyük kurumsal yatırımcılar ve fonlar da söz konusu hisselerde pozisyonlarını oluşturabildiler.

Bu yapay zeka ile ilgili size şunu söyleyeyim; geçtiğimiz günlerde arka tarafta kod yazarak istediğim analizi yapan bir yapay zeka programına sene başından bu yana gerçekleşmiş bazı işlemlerimi excel formatında okuttum ve bu tablodan bana neler anlatabileceğini sordum. Bana bir sürü istatistiksel veri üretti.

İşlemlerin yüzde şu kadarı karlı/zararlı, şu akdarı şu para çiftinde gibi. Aslında benim istediğim işlem sonuçlarından yapay zekanın üretebileceği bazı formasyonlar olmasıydı. Ama o kısmı ücretliymiş. Şimdi burada yapay zekanın bir kullanımını ve bir de gelir üretme kabiliyetini görmüş olduk. Ben henüz ücretli üyelik yapmadım ama kesinlikle yapacağım. Benden milyonlarca olduğuna da eminim.

Demem o ki; bu yapay zeka işinde daha gidilecek çoook yol var, ama kazanılacak daha çoook para var. O nedenle hisselerde ciddi potansiyel devam ediyor. Yeni senede masada dumanı tüten bir tabak da bu olacak. İkinci konu ise son toplantıda Powell’ın konuşmasında neredeyse hiçbir şekilde faizlerdeki hızlı düşüşten duyulması gerektiğine inandığım rahatsızlıktan eser yoktu. Hatta üstüne üstlük net bir şekilde anlaşılıyordu ki enflasyonu düşürürken ekonomiyi de bir resesyon spiraline sokmadıklarını düşünüyorlar ve bundan da büyük mutluluk ve gurur duyuyorlar.

Tabi doğal olarak da faiz düşüş döngüsüne başlanmış görünüyor. Tam da böyle durumda bu Amerikalılar “hold your horses” diye bağırırlar. Bizdeki karşılığı fazlaca sokak dili, yazmayayım şimdi. Ama gerçekten de zafer ilan etmek için biraz erken – sorsanız henüz ilan etmedik derler ama ima ettiler. Büyük ihtimalle Şubat ayında gelecek olan Ocak ayı enflasyon okuması yukarı yönlü gelecek ve o zaman aslında enflasyon defterinin kapanıp, eski düzenin gelmediği görülecek.

İzleyerek göreceğiz. 2023’ün öngörülmesi zor, ama bir o kadar da Fed’in para politikasını sorgulatan gelişmesi yerel bankaların iflasıydı. Bunu o zaman da söylemiştim; Fed önceden bildire bildire faizi artırdı, akşamdan sabaha değil. Dolayısıyla elinde fazla tahvil bulunduran- hele de bir bankanın- finansal olarak zor duruma düşmesi tamamen kendi hatasıdır, yönetim hatasıdır.

Bu nedenle Fed politikalarına etkisi olması pek mantıklı bir düşünce değildir ve muhtemelen yakın gelecekte tekrarlanmayacak. Çin’in büyümeyi ve tüketimi yeniden körükleyeceği beklentisi ben dahil herhalde piyasadaki bütün profesyonelleri yanılttı. Oysa sırf bu yüzden Hong Kong piyasasından alış yapabilmek için yabancı kurumlarla çalışmalar yapmıştım. İyi ki girmemişim bu piyasaya. 2024’te de eller tetikte bu piyasayı izleyeceğiz.

Reel anlamda Çin markaları çeşitli sektörlerde dünyayı domine ediyorlar ama henüz sermaye piyasalarında bunu göremedik. İnanıyorum ki göreceğiz, sabır ve iyi gözlem gerekli. Bu sene en çok konuşulan konulardan birisi de bir türlü gelemeyen Çin’e karşılık dış kulvardan kopup gelen Hindistan oldu. Aslına bakarsanız senelerdir konuşulan bir konudur bu ve haklıdır da.

2021’deki Covid sonrası anormal dönemi göz ardı edersek 2022/23 senelerinde ortalama %6,58 büyüme yakalamış son çeyreklik okumasını da %7,64 getiren bir ülkeden bahsediyoruz. Aynı değerler Çin’de ise %4,6 ve %5,2; ek olarak son okumada düşüş var. Şimdi bir de Hindistan şirketlerini mi öğrenicez? Para kazanmak bu kadar zor olmasa gerek! Son olarak gelelim kripto paralara ve ilgili hisselere… Faizin düşmesi paranın bulunabilirliğini artırır ve uculatırken gelecek sene ki yarılanma alıcıların kripto paralara hücum etmesine neden oldu.

Ayrıca Amerikan SPK’sı SEC’in direkt olarak Bitcoin alabilecek fonların kurulmasına izin vermek üzere olduğu haberleri bu kıymetlerdeki alımı pompalayan bir diğer gelişme oldu. Ancak yükseliş sadece paralarda değil, madencilik şirketlerinde de oldu. Anlaşılan o ki 2024’te kripto paralar ve hisseleri portföylerde yerlerini korumak bir kenara, artıracaklar. Bu vesile ile bütün okuyucularımızın yeni yılını kutluyorum. Dilerim yeni sene barış, huzur, sağlık ve bol helal kazanç getirir.